https://sputnikarabic.ae/20220908/الأمير-تشارلز-يصبح-ملكا-لبريطانيا-العظمى-1067492621.html
"الملك تشارلز الثالث"... الأمير تشارلز يصبح ملكا لبريطانيا العظمى
"الملك تشارلز الثالث"... الأمير تشارلز يصبح ملكا لبريطانيا العظمى
أصبح ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، ملكا لبريطانيا العظمى وذلك بعد إعلان وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية مساء اليوم الخميس عن عمر يناهز 96 عاما. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T17:58+0000
2022-09-08T17:58+0000
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وحسب شبكة "سكاي نيوز"، يصبح الأمير تشارلز وريث العرش المباشر ونجل الملكة إليزابيث ملكا رسميا للبلاد، تماما مثلما حدث معها قبل 70 عاما، وذلك بغض النظر عن شعبية أي فرد آخر في العائلة.وأصبح الخبر رسميا بعد إعلان وفاة الملكة من قبل قصر باكينغهام.وأعلن قصر باكينغهام فترة الحداد 10 أيام بعد وفاة الملكة، حيث تنتهي بمراسم جنازتها في اليوم العاشر، ويسمح للعامة بالنظر إلى جثمان الملكة لمدة 4 أيام قبل الدفن.وخلال فترة النظر إلى الجثمان، يجري الملك الجديد تشارلز جولة في بريطانيا لمدة 4 أيام، يزور خلالها اسكتلندا وشمال أيرلندا وويلز لتحية المواطنين، ويسير في معظم الجولة سيرا على الأقدام.وكان قصر باكنغهام قد أعلن منذ وقت قليل اليوم، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية بعد أن أوصى فريقها الطبي ببقائها تحت المراقبة.وقال القصر في بيان، إن "الملكة توفيت بسلام في قلعة بالمورال بعد ظهر اليوم".ونكس العلم البريطاني فوق قصر باكنغهام بعد إعلان وفاة الملكة بشكل رسمي وتحول الموقع الرسمي لقصر باكنغهام على الإنترنت إلى اللون الأسود حدادا على وفاة الملكة (1926 -2022).
https://sputnikarabic.ae/20220908/وفاة-ملكة-بريطانيا-إليزابيث-الثانية--1067489889.html
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بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن
"الملك تشارلز الثالث"... الأمير تشارلز يصبح ملكا لبريطانيا العظمى
17:58 GMT 08.09.2022 (تم التحديث: 18:31 GMT 08.09.2022) تابعنا عبر
أصبح ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، ملكا لبريطانيا العظمى وذلك بعد إعلان وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية مساء اليوم الخميس عن عمر يناهز 96 عاما.
وحسب شبكة
"سكاي نيوز"، يصبح الأمير تشارلز وريث العرش المباشر ونجل الملكة إليزابيث ملكا رسميا للبلاد، تماما مثلما حدث معها قبل 70 عاما، وذلك بغض النظر عن شعبية أي فرد آخر في العائلة.
وأصبح الخبر رسميا بعد إعلان وفاة الملكة من قبل قصر باكينغهام.
وأعلن قصر باكينغهام فترة الحداد 10 أيام بعد وفاة الملكة، حيث تنتهي بمراسم جنازتها في اليوم العاشر، ويسمح للعامة بالنظر إلى جثمان الملكة
لمدة 4 أيام قبل الدفن.
وخلال فترة النظر إلى الجثمان، يجري الملك الجديد تشارلز جولة في بريطانيا لمدة 4 أيام، يزور خلالها اسكتلندا وشمال أيرلندا وويلز لتحية المواطنين، ويسير في معظم الجولة سيرا على الأقدام.
كما سيحصل الأمير تشارلز على لقب "الملك تشارلز الثالث".
وكان قصر باكنغهام قد أعلن منذ وقت قليل اليوم، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية بعد أن أوصى فريقها الطبي ببقائها تحت المراقبة.
وقال القصر في بيان، إن "الملكة توفيت بسلام في قلعة بالمورال بعد ظهر اليوم".
ونكس العلم البريطاني فوق قصر باكنغهام بعد إعلان وفاة الملكة بشكل رسمي وتحول الموقع الرسمي لقصر باكنغهام على الإنترنت إلى اللون الأسود حدادا على وفاة الملكة (1926 -2022).