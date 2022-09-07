https://sputnikarabic.ae/20220907/تركيا-تعلن-تحييد-عنصرين-من-حزب-العمال-الكردستاني-1067449046.html
تركيا تعلن تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني
تركيا تعلن تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني
أعلنت القوات التركية تحييد عنصرين من تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" في ريف قضاء "نصيبين" التابع لولاية ماردين في جنوب شرق تركيا. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T18:06+0000
2022-09-07T18:06+0000
2022-09-07T18:06+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الداخلية التركية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "الأناضول".وذكر البيان أنه تم تحييد العنصرين في إطار عملية "أرن الحصار -31" الرامية للقضاء على العناصر المتطرفة داخل حدود البلاد.وذكر البيان أن العملية الأمنية التي أسفرت عن تحييد "الإرهابيين"، جاءت بدعم من طائرات دون طيار تركية وقوات خاصة من الشرطة والدرك.وكشف عن أن قوات الأمن التركية عثرت على كمية من الأسلحة تابعة لمسلحي التنظيم.وكانت وزارة الداخلية قد بدأت في يناير/ كانون الثاني 2021 سلسلة عمليات "أرن" ضد التنظيم المصنف إرهابيا في تركيا.يذكر أن العمليات أطلق عليها اسم "أرن" نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي قتل على يد عناصر من التنظيم في 11 أغسطس/ آب 2017.
https://sputnikarabic.ae/20220907/تركيا-تقبض-على-5-قياديين-من-داعش-خططوا-لشن-هجوم-داخل-أراضيها-1067422222.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
تركيا تعلن تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني
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أعلنت القوات التركية تحييد عنصرين من تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" في ريف قضاء "نصيبين" التابع لولاية ماردين في جنوب شرق تركيا.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الداخلية التركية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "الأناضول".
وذكر البيان أنه تم تحييد العنصرين في إطار عملية "أرن الحصار -31" الرامية للقضاء على العناصر المتطرفة داخل حدود البلاد.
وذكر البيان أن العملية الأمنية التي أسفرت
عن تحييد "الإرهابيين"، جاءت بدعم من طائرات دون طيار تركية وقوات خاصة من الشرطة والدرك.
وكشف عن أن قوات الأمن التركية عثرت على كمية من الأسلحة تابعة لمسلحي التنظيم.
وكانت وزارة الداخلية قد بدأت في يناير/ كانون الثاني 2021 سلسلة عمليات "أرن" ضد التنظيم المصنف إرهابيا في تركيا.
يذكر أن العمليات أطلق عليها اسم "أرن" نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي قتل على يد عناصر من التنظيم في 11 أغسطس/ آب 2017.