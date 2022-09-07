https://sputnikarabic.ae/20220907/خسائر-قوية-في-سوق-العملات-المشفرة-1067428851.html
خسائر قوية في سوق العملات المشفرة
خسائر قوية في سوق العملات المشفرة
دفعت عمليات البيع المكثفة سوق العملات المشفرة لتسجيل خسائر بأكثر من 15 مليار دولار بين عشية وضحاها مع تراجع العملة الرئيسية. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T12:30+0000
2022-09-07T12:30+0000
2022-09-07T12:30+0000
اقتصاد
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وانخفضت بيتكوين من 19997 دولارا إلى 18806 دولارات، وسجلت خسائر سعرية بقيمة تزيد على 1000 دولار أمريكي في أقل من 24 ساعة، بحسب موقع "ياهو فايننس".كانت القيمة السوقية للعملات المشفرة تحوم حول علامة تريليون دولار يوم الثلاثاء، ثم شهدت عمليات بيع سريعة مفاجئة وتحولت جميع الرسوم البيانية للعملات إلى اللون الأحمر مع انخفاض الأسعار.خلال الـ24 ساعة الماضية انخفضت عملية إيثريوم أيضا، وهي ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 8.7% إلى 1519 دولارا.انخفض التقييم المجمع لجميع العملات المشفرة بأكثر من 15 مليار دولار ليقف الآن عند نحو 984 مليار دولار. في البداية، لم تكن هناك أسباب واضحة تفسر لماذا شهد سوق العملات المشفرة مثل هذا الهبوط المفاجئ.لكن المحللين أرجعوا عمليات البيع المكثفة إلى رد فعل الاقتصاد الكلي المرتبط بوقف إمدادات الغاز الطبيعي الروسي عن أوروبا، حيث تعتمد ألمانيا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى عليه بشدة.
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اقتصاد
خسائر قوية في سوق العملات المشفرة
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دفعت عمليات البيع المكثفة سوق العملات المشفرة لتسجيل خسائر بأكثر من 15 مليار دولار بين عشية وضحاها مع تراجع العملة الرئيسية.
وانخفضت بيتكوين من 19997 دولارا إلى 18806 دولارات، وسجلت خسائر سعرية بقيمة تزيد على 1000 دولار أمريكي في أقل من 24 ساعة، بحسب موقع
"ياهو فايننس".
كانت القيمة السوقية
للعملات المشفرة تحوم حول علامة تريليون دولار يوم الثلاثاء، ثم شهدت عمليات بيع سريعة مفاجئة وتحولت جميع الرسوم البيانية للعملات إلى اللون الأحمر مع انخفاض الأسعار.
خلال الـ24 ساعة الماضية انخفضت عملية إيثريوم أيضا، وهي ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 8.7% إلى 1519 دولارا.
انخفض التقييم المجمع لجميع العملات المشفرة بأكثر من 15 مليار دولار ليقف الآن عند نحو 984 مليار دولار. في البداية، لم تكن هناك أسباب واضحة تفسر لماذا شهد سوق العملات المشفرة مثل هذا الهبوط المفاجئ.
لكن المحللين أرجعوا عمليات البيع المكثفة إلى رد فعل
الاقتصاد الكلي المرتبط بوقف إمدادات الغاز الطبيعي الروسي عن أوروبا، حيث تعتمد ألمانيا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى عليه بشدة.