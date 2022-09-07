https://sputnikarabic.ae/20220907/بينها-3-في-الشرق-الأوسط-12-دولة-تمتلك-32-ألف-طائرة-حربية-1067422850.html
بينها 3 في الشرق الأوسط... 12 دولة تمتلك 32 ألف طائرة حربية
بينها 3 في الشرق الأوسط... 12 دولة تمتلك 32 ألف طائرة حربية
تتسابق دول العالم لتسليح جيوشها بأحدث التقنيات العسكرية وخاصة الطائرات الحربية، التي توفر غطاء جويا لقواتها البرية وتمكنها من فرض الهيمنة الجوية على سماء... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T11:58+0000
2022-09-07T11:58+0000
2022-09-07T11:58+0000
رصد عسكري
مصر
السعودية
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102994/97/1029949725_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_8be5734c9367754d47d31d8a4ea168b4.jpg
وبينما نجد 15 دولة لا تمتلك سوى 39 طائرة حربية، وهي دول ليس لديها قوات جوية أو لدى كل منها قوة جوية لا يزيد عددها على 10 طائرات، فإن 12 دولة فقط تمتلك أكثر من 32 ألف طائرة حربية وهي الدول التي تتصدر قائمة أضخم القوات الجوية في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.وتنقسم الدول الـ 12 إلى قسمين:يضم القسم الأول أضخم 5 قوات جوية في العالم، يصل إجمالي عدد طائراتها إلى 24 ألفا و482 طائرة حربية وهي:ويضم القسم الثاني 7 دول يتراوح ترتيبها بين رقم 6 ورقم 12 على قائمة أضخم القوات الجوية في العالم، ويصل إجمالي عدد طائراتها إلى 7 آلاف و853 طائرة حربية وهي:وتشير تلك الإحصائيات إلى أن الدول الـ 12 تمتلك 32 ألفا و335 طائرة حربية من جميع الطرازات.كما تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تمتلكان أضخم قوتين جويتين في العالم بإجمالي عدد طائرات يصل إلى 16 ألفا و420 طائرة.وتشمل الإحصائيات العالمية كل أنواع الطائرات الموجودة حاليا ضمن القوات الجوية لكل دولة، ويشمل ذلك الطائرات ثابتة الأجنحة والمروحيات.كما تضم الإحصائيات جميع أنواع الطائرات الحربية الموجودة لدى الأفرع المختلفة بالجيوش سواء كانت تابعة للقوات الجوية أو مشاة البحرية أو الأسطول الحربي.ويشمل حصر الطائرات التابعة لكل قوة جوية كل ما تملكه الجيوش من:ولا تشمل إحصائيات الموقع أي صفقات خاصة بطائرات حربية من المقرر استلامها في المستقبل.يذكر أن قائمة الـ 12 دولة، التي تمتلك أكثر من 32 ألف طائرة حربية تشمل 3 دول في الشرق الأوسط هي مصر والسعودية وتركيا، التي يصل إجمالي عدد طائراتها إلى 3 آلاف و16 طائرة حربية في 2022.
https://sputnikarabic.ae/20191023/15-معلومة-عن-ميغ-31-الروسية-تسقط-الأقمار-الصناعية-وترعب-القاذفات-الأمريكية-1043224359.html
https://sputnikarabic.ae/20220905/بينها-مصر-7-دول-تمتلك-أقوى-المروحيات-الهجومية-في-العالم-1067338954.html
https://sputnikarabic.ae/20210918/معلومات-عن-قاذفة-بي-2-الشبحية-الأمريكية-بعد-تعرضها-لحادث-1050188079.html
https://sputnikarabic.ae/20210815/مجلة-أمريكية-ميغ-31-يمكنها-الانتصار-في-الـ-ستراتوسفير-1049847521.html
https://sputnikarabic.ae/20220816/معلومات-عن-المقاتلة-الروسية-الخارقة-سو-57-1066491241.html
مصر
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102994/97/1029949725_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_b402e29d4702b473500efab5963f0f86.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, مصر, السعودية, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, مصر, السعودية, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بينها 3 في الشرق الأوسط... 12 دولة تمتلك 32 ألف طائرة حربية
تابعنا عبر
تتسابق دول العالم لتسليح جيوشها بأحدث التقنيات العسكرية وخاصة الطائرات الحربية، التي توفر غطاء جويا لقواتها البرية وتمكنها من فرض الهيمنة الجوية على سماء المعركة.
وبينما نجد 15 دولة لا تمتلك سوى 39 طائرة حربية، وهي دول ليس لديها قوات جوية أو لدى كل منها قوة جوية لا يزيد عددها على 10 طائرات، فإن 12 دولة فقط تمتلك أكثر من 32 ألف طائرة حربية وهي الدول التي تتصدر قائمة أضخم القوات الجوية في العالم، حسبما تشير إحصائيات
موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
23 أكتوبر 2019, 12:20 GMT
وتنقسم الدول الـ 12 إلى قسمين:
يضم القسم الأول أضخم 5 قوات جوية
في العالم، يصل إجمالي عدد طائراتها إلى 24 ألفا و482 طائرة حربية وهي:
الولايات المتحدة الأمريكية: تمتلك 12 ألفا و247 طائرة.
روسيا: تمتلك 4 آلاف و173 طائرة.
الصين: تمتلك 3 آلاف و285 طائرة.
الهند: تمتلك ألفين و182 طائرة.
كوريا الجنوبية: تمتلك ألفا و595 طائرة.
ويضم القسم الثاني 7 دول يتراوح ترتيبها بين رقم 6 ورقم 12 على قائمة أضخم القوات الجوية في العالم، ويصل إجمالي عدد طائراتها إلى 7 آلاف و853 طائرة حربية وهي:
اليابان: تمتلك ألفا و449 طائرة.
باكستان: تمتلك ألفا و387 طائرة.
مصر: تمتلك ألفا و62 طائرة.
تركيا: تمتلك ألفا و57 طائرة.
فرنسا: تمتلك ألفا و55 طائرة.
كوريا الشمالية: تمتلك 946 طائرة.
السعودية
: تمتلك 897 طائرة.
وتشير تلك الإحصائيات إلى أن الدول الـ 12 تمتلك 32 ألفا و335 طائرة حربية من جميع الطرازات.
كما تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تمتلكان أضخم قوتين جويتين في العالم بإجمالي عدد طائرات يصل إلى 16 ألفا و420 طائرة.
18 سبتمبر 2021, 20:09 GMT
وتشمل الإحصائيات العالمية كل أنواع الطائرات الموجودة حاليا ضمن القوات الجوية لكل دولة، ويشمل ذلك الطائرات ثابتة الأجنحة والمروحيات.
كما تضم الإحصائيات جميع أنواع الطائرات الحربية الموجودة لدى الأفرع المختلفة بالجيوش سواء كانت تابعة للقوات الجوية أو مشاة البحرية أو الأسطول الحربي.
ويشمل حصر الطائرات التابعة لكل قوة جوية كل ما تملكه الجيوش من:
المقاتلات متعددة المهام والطائرات الاعتراضية
.
الطائرات الهجومية سواء كانت قاذفات ثقيلة أو طائرات هجومية خفيفة.
طائرات النقل العسكري سواء كانت مروحيات أو ثابتة الأجنحة.
ولا تشمل إحصائيات الموقع أي صفقات خاصة بطائرات حربية من المقرر استلامها في المستقبل.
يذكر أن قائمة الـ 12 دولة، التي تمتلك أكثر من 32 ألف طائرة حربية
تشمل 3 دول في الشرق الأوسط هي مصر والسعودية وتركيا، التي يصل إجمالي عدد طائراتها إلى 3 آلاف و16 طائرة حربية في 2022.