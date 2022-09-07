https://sputnikarabic.ae/20220907/في-عملية-استخباراتية-إسرائيل-تستعيد-مخطوطة-نادرة-تعود-لفترة-الهيكل-الأول-1067440556.html

في عملية استخباراتية.. إسرائيل تستعيد مخطوطة نادرة تعود لفترة الهيكل الأول

في عملية استخباراتية.. إسرائيل تستعيد مخطوطة نادرة تعود لفترة الهيكل الأول

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن السلطات الإسرائيلية نجحت في استعادة مخطوطة نادرة تعود لفترة الهيكل الأول وهي مكتوبة على ورق البردي بخط عبري قديم. 07.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-07T15:04+0000

2022-09-07T15:04+0000

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وذكرت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الأربعاء، أنه في عملية استخباراتية، بمشاركة سلطة الآثار ووزارة الثقافة والرياضة ووزارة القدس والتراث الإسرائيلية، تمكنت إسرائيل من استعادة مخطوطة نادرة تعود لفترة الهيكل الأول.وأكدت القناة أن البردية مكتوبة باللغة العبرية القديمة، ويفترض اكتشافها في أحد كهوف صحراء "يهودا"، وهي عبارة عن بقايا رسالة تتضمن تعليمات إلى متلقي، وهذه المخطوطة تنضم إلى مخطوطتين إضافيتيين تمتلكهما إسرائيل من فترة الهيكل الأول، خلال القرنين السادس والسابع قبل الميلاد.وأشار الموقع الإلكتروني i24news أن هذه المخطوطة عثر عليها لدى أحد سكان ولاية مونتانا الأمريكية، والذي لفت إلى أن الشهادة منحت لوالدته في العام 1965 خلال زيارة لها إلى إسرائيل، من قبل أمين متحف "روكفلر" في القدس.وذكر الموقع أن السلطات الإسرائيلية عملت على إقناع صاحب المخطوطة بتسليمها إلى تل أبيب، وحفظها بشروط تتناسب مع هذه القطعة النادرة، حيث تمت دعوته لزيارة مختبر الحفظ التابع لوحدة مخطوطات صحراء يهودا التابع لوزارة الآثار، وقام بتسليمها لسلطة الآثار الإسرائيلية.ويطلق اليهود اسم "الهيكل الأول" على هيكل سليمان، أو البيت المقدس (בית המקדש הראשון) وهو المعبد اليهودي الأول في القدس الذي بناه الملك سليمان حسب معتقدات اليهود، وقد دمره نبوخذ نصر الثاني بعد حصار القدس عام 587 قبل الميلاد.

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