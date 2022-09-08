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إندونيسيا تناقش مع روسيا مسألة التسويات في التجارة بالعملة الوطنية
إندونيسيا تناقش مع روسيا مسألة التسويات في التجارة بالعملة الوطنية
صرح السفير الإندونيسي لدى روسيا، خوسيه تافاريس، اليوم الخميس، بأن بلاده تناقش مع روسيا مسألة التسويات في التجارة بالعملة الوطنية. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T06:49+0000
2022-09-08T06:49+0000
روسيا
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فلاديفوستوك - سبوتنيك. وقال تافاريس على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك لوكالة "سبوتنيك": "بالنسبة لسؤالك حول التسويات بالعملة المحلية، بالطبع تم إجراء اتصالات بين البلدين". وأصاف: "هناك آليات مصرفية وآليات مالية. العمل جار على هذا. يخطط خبراء في مجال البنوك والتمويل لعقد اجتماعات يتم خلالها مناقشة قضايا التسويات المتبادلة بالعملة الوطنية. بالطبع سوف يستغرق هذا بعض الوقت".يقام المنتدى الاقتصادي الشرقي في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسكي في مدينة فلاديفوستوك.وتعد وكالة "سبوتنيك" للأنباء شريكا إعلاميا عاما للمنتدى.
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إندونيسيا تناقش مع روسيا مسألة التسويات في التجارة بالعملة الوطنية

06:49 GMT 08.09.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 5 سبتمبر 2022
المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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صرح السفير الإندونيسي لدى روسيا، خوسيه تافاريس، اليوم الخميس، بأن بلاده تناقش مع روسيا مسألة التسويات في التجارة بالعملة الوطنية.
فلاديفوستوك - سبوتنيك. وقال تافاريس على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك لوكالة "سبوتنيك": "بالنسبة لسؤالك حول التسويات بالعملة المحلية، بالطبع تم إجراء اتصالات بين البلدين".
وأصاف: "هناك آليات مصرفية وآليات مالية. العمل جار على هذا. يخطط خبراء في مجال البنوك والتمويل لعقد اجتماعات يتم خلالها مناقشة قضايا التسويات المتبادلة بالعملة الوطنية. بالطبع سوف يستغرق هذا بعض الوقت".
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يقام المنتدى الاقتصادي الشرقي في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسكي في مدينة فلاديفوستوك.
وتعد وكالة "سبوتنيك" للأنباء شريكا إعلاميا عاما للمنتدى.
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