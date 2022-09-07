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وزير العدل الجزائري يزور المغرب لتسليم دعوة لحضور القمة العربية
وزير العدل الجزائري يزور المغرب لتسليم دعوة لحضور القمة العربية
أعلنت السلطات المغربية، أن وزير العدل الجزائري سيزور المملكة لتسليم دعوة حضور القمة العربية المقبلة المقرر عقدها مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في الجزائر. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T15:22+0000
2022-09-07T15:22+0000
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الرباط - سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر اليوم الأربعاء، عن وزارة الخارجية المغربية.وقال البيان إن "وزير العدل الجزائري سيروز المغرب لتسليم دعوة حضور القمة العربية".وكان العاهل المغربي، الملك محمد السادس قد دعا، في 30 يوليو/ تموز الماضي، إلى إقامة علاقات طبيعية مع الجزائر، مؤكدا أن الحدود بين البلدين لن تغلق أجواء التواصل بين الشعبين.وقال الملك محمد السادس في خطاب بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش: "إننا نتطلع، للعمل مع الرئاسة الجزائرية، لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد، لإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين شقيقين، تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية، والمصير المشترك".وأضاف: "أدعو المغاربة للتحلي بقيم حسن الجوار التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين".ويقترح المغرب، كحل للنزاع حول إقليم الصحراء، حكما ذاتيا للمحافظات الصحراوية (أقصى جنوب المغرب) مع حكومة وبرلمان محليين تحت سيادته، وترفض جبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر هذا المقترح وتطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.ويذكر أن الجزائر قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس/ آب الماضي كما أغلقت لاحقا مجالها الجوي أمام الطيران العسكري والمدني المغربي.
https://sputnikarabic.ae/20220906/الجزائر-تدعو-فلسطين-إلى-حضور-القمة-العربية-وعباس-يؤكد-مشاركته-1067345586.html
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أخبار المغرب اليوم, الجزائر
أخبار المغرب اليوم, الجزائر

وزير العدل الجزائري يزور المغرب لتسليم دعوة لحضور القمة العربية

15:22 GMT 07.09.2022
© AP Photo / Uncreditedملك المغرب
ملك المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Uncredited
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أعلنت السلطات المغربية، أن وزير العدل الجزائري سيزور المملكة لتسليم دعوة حضور القمة العربية المقبلة المقرر عقدها مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في الجزائر.
الرباط - سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر اليوم الأربعاء، عن وزارة الخارجية المغربية.
علم فلسطين في مدينة روابي، الضفة الغربية، فلسطين، أرشيف 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
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أمس, 07:49 GMT
وقال البيان إن "وزير العدل الجزائري سيروز المغرب لتسليم دعوة حضور القمة العربية".
وكان العاهل المغربي، الملك محمد السادس قد دعا، في 30 يوليو/ تموز الماضي، إلى إقامة علاقات طبيعية مع الجزائر، مؤكدا أن الحدود بين البلدين لن تغلق أجواء التواصل بين الشعبين.
وقال الملك محمد السادس في خطاب بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش: "إننا نتطلع، للعمل مع الرئاسة الجزائرية، لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد، لإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين شقيقين، تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية، والمصير المشترك".
وأضاف: "أدعو المغاربة للتحلي بقيم حسن الجوار التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين".
ويقترح المغرب، كحل للنزاع حول إقليم الصحراء، حكما ذاتيا للمحافظات الصحراوية (أقصى جنوب المغرب) مع حكومة وبرلمان محليين تحت سيادته، وترفض جبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر هذا المقترح وتطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
ويذكر أن الجزائر قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس/ آب الماضي كما أغلقت لاحقا مجالها الجوي أمام الطيران العسكري والمدني المغربي.
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