https://sputnikarabic.ae/20220907/بوتين-يعزي-الرئيس-الصيني-وشعبه-بضحايا-زلزال-سيتشوان--1067423684.html
بوتين يعزي الرئيس الصيني وشعبه بضحايا زلزال سيتشوان
بوتين يعزي الرئيس الصيني وشعبه بضحايا زلزال سيتشوان
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه الحارة للرئيس الصيني شي جين بينغ بضحايا الزلزال الذي ضرب مقاطعة سيتشوان الصينية. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T11:44+0000
2022-09-07T11:44+0000
2022-09-07T11:44+0000
روسيا
العالم
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وقال بوتين في برقية إلى الرئيس الصيني نشرت على موقع الكرملين الرسمي: "عزيزي السيد الرئيس (شي جين بينغ)، أرجو أن تتقبلوا تعازي العميقة فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للزلزال الذي وقع في مقاطعة سيتشوان"، وتابع بوتين:ضرب الزلزال محافظة لودينغ الساعة 12:52 مساء الاثنين (بتوقيت بكين)، وفقا لمركز شبكات الزلازل الصينية.
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روسيا, العالم
بوتين يعزي الرئيس الصيني وشعبه بضحايا زلزال سيتشوان
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه الحارة للرئيس الصيني شي جين بينغ بضحايا الزلزال الذي ضرب مقاطعة سيتشوان الصينية.
وقال بوتين في برقية إلى الرئيس الصيني نشرت على موقع الكرملين الرسمي: "عزيزي السيد الرئيس (شي جين بينغ)، أرجو أن تتقبلوا تعازي العميقة فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للزلزال الذي وقع في مقاطعة سيتشوان"، وتابع بوتين:
"وأطلب منكم أن تنقلوا كلمات التعاطف والدعم الصادقين إلى أقارب وأصدقاء الضحايا، فضلا عن التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي شهدته سيتشوان جنوب غربي الصين يوم الاثنين الماضي، إلى 74 شخصا بعد أن ضربت الهزات الارتدادية المقاطعة، فيما أصيب 259 شخصا بجروح.
ضرب الزلزال محافظة لودينغ
الساعة 12:52 مساء الاثنين (بتوقيت بكين)، وفقا لمركز شبكات الزلازل الصينية.