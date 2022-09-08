القوات المسلحة الأوكرانية حاولت تفجير مبنى إدارة إنرغودار بطائرة بدون طيار
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الانتقال إلى بنك الصورجندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky/
أعلنت سلطات مدينة إنرغودار أن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة مبنى إدارة المدينة بمساعدة طائرة بدون طيار "كاميكازي".
وقالت الخدمة الصحفية للمدينة في بيان، اليوم الخميس "في الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، نتيجة لسقوط طائرة بدون طيار "كاميكازي" بعبوة ناسفة على سطح التشغيل الفني لوحدات التكييف، وقع انفجار نشب على إثره حريق، وقد تم السيطرة عليه في الوقت المناسب".
هذا أعلن رئيس إدارة مدينة إنرغودار، ألكسندر فولغا، اليوم الخميس أن قصف القوات الأوكرانية لمدينة إنرغودار يعيق من استكمال أعمال إصلاح خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي المتضررة التي تزود نوفايا كاخوفكا وغيرها من البلدات بالكهرباء.
وقال فولغا لقناة "روسيا 24" إنه بمجرد بدء القصف تنسحب فرق الطوارئ، معربا عن أسفه لعدم إمكانية استكمال أعمال الإصلاح لخطوط الكهرباء.
وأضاف فولغا: "أن لجنة خاصة ستتخذ قرارًا اليوم الخميس بشأن التفعيل الإضافي لمحطة زابوروجيه النووية بعد إصلاح خطوط الكهرباء".
وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد وصف الهجمات التي تستهدف محطة زابوروجيه النووية، بأنها غير مقبولة، وقال خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي إن الهجمات لا تزال مستمرة وتستهدف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مشيرا إلى أنه تمكن من معاينتها وتقييمها بنفسه.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد نشرت، في وقت سابق، تقريرها بشأن السلامة النووية وضمانات الوكالة في أوكرانيا؛ وقد تناول جزء كبير منه زيارة بعثة الوكالة الأخيرة إلى محطة زابوروجيه النووية، لكنه لم يتضمن ذكر الجهة المسؤولة عن قصف المحطة.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد نشرت، في وقت سابق، تقريرها بشأن السلامة النووية وضمانات الوكالة في أوكرانيا؛ وقد تناول جزء كبير منه زيارة بعثة الوكالة الأخيرة إلى محطة زابوروجيه النووية، لكنه لم يتضمن ذكر الجهة المسؤولة عن قصف المحطة.