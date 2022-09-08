https://sputnikarabic.ae/20220908/الصدر-يدعو-الجميع-للانسحاب-من-البرلمان-ويطالب-الكاظمي-وبرهم-صالح-بالبقاء-والإشراف-على-انتخابات-1067480656.html

الصدر يدعو الجميع للانسحاب من البرلمان ويطالب الكاظمي وبرهم صالح بالبقاء والإشراف على انتخابات مبكرة

الصدر يدعو الجميع للانسحاب من البرلمان ويطالب الكاظمي وبرهم صالح بالبقاء والإشراف على انتخابات مبكرة

دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، مجددا لحل البرلمان، مطالبا رئيسي الجمهورية برهم صالح، والحكومة مصطفى الكاظمي، بالبقاء والإشراف على... 08.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-08T13:03+0000

2022-09-08T13:03+0000

2022-09-08T13:03+0000

مقتدى الصدر

أخبار العراق اليوم

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ويدعو صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر، اليوم الخميس، قرار عودة الكتلة الصدرية المستقيلة الى البرلمان مرة أخرى، فيما أكد أن الكرة في ملعب الحلفاء لإنهاء معاناة الشعب.وقال صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر، عبر حسابه على تويتر، إن "الكرة في ملعب الحلفاء لإنهاء معاناة الشعب"، مشيرا إلى أن "حل البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية ولا سيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين الذين للآن هم على التلّ".وأكد أن "مسألة عودة الكتلة الصدرية إلى مجلس النواب ممنوع منعا باتا ومطلقا وتحت أي ذريعة كانت"، قائلا: "يرفض الفاسـدون حكومة لا شرقية ولا غربية ذات أغلبية وطنية، ونحن نرفض حكومة توافقية رفضا قاطعا".ودعا وزير الصدر، "الحلفاء والمستقلين إلى موقف شجاع ينهي الأزمة برمتها"، مبينا أن الحل سيكون وطنيا بانسحاب نواب القوى السنية والكردية والمستقلين من البرلمان، على أن يبقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة لتصريف الأعمال وللإشراف على الانتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين".وشهد العراق، الأسبوع الماضي، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار "التيار الصدري" عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.وانسحب أنصار التيار الصدري من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ"الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزابا وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.

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مقتدى الصدر, أخبار العراق اليوم