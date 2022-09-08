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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://sputnikarabic.ae/20220908/القوات-المسلحة-الأوكرانية-حاولت-تفجير-مبنى-إدارة-إنرغودار-بطائرة-بدون-طيار-1067479564.html
القوات المسلحة الأوكرانية حاولت تفجير مبنى إدارة إنرغودار بطائرة بدون طيار
القوات المسلحة الأوكرانية حاولت تفجير مبنى إدارة إنرغودار بطائرة بدون طيار
أعلنت سلطات مدينة إنرغودار أن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة مبنى إدارة المدينة بمساعدة طائرة بدون طيار "كاميكازي". 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T12:31+0000
2022-09-08T12:31+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
قصف
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقالت الخدمة الصحفية للمدينة في بيان، اليوم الخميس "في الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، نتيجة لسقوط طائرة بدون طيار "كاميكازي" بعبوة ناسفة على سطح التشغيل الفني لوحدات التكييف، وقع انفجار نشب على إثره حريق، وقد تم السيطرة عليه في الوقت المناسب".وقال فولغا لقناة "روسيا 24" إنه بمجرد بدء القصف تنسحب فرق الطوارئ، معربا عن أسفه لعدم إمكانية استكمال أعمال الإصلاح لخطوط الكهرباء.وأضاف فولغا: "أن لجنة خاصة ستتخذ قرارًا اليوم الخميس بشأن التفعيل الإضافي لمحطة زابوروجيه النووية بعد إصلاح خطوط الكهرباء".وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد وصف الهجمات التي تستهدف محطة زابوروجيه النووية، بأنها غير مقبولة، وقال خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي إن الهجمات لا تزال مستمرة وتستهدف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مشيرا إلى أنه تمكن من معاينتها وتقييمها بنفسه.وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد نشرت، في وقت سابق، تقريرها بشأن السلامة النووية وضمانات الوكالة في أوكرانيا؛ وقد تناول جزء كبير منه زيارة بعثة الوكالة الأخيرة إلى محطة زابوروجيه النووية، لكنه لم يتضمن ذكر الجهة المسؤولة عن قصف المحطة.
https://sputnikarabic.ae/20220908/سلطات-إنرغودار-القصف-الأوكراني-المتواصل-يعيق-استكمال-الإصلاحات-الكهربائية-1067462764.html
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قصف, روسيا, أخبار أوكرانيا
قصف, روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات المسلحة الأوكرانية حاولت تفجير مبنى إدارة إنرغودار بطائرة بدون طيار

12:31 GMT 08.09.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky  / الانتقال إلى بنك الصورجندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
جندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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أعلنت سلطات مدينة إنرغودار أن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة مبنى إدارة المدينة بمساعدة طائرة بدون طيار "كاميكازي".
وقالت الخدمة الصحفية للمدينة في بيان، اليوم الخميس "في الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، نتيجة لسقوط طائرة بدون طيار "كاميكازي" بعبوة ناسفة على سطح التشغيل الفني لوحدات التكييف، وقع انفجار نشب على إثره حريق، وقد تم السيطرة عليه في الوقت المناسب".

هذا أعلن رئيس إدارة مدينة إنرغودار، ألكسندر فولغا، اليوم الخميس أن قصف القوات الأوكرانية لمدينة إنرغودار يعيق من استكمال أعمال إصلاح خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي المتضررة التي تزود نوفايا كاخوفكا وغيرها من البلدات بالكهرباء.

وقال فولغا لقناة "روسيا 24" إنه بمجرد بدء القصف تنسحب فرق الطوارئ، معربا عن أسفه لعدم إمكانية استكمال أعمال الإصلاح لخطوط الكهرباء.
محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات إنرغودار: القصف الأوكراني المتواصل يعيق استكمال الإصلاحات الكهربائية
07:57 GMT
وأضاف فولغا: "أن لجنة خاصة ستتخذ قرارًا اليوم الخميس بشأن التفعيل الإضافي لمحطة زابوروجيه النووية بعد إصلاح خطوط الكهرباء".
وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد وصف الهجمات التي تستهدف محطة زابوروجيه النووية، بأنها غير مقبولة، وقال خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي إن الهجمات لا تزال مستمرة وتستهدف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مشيرا إلى أنه تمكن من معاينتها وتقييمها بنفسه.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد نشرت، في وقت سابق، تقريرها بشأن السلامة النووية وضمانات الوكالة في أوكرانيا؛ وقد تناول جزء كبير منه زيارة بعثة الوكالة الأخيرة إلى محطة زابوروجيه النووية، لكنه لم يتضمن ذكر الجهة المسؤولة عن قصف المحطة.
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Противотанковые мины ТМ-62М на поле рядом с Бахмутом в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:39 GMT
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