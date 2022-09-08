https://sputnikarabic.ae/20220908/إندونيسيا-تناقش-مع-روسيا-مسألة-التسويات-في-التجارة-بالعملة-الوطنية-1067457257.html
إندونيسيا تناقش مع روسيا مسألة التسويات في التجارة بالعملة الوطنية
إندونيسيا تناقش مع روسيا مسألة التسويات في التجارة بالعملة الوطنية
صرح السفير الإندونيسي لدى روسيا، خوسيه تافاريس، اليوم الخميس، بأن بلاده تناقش مع روسيا مسألة التسويات في التجارة بالعملة الوطنية. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T06:49+0000
2022-09-08T06:49+0000
2022-09-08T06:49+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1067318959_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_92bc02826952b600bbff8c07370d136d.jpg
فلاديفوستوك - سبوتنيك. وقال تافاريس على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك لوكالة "سبوتنيك": "بالنسبة لسؤالك حول التسويات بالعملة المحلية، بالطبع تم إجراء اتصالات بين البلدين". وأصاف: "هناك آليات مصرفية وآليات مالية. العمل جار على هذا. يخطط خبراء في مجال البنوك والتمويل لعقد اجتماعات يتم خلالها مناقشة قضايا التسويات المتبادلة بالعملة الوطنية. بالطبع سوف يستغرق هذا بعض الوقت".يقام المنتدى الاقتصادي الشرقي في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسكي في مدينة فلاديفوستوك.وتعد وكالة "سبوتنيك" للأنباء شريكا إعلاميا عاما للمنتدى.
https://sputnikarabic.ae/20220907/رئيس-ميانمار-يعلن-عن-بديل-للدولار-الأمريكي-1067406666.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1067318959_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f8ecd02ae93075b09d83642156707ca4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
إندونيسيا تناقش مع روسيا مسألة التسويات في التجارة بالعملة الوطنية
تابعنا عبر
صرح السفير الإندونيسي لدى روسيا، خوسيه تافاريس، اليوم الخميس، بأن بلاده تناقش مع روسيا مسألة التسويات في التجارة بالعملة الوطنية.
فلاديفوستوك - سبوتنيك. وقال تافاريس على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك لوكالة "سبوتنيك": "بالنسبة لسؤالك حول التسويات بالعملة المحلية، بالطبع تم إجراء اتصالات بين البلدين".
وأصاف: "هناك آليات مصرفية وآليات مالية. العمل جار على هذا. يخطط خبراء في مجال البنوك والتمويل لعقد اجتماعات يتم خلالها مناقشة قضايا التسويات المتبادلة بالعملة الوطنية. بالطبع سوف يستغرق هذا بعض الوقت".
يقام المنتدى الاقتصادي الشرقي
في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسكي في مدينة فلاديفوستوك.
وتعد وكالة "سبوتنيك" للأنباء شريكا إعلاميا عاما للمنتدى.