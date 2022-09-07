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https://sputnikarabic.ae/20220907/الجيش-الإسرائيلي-يحبط-عملية-جديدة-لتهريب-مخدرات-على-الحدود-مع-مصر-1067411086.html
الجيش الإسرائيلي يحبط عملية جديدة لتهريب مخدرات على الحدود مع مصر
الجيش الإسرائيلي يحبط عملية جديدة لتهريب مخدرات على الحدود مع مصر
أعلنت السلطات الإسرائيلية عن إحباط محاولة تهريب مخدرات جديدة على الحدود المصرية. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T10:03+0000
2022-09-07T10:03+0000
إسرائيل
مصر
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، أمس الثلاثاء، إنه "تم رصد بعض المشتبه بهم أثناء قيامهم بعملية تهريب مواد مخدرة على الحدود مع مصر".وأضاف البيان أنه "تم ملاحقة المهربين ومصادرة المخدرات التي تم تسليمها للشرطة لمعاينتها والتحقيق فيها".لكن لم يشر البيان إلى اعتقال المهربين.يذكر أنه في أغسطس/آب الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن هناك ارتفاعا ملحوظا في حجم إحباط عمليات تهريب المخدرات والوسائل القتالية على الحدود الأردنية والمصرية.وأفاد بنجاح قواته في إحباط تهريب أكثر من 300 قطعة سلاح غير قانونية، و2.150 كيلوغراما من المخدرات على الحدود الأردنية والمصرية خلال العام الحالي.وأكد البيان أن القوات الإسرائيلية أحبطت 35 عملية تهريب مخدرات بقيمة ما يعادل 125 مليون شيكل، و18 محاولة تهريب أسلحة غير قانونية على الحدود الأردنية وضبطت ما يقارب 300 قطعة سلاح.وأشار البيان الإسرائيلي إلى أن فرقة "أدوم" (80)، المتواجدة على الحدود مع مصر والأردن، اعتمدت في الأشهر الأخيرة، مفهوم "الحماية بالألوان" والذي يهدف إلى زيادة حماية المصالح الحيوية، وهو ما أدى إلى ارتفاع في عمليات إحباط محاولات تهريب المخدرات والوسائل القتالية في المناطق الواقعة تحت مسؤولية الفرقة الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20220828/الجيش-الإسرائيلي-ارتفاع-ملحوظ-في-محاولات-تهريب-الأسلحة-والمخدرات-عبر-الحدود-مع-الأردن-ومصر-1066922938.html
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إسرائيل, مصر
إسرائيل, مصر

الجيش الإسرائيلي يحبط عملية جديدة لتهريب مخدرات على الحدود مع مصر

10:03 GMT 07.09.2022
© AFP 2022 / Jack Guezالجدار على الحدود الإسرائيلية المصرية بالقرب من منتجع البحر الأحمر إيلات
الجدار على الحدود الإسرائيلية المصرية بالقرب من منتجع البحر الأحمر إيلات - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© AFP 2022 / Jack Guez
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أعلنت السلطات الإسرائيلية عن إحباط محاولة تهريب مخدرات جديدة على الحدود المصرية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، أمس الثلاثاء، إنه "تم رصد بعض المشتبه بهم أثناء قيامهم بعملية تهريب مواد مخدرة على الحدود مع مصر".
وأضاف البيان أنه "تم ملاحقة المهربين ومصادرة المخدرات التي تم تسليمها للشرطة لمعاينتها والتحقيق فيها".
وأوضح البيان أنه تمت مصادرة حوالي 25 كيلوغراما من مخدر "الحشيش"، تقدر قيمتها بنحو 500 ألف شيكل (نحو 148 ألف دولار).
لكن لم يشر البيان إلى اعتقال المهربين.
يذكر أنه في أغسطس/آب الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن هناك ارتفاعا ملحوظا في حجم إحباط عمليات تهريب المخدرات والوسائل القتالية على الحدود الأردنية والمصرية.
وأفاد بنجاح قواته في إحباط تهريب أكثر من 300 قطعة سلاح غير قانونية، و2.150 كيلوغراما من المخدرات على الحدود الأردنية والمصرية خلال العام الحالي.
حاجز أمني بشمال سيناء - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
الجيش الإسرائيلي: ارتفاع ملحوظ في محاولات تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود مع الأردن ومصر
28 أغسطس, 09:47 GMT
وأكد البيان أن القوات الإسرائيلية أحبطت 35 عملية تهريب مخدرات بقيمة ما يعادل 125 مليون شيكل، و18 محاولة تهريب أسلحة غير قانونية على الحدود الأردنية وضبطت ما يقارب 300 قطعة سلاح.
وأشار البيان الإسرائيلي إلى أن فرقة "أدوم" (80)، المتواجدة على الحدود مع مصر والأردن، اعتمدت في الأشهر الأخيرة، مفهوم "الحماية بالألوان" والذي يهدف إلى زيادة حماية المصالح الحيوية، وهو ما أدى إلى ارتفاع في عمليات إحباط محاولات تهريب المخدرات والوسائل القتالية في المناطق الواقعة تحت مسؤولية الفرقة الإسرائيلية.
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