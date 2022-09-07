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بوتين يعزي الرئيس الصيني وشعبه بضحايا زلزال سيتشوان
بوتين يعزي الرئيس الصيني وشعبه بضحايا زلزال سيتشوان
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه الحارة للرئيس الصيني شي جين بينغ بضحايا الزلزال الذي ضرب مقاطعة سيتشوان الصينية. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
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وقال بوتين في برقية إلى الرئيس الصيني نشرت على موقع الكرملين الرسمي: "عزيزي السيد الرئيس (شي جين بينغ)، أرجو أن تتقبلوا تعازي العميقة فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للزلزال الذي وقع في مقاطعة سيتشوان"، وتابع بوتين:ضرب الزلزال محافظة لودينغ الساعة 12:52 مساء الاثنين (بتوقيت بكين)، وفقا لمركز شبكات الزلازل الصينية.
https://sputnikarabic.ae/20220906/الصين-تفرض-إغلاقا-صارما-في-تشنغدو-رغم-زلزال-قاتل-1067374609.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوتين يعزي الرئيس الصيني وشعبه بضحايا زلزال سيتشوان

11:44 GMT 07.09.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصورلقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022
لقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه الحارة للرئيس الصيني شي جين بينغ بضحايا الزلزال الذي ضرب مقاطعة سيتشوان الصينية.
وقال بوتين في برقية إلى الرئيس الصيني نشرت على موقع الكرملين الرسمي: "عزيزي السيد الرئيس (شي جين بينغ)، أرجو أن تتقبلوا تعازي العميقة فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للزلزال الذي وقع في مقاطعة سيتشوان"، وتابع بوتين:

"وأطلب منكم أن تنقلوا كلمات التعاطف والدعم الصادقين إلى أقارب وأصدقاء الضحايا، فضلا عن التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية".

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أمس, 14:52 GMT

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي شهدته سيتشوان جنوب غربي الصين يوم الاثنين الماضي، إلى 74 شخصا بعد أن ضربت الهزات الارتدادية المقاطعة، فيما أصيب 259 شخصا بجروح.

ضرب الزلزال محافظة لودينغ الساعة 12:52 مساء الاثنين (بتوقيت بكين)، وفقا لمركز شبكات الزلازل الصينية.
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