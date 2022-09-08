عربي
https://sputnikarabic.ae/20220908/الأمير-تشارلز-يصبح-ملكا-لبريطانيا-العظمى-1067492621.html
"الملك تشارلز الثالث"... الأمير تشارلز يصبح ملكا لبريطانيا العظمى
"الملك تشارلز الثالث"... الأمير تشارلز يصبح ملكا لبريطانيا العظمى
أصبح ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، ملكا لبريطانيا العظمى وذلك بعد إعلان وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية مساء اليوم الخميس عن عمر يناهز 96 عاما. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T17:58+0000
2022-09-08T18:31+0000
بريطانيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1056209372_0:139:1875:1193_1920x0_80_0_0_b23b420c52a158c1afbd85821d3222d6.jpg
وحسب شبكة "سكاي نيوز"، يصبح الأمير تشارلز وريث العرش المباشر ونجل الملكة إليزابيث ملكا رسميا للبلاد، تماما مثلما حدث معها قبل 70 عاما، وذلك بغض النظر عن شعبية أي فرد آخر في العائلة.وأصبح الخبر رسميا بعد إعلان وفاة الملكة من قبل قصر باكينغهام.وأعلن قصر باكينغهام فترة الحداد 10 أيام بعد وفاة الملكة، حيث تنتهي بمراسم جنازتها في اليوم العاشر، ويسمح للعامة بالنظر إلى جثمان الملكة لمدة 4 أيام قبل الدفن.وخلال فترة النظر إلى الجثمان، يجري الملك الجديد تشارلز جولة في بريطانيا لمدة 4 أيام، يزور خلالها اسكتلندا وشمال أيرلندا وويلز لتحية المواطنين، ويسير في معظم الجولة سيرا على الأقدام.وكان قصر باكنغهام قد أعلن منذ وقت قليل اليوم، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية بعد أن أوصى فريقها الطبي ببقائها تحت المراقبة.وقال القصر في بيان، إن "الملكة توفيت بسلام في قلعة بالمورال بعد ظهر اليوم".ونكس العلم البريطاني فوق قصر باكنغهام بعد إعلان وفاة الملكة بشكل رسمي وتحول الموقع الرسمي لقصر باكنغهام على الإنترنت إلى اللون الأسود حدادا على وفاة الملكة (1926 -2022).
https://sputnikarabic.ae/20220908/وفاة-ملكة-بريطانيا-إليزابيث-الثانية--1067489889.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1056209372_63:0:1728:1249_1920x0_80_0_0_16dd227db0666ce87fe5e68a47c2cb0b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن
بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن

"الملك تشارلز الثالث"... الأمير تشارلز يصبح ملكا لبريطانيا العظمى

17:58 GMT 08.09.2022 (تم التحديث: 18:31 GMT 08.09.2022)
© AFP 2022 / DANIEL LEALولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، مع نجله الأمير، وليام
ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، مع نجله الأمير، وليام - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© AFP 2022 / DANIEL LEAL
تابعنا عبرTelegram
أصبح ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، ملكا لبريطانيا العظمى وذلك بعد إعلان وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية مساء اليوم الخميس عن عمر يناهز 96 عاما.
وحسب شبكة "سكاي نيوز"، يصبح الأمير تشارلز وريث العرش المباشر ونجل الملكة إليزابيث ملكا رسميا للبلاد، تماما مثلما حدث معها قبل 70 عاما، وذلك بغض النظر عن شعبية أي فرد آخر في العائلة.
وأصبح الخبر رسميا بعد إعلان وفاة الملكة من قبل قصر باكينغهام.
وأعلن قصر باكينغهام فترة الحداد 10 أيام بعد وفاة الملكة، حيث تنتهي بمراسم جنازتها في اليوم العاشر، ويسمح للعامة بالنظر إلى جثمان الملكة لمدة 4 أيام قبل الدفن.
وخلال فترة النظر إلى الجثمان، يجري الملك الجديد تشارلز جولة في بريطانيا لمدة 4 أيام، يزور خلالها اسكتلندا وشمال أيرلندا وويلز لتحية المواطنين، ويسير في معظم الجولة سيرا على الأقدام.
كما سيحصل الأمير تشارلز على لقب "الملك تشارلز الثالث".
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تلتقي بأعضاء الفوج الملكي للمدفعية الكندية في قلعة وندسور، وندسور، إنجلترا، 6 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية
17:33 GMT
وكان قصر باكنغهام قد أعلن منذ وقت قليل اليوم، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية بعد أن أوصى فريقها الطبي ببقائها تحت المراقبة.
وقال القصر في بيان، إن "الملكة توفيت بسلام في قلعة بالمورال بعد ظهر اليوم".
ونكس العلم البريطاني فوق قصر باكنغهام بعد إعلان وفاة الملكة بشكل رسمي وتحول الموقع الرسمي لقصر باكنغهام على الإنترنت إلى اللون الأسود حدادا على وفاة الملكة (1926 -2022).
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الملكة إليزابيث الثانية وكونتيسة وسكس صوفي - سبوتنيك عربيمشاهد مباشرة من قلعة بالمورال بعد وفاة الملكة البريطانية... الأمير تشارلز يرث العرش.. فيديو 17:54 GMTПротивотанковые мины ТМ-62М на поле рядом с Бахмутом в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала