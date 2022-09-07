عربي
https://sputnikarabic.ae/20220907/بينها-3-في-الشرق-الأوسط-12-دولة-تمتلك-32-ألف-طائرة-حربية-1067422850.html
بينها 3 في الشرق الأوسط... 12 دولة تمتلك 32 ألف طائرة حربية
بينها 3 في الشرق الأوسط... 12 دولة تمتلك 32 ألف طائرة حربية
تتسابق دول العالم لتسليح جيوشها بأحدث التقنيات العسكرية وخاصة الطائرات الحربية، التي توفر غطاء جويا لقواتها البرية وتمكنها من فرض الهيمنة الجوية على سماء... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T11:58+0000
2022-09-07T11:58+0000
رصد عسكري
مصر
السعودية
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102994/97/1029949725_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_8be5734c9367754d47d31d8a4ea168b4.jpg
وبينما نجد 15 دولة لا تمتلك سوى 39 طائرة حربية، وهي دول ليس لديها قوات جوية أو لدى كل منها قوة جوية لا يزيد عددها على 10 طائرات، فإن 12 دولة فقط تمتلك أكثر من 32 ألف طائرة حربية وهي الدول التي تتصدر قائمة أضخم القوات الجوية في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.وتنقسم الدول الـ 12 إلى قسمين:يضم القسم الأول أضخم 5 قوات جوية في العالم، يصل إجمالي عدد طائراتها إلى 24 ألفا و482 طائرة حربية وهي:ويضم القسم الثاني 7 دول يتراوح ترتيبها بين رقم 6 ورقم 12 على قائمة أضخم القوات الجوية في العالم، ويصل إجمالي عدد طائراتها إلى 7 آلاف و853 طائرة حربية وهي:وتشير تلك الإحصائيات إلى أن الدول الـ 12 تمتلك 32 ألفا و335 طائرة حربية من جميع الطرازات.كما تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تمتلكان أضخم قوتين جويتين في العالم بإجمالي عدد طائرات يصل إلى 16 ألفا و420 طائرة.وتشمل الإحصائيات العالمية كل أنواع الطائرات الموجودة حاليا ضمن القوات الجوية لكل دولة، ويشمل ذلك الطائرات ثابتة الأجنحة والمروحيات.كما تضم الإحصائيات جميع أنواع الطائرات الحربية الموجودة لدى الأفرع المختلفة بالجيوش سواء كانت تابعة للقوات الجوية أو مشاة البحرية أو الأسطول الحربي.ويشمل حصر الطائرات التابعة لكل قوة جوية كل ما تملكه الجيوش من:ولا تشمل إحصائيات الموقع أي صفقات خاصة بطائرات حربية من المقرر استلامها في المستقبل.يذكر أن قائمة الـ 12 دولة، التي تمتلك أكثر من 32 ألف طائرة حربية تشمل 3 دول في الشرق الأوسط هي مصر والسعودية وتركيا، التي يصل إجمالي عدد طائراتها إلى 3 آلاف و16 طائرة حربية في 2022.
https://sputnikarabic.ae/20191023/15-معلومة-عن-ميغ-31-الروسية-تسقط-الأقمار-الصناعية-وترعب-القاذفات-الأمريكية-1043224359.html
https://sputnikarabic.ae/20220905/بينها-مصر-7-دول-تمتلك-أقوى-المروحيات-الهجومية-في-العالم-1067338954.html
https://sputnikarabic.ae/20210918/معلومات-عن-قاذفة-بي-2-الشبحية-الأمريكية-بعد-تعرضها-لحادث-1050188079.html
https://sputnikarabic.ae/20210815/مجلة-أمريكية-ميغ-31-يمكنها-الانتصار-في-الـ-ستراتوسفير-1049847521.html
https://sputnikarabic.ae/20220816/معلومات-عن-المقاتلة-الروسية-الخارقة-سو-57-1066491241.html
مصر
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102994/97/1029949725_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_b402e29d4702b473500efab5963f0f86.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, مصر, السعودية, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, مصر, السعودية, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

بينها 3 في الشرق الأوسط... 12 دولة تمتلك 32 ألف طائرة حربية

11:58 GMT 07.09.2022
© Sputnik . Sergey Mamontov / الانتقال إلى بنك الصورطائرات روسية
طائرات روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© Sputnik . Sergey Mamontov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تتسابق دول العالم لتسليح جيوشها بأحدث التقنيات العسكرية وخاصة الطائرات الحربية، التي توفر غطاء جويا لقواتها البرية وتمكنها من فرض الهيمنة الجوية على سماء المعركة.
وبينما نجد 15 دولة لا تمتلك سوى 39 طائرة حربية، وهي دول ليس لديها قوات جوية أو لدى كل منها قوة جوية لا يزيد عددها على 10 طائرات، فإن 12 دولة فقط تمتلك أكثر من 32 ألف طائرة حربية وهي الدول التي تتصدر قائمة أضخم القوات الجوية في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
القاتلة ميغ - 31 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2019
15 معلومة عن "ميغ 31" الروسية… تسقط الأقمار الصناعية وترعب القاذفات الأمريكية
23 أكتوبر 2019, 12:20 GMT

وتنقسم الدول الـ 12 إلى قسمين:

يضم القسم الأول أضخم 5 قوات جوية في العالم، يصل إجمالي عدد طائراتها إلى 24 ألفا و482 طائرة حربية وهي:
الولايات المتحدة الأمريكية: تمتلك 12 ألفا و247 طائرة.
روسيا: تمتلك 4 آلاف و173 طائرة.
الصين: تمتلك 3 آلاف و285 طائرة.
الهند: تمتلك ألفين و182 طائرة.
كوريا الجنوبية: تمتلك ألفا و595 طائرة.
ويضم القسم الثاني 7 دول يتراوح ترتيبها بين رقم 6 ورقم 12 على قائمة أضخم القوات الجوية في العالم، ويصل إجمالي عدد طائراتها إلى 7 آلاف و853 طائرة حربية وهي:
اليابان: تمتلك ألفا و449 طائرة.
باكستان: تمتلك ألفا و387 طائرة.
مصر: تمتلك ألفا و62 طائرة.
تركيا: تمتلك ألفا و57 طائرة.
فرنسا: تمتلك ألفا و55 طائرة.
كوريا الشمالية: تمتلك 946 طائرة.
السعودية: تمتلك 897 طائرة.
وتشير تلك الإحصائيات إلى أن الدول الـ 12 تمتلك 32 ألفا و335 طائرة حربية من جميع الطرازات.
مروحية كا-52 القاطور (التمساح الأمريكي) خلال عملية عسكرية بمدينة القريتين، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
بينها مصر… 7 دول تمتلك أقوى المروحيات الهجومية في العالم
5 سبتمبر, 20:51 GMT
كما تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تمتلكان أضخم قوتين جويتين في العالم بإجمالي عدد طائرات يصل إلى 16 ألفا و420 طائرة.
قاذفة القنابل بي-2 سبيريت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2021
معلومات عن قاذفة "بي 2" الشبحية الأمريكية بعد تعرضها لحادث
18 سبتمبر 2021, 20:09 GMT
وتشمل الإحصائيات العالمية كل أنواع الطائرات الموجودة حاليا ضمن القوات الجوية لكل دولة، ويشمل ذلك الطائرات ثابتة الأجنحة والمروحيات.
ميغ 31 بي إم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2021
مجلة أمريكية: "ميغ 31" يمكنها الانتصار في الـ "ستراتوسفير"
15 أغسطس 2021, 10:18 GMT
كما تضم الإحصائيات جميع أنواع الطائرات الحربية الموجودة لدى الأفرع المختلفة بالجيوش سواء كانت تابعة للقوات الجوية أو مشاة البحرية أو الأسطول الحربي.

ويشمل حصر الطائرات التابعة لكل قوة جوية كل ما تملكه الجيوش من:

المقاتلات متعددة المهام والطائرات الاعتراضية.
الطائرات الهجومية سواء كانت قاذفات ثقيلة أو طائرات هجومية خفيفة.
طائرات التدريب.
طائرات النقل العسكري سواء كانت مروحيات أو ثابتة الأجنحة.
طائرات المهام الخاصة.
ولا تشمل إحصائيات الموقع أي صفقات خاصة بطائرات حربية من المقرر استلامها في المستقبل.
عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات سو - 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
معلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة "سو-57"
16 أغسطس, 17:08 GMT
يذكر أن قائمة الـ 12 دولة، التي تمتلك أكثر من 32 ألف طائرة حربية تشمل 3 دول في الشرق الأوسط هي مصر والسعودية وتركيا، التي يصل إجمالي عدد طائراتها إلى 3 آلاف و16 طائرة حربية في 2022.
© Sputnik / Mohamed Hassan3 طائرات روسية خطيرة ظهرت خلال حديث السيسي عن الجيش المصري
3 طائرات روسية خطيرة ظهرت خلال حديث السيسي عن الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
3 طائرات روسية خطيرة ظهرت خلال حديث السيسي عن الجيش المصري
© Sputnik / Mohamed Hassan
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала