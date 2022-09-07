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تركيا تعلن تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني
تركيا تعلن تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني
أعلنت القوات التركية تحييد عنصرين من تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" في ريف قضاء "نصيبين" التابع لولاية ماردين في جنوب شرق تركيا. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T18:06+0000
2022-09-07T18:06+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الداخلية التركية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "الأناضول".وذكر البيان أنه تم تحييد العنصرين في إطار عملية "أرن الحصار -31" الرامية للقضاء على العناصر المتطرفة داخل حدود البلاد.وذكر البيان أن العملية الأمنية التي أسفرت عن تحييد "الإرهابيين"، جاءت بدعم من طائرات دون طيار تركية وقوات خاصة من الشرطة والدرك.وكشف عن أن قوات الأمن التركية عثرت على كمية من الأسلحة تابعة لمسلحي التنظيم.وكانت وزارة الداخلية قد بدأت في يناير/ كانون الثاني 2021 سلسلة عمليات "أرن" ضد التنظيم المصنف إرهابيا في تركيا.يذكر أن العمليات أطلق عليها اسم "أرن" نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي قتل على يد عناصر من التنظيم في 11 أغسطس/ آب 2017.
https://sputnikarabic.ae/20220907/تركيا-تقبض-على-5-قياديين-من-داعش-خططوا-لشن-هجوم-داخل-أراضيها-1067422222.html
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أخبار تركيا اليوم
أخبار تركيا اليوم

تركيا تعلن تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني

18:06 GMT 07.09.2022
© Sakis Mitrolidisعناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020
عناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© Sakis Mitrolidis
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أعلنت القوات التركية تحييد عنصرين من تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" في ريف قضاء "نصيبين" التابع لولاية ماردين في جنوب شرق تركيا.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الداخلية التركية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "الأناضول".
الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
تركيا تقبض على 5 قياديين من "داعش" خططوا لشن هجوم داخل أراضيها
11:41 GMT
وذكر البيان أنه تم تحييد العنصرين في إطار عملية "أرن الحصار -31" الرامية للقضاء على العناصر المتطرفة داخل حدود البلاد.
وذكر البيان أن العملية الأمنية التي أسفرت عن تحييد "الإرهابيين"، جاءت بدعم من طائرات دون طيار تركية وقوات خاصة من الشرطة والدرك.
وكشف عن أن قوات الأمن التركية عثرت على كمية من الأسلحة تابعة لمسلحي التنظيم.
وكانت وزارة الداخلية قد بدأت في يناير/ كانون الثاني 2021 سلسلة عمليات "أرن" ضد التنظيم المصنف إرهابيا في تركيا.
يذكر أن العمليات أطلق عليها اسم "أرن" نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي قتل على يد عناصر من التنظيم في 11 أغسطس/ آب 2017.
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