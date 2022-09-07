https://sputnikarabic.ae/20220907/بينها-3-في-الشرق-الأوسط-12-دولة-تمتلك-32-ألف-طائرة-حربية-1067422850.html

بينها 3 في الشرق الأوسط... 12 دولة تمتلك 32 ألف طائرة حربية

بينها 3 في الشرق الأوسط... 12 دولة تمتلك 32 ألف طائرة حربية

تتسابق دول العالم لتسليح جيوشها بأحدث التقنيات العسكرية وخاصة الطائرات الحربية، التي توفر غطاء جويا لقواتها البرية وتمكنها من فرض الهيمنة الجوية على سماء... 07.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-07T11:58+0000

2022-09-07T11:58+0000

2022-09-07T11:58+0000

رصد عسكري

مصر

السعودية

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وبينما نجد 15 دولة لا تمتلك سوى 39 طائرة حربية، وهي دول ليس لديها قوات جوية أو لدى كل منها قوة جوية لا يزيد عددها على 10 طائرات، فإن 12 دولة فقط تمتلك أكثر من 32 ألف طائرة حربية وهي الدول التي تتصدر قائمة أضخم القوات الجوية في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.وتنقسم الدول الـ 12 إلى قسمين:يضم القسم الأول أضخم 5 قوات جوية في العالم، يصل إجمالي عدد طائراتها إلى 24 ألفا و482 طائرة حربية وهي:ويضم القسم الثاني 7 دول يتراوح ترتيبها بين رقم 6 ورقم 12 على قائمة أضخم القوات الجوية في العالم، ويصل إجمالي عدد طائراتها إلى 7 آلاف و853 طائرة حربية وهي:وتشير تلك الإحصائيات إلى أن الدول الـ 12 تمتلك 32 ألفا و335 طائرة حربية من جميع الطرازات.كما تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تمتلكان أضخم قوتين جويتين في العالم بإجمالي عدد طائرات يصل إلى 16 ألفا و420 طائرة.وتشمل الإحصائيات العالمية كل أنواع الطائرات الموجودة حاليا ضمن القوات الجوية لكل دولة، ويشمل ذلك الطائرات ثابتة الأجنحة والمروحيات.كما تضم الإحصائيات جميع أنواع الطائرات الحربية الموجودة لدى الأفرع المختلفة بالجيوش سواء كانت تابعة للقوات الجوية أو مشاة البحرية أو الأسطول الحربي.ويشمل حصر الطائرات التابعة لكل قوة جوية كل ما تملكه الجيوش من:ولا تشمل إحصائيات الموقع أي صفقات خاصة بطائرات حربية من المقرر استلامها في المستقبل.يذكر أن قائمة الـ 12 دولة، التي تمتلك أكثر من 32 ألف طائرة حربية تشمل 3 دول في الشرق الأوسط هي مصر والسعودية وتركيا، التي يصل إجمالي عدد طائراتها إلى 3 آلاف و16 طائرة حربية في 2022.

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