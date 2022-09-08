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https://sputnikarabic.ae/20220908/الكويت-الحكومة-تدرس-زيادة-رسوم-الخدمات-الحكومية-على-الوافدين-1067458433.html
الكويت… الحكومة تدرس زيادة رسوم الخدمات الحكومية المقدمة للوافدين
الكويت… الحكومة تدرس زيادة رسوم الخدمات الحكومية المقدمة للوافدين
تدرس الكويت تطبيق إجراءات مالية جديدة ضمن خطتها الخاصة برفع الإيرادات الحكومية غير النفطية، ويشمل ذلك زيادة الرسوم الحكومية للوافدين. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T07:15+0000
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الكويت
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وأصبح هناك توجه حكومي لتسعير الخدمات الحكومية التي يستفيد منها الوافدون لتصبح تكاليفها أعلى من التسعيرة الخاصة بالكويتيين، حسبما ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الخميس.ولفتت الصحيفة إلى أن الخدمات الحكومية تقدم بأسعار موحدة للكويتيين والمقيمين على السواء، مشيرة إلى أن المؤسسات الحكومية تدرس إعداد لوائح تفصيلية بالخدمات التي تقدمها حتى يتسنى تحديد رسوم تقديمها للوافدين.وأشارت الصحيفة إلى أن نسبة الوافدين تمثل 69 في المئة من سكان الكويت في الوقت الحالي، وفقا لآخر الإحصائيات، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى معالجة عجز الموازنة.
https://sputnikarabic.ae/20220816/الكويت-توقف-إصدار-كافة-سمات-الدخول-للوافدين-حتى-إشعار-آخر-1066469351.html
https://sputnikarabic.ae/20220524/الكويت-تطلق-منصة-تيسير-لتوظيف-البدون-بدلا-من-العمالة-الوافدة-1062670025.html
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العالم العربي, الكويت
العالم العربي, الكويت

الكويت… الحكومة تدرس زيادة رسوم الخدمات الحكومية المقدمة للوافدين

07:15 GMT 08.09.2022 (تم التحديث: 07:18 GMT 08.09.2022)
© Sputnik . Pavel Gerasimov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة الكويت، الكويت
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© Sputnik . Pavel Gerasimov
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تدرس الكويت تطبيق إجراءات مالية جديدة ضمن خطتها الخاصة برفع الإيرادات الحكومية غير النفطية، ويشمل ذلك زيادة الرسوم الحكومية للوافدين.
وأصبح هناك توجه حكومي لتسعير الخدمات الحكومية التي يستفيد منها الوافدون لتصبح تكاليفها أعلى من التسعيرة الخاصة بالكويتيين، حسبما ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الخميس.
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ولفتت الصحيفة إلى أن الخدمات الحكومية تقدم بأسعار موحدة للكويتيين والمقيمين على السواء، مشيرة إلى أن المؤسسات الحكومية تدرس إعداد لوائح تفصيلية بالخدمات التي تقدمها حتى يتسنى تحديد رسوم تقديمها للوافدين.
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وأشارت الصحيفة إلى أن نسبة الوافدين تمثل 69 في المئة من سكان الكويت في الوقت الحالي، وفقا لآخر الإحصائيات، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى معالجة عجز الموازنة.
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