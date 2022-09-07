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https://sputnikarabic.ae/20220907/المفوضية-الأوروبية-تقترح-منح-أوكرانيا-مساعدات-مالية-بقيمة-5-مليارات-يورو-1067419433.html
المفوضية الأوروبية تقترح منح أوكرانيا مساعدات مالية بقيمة 5 مليارات يورو
المفوضية الأوروبية تقترح منح أوكرانيا مساعدات مالية بقيمة 5 مليارات يورو
اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تقديم 5 مليارات يورو إضافية، كمساعدات مالية إلى أوكرانيا. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T11:08+0000
2022-09-07T11:08+0000
أخبار أوكرانيا
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بروكسل - سبوتنيك. وقالت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، عبر حسابها بموقع "تويتر": "الوضع في أوكرانيا يتطلب دعمنا الكامل. اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم منح أوكرانيا مساعدة مالية إضافية بقيمة 5 مليارات يورو".وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في وقت سابق، أن القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا خلال رئاسة بايدن تجاوزت 10 مليارات دولار.وقال بلينكن، نقلا عن بيان الوزارة: "مع مراعاة حزمة المساعدات الحالية، بلغت القيمة الإجمالية للدعم العسكري لأوكرانيا منذ بداية عمل هذه الإدارة نحو 10.6 مليار دولار".كانت تقارير جديدة كشفت أن أكبر 6 دول أوروبية لم تقدم التزامات عسكرية جديدة تجاه أوكرانيا خلال شهر يوليو/ تموز الماضي.ونقلت مجلة "بوليتيكو" عن معهد "كييل" الاقتصادي العالمي، أنه طوال شهر يوليو بأكمله، لم تعرض أكبر ست دول في أوروبا على أوكرانيا أي التزامات عسكرية ثنائية جديدة، وهو الشهر الأول الذي يشهد ذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير/ شباط الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220824/مكتب-جونسون-بريطانيا-تقدم-حزمة-مساعدات-عسكرية-إلى-أوكرانيا-تشمل-200-طائرة-مسيرة-وذخائر-1066805892.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

المفوضية الأوروبية تقترح منح أوكرانيا مساعدات مالية بقيمة 5 مليارات يورو

11:08 GMT 07.09.2022
© Sputnikلقاء بين رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لياين في باكو
لقاء بين رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لياين في باكو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
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اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تقديم 5 مليارات يورو إضافية، كمساعدات مالية إلى أوكرانيا.
بروكسل - سبوتنيك. وقالت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، عبر حسابها بموقع "تويتر": "الوضع في أوكرانيا يتطلب دعمنا الكامل. اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم منح أوكرانيا مساعدة مالية إضافية بقيمة 5 مليارات يورو".
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، 23 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
مكتب جونسون: بريطانيا تقدم حزمة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا تشمل 200 طائرة مسيرة وذخائر
24 أغسطس, 14:07 GMT
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في وقت سابق، أن القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا خلال رئاسة بايدن تجاوزت 10 مليارات دولار.
وقال بلينكن، نقلا عن بيان الوزارة: "مع مراعاة حزمة المساعدات الحالية، بلغت القيمة الإجمالية للدعم العسكري لأوكرانيا منذ بداية عمل هذه الإدارة نحو 10.6 مليار دولار".
كانت تقارير جديدة كشفت أن أكبر 6 دول أوروبية لم تقدم التزامات عسكرية جديدة تجاه أوكرانيا خلال شهر يوليو/ تموز الماضي.
ونقلت مجلة "بوليتيكو" عن معهد "كييل" الاقتصادي العالمي، أنه طوال شهر يوليو بأكمله، لم تعرض أكبر ست دول في أوروبا على أوكرانيا أي التزامات عسكرية ثنائية جديدة، وهو الشهر الأول الذي يشهد ذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير/ شباط الماضي.
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