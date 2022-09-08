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https://sputnikarabic.ae/20220908/بعد-إطلاق-تدريب-لمواجهة-عدو-مفترض-معلومات-عن-جيش-بيلاروسيا-في-2022-1067464445.html
بعد إطلاق تدريب لمواجهة "عدو مفترض"... معلومات عن جيش بيلاروسيا في 2022
بعد إطلاق تدريب لمواجهة "عدو مفترض"... معلومات عن جيش بيلاروسيا في 2022
يمتلك جيش بيلاروسيا 445 ألف جندي بينهم 45 ألفا قوات عاملة و290 ألفا قوات احتياطية و110 آلاف قوات شبه عسكرية. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T09:01+0000
2022-09-08T09:01+0000
رصد عسكري
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ويصنف جيش بيلاروسيا في المرتبة رقم 52 بين أقوى 142 جيشا في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.ويمتلك جيش بيلاروسيا قوة جوية تصنف في المرتبة رقم 44 عالميا وتضم 201 طائرة حربية بينها 38 مقاتلة وطائرة اعتراضية و67 طائرة هجومية و4 طائرات نقل عسكري و30 طائرة تدريب و62 مروحية بينها 21 مروحية هجومية.وتمتلك بيلاروسيا قوات برية تضم 601 دبابة وألفا و510 مدرعات و482 مدفع ذاتي الحركة و228 مدفع ميداني و238 راجمة صواريخ.وتمتلك بيلاروسيا ميناء واحدا و65 مطارا إضافة إلى شبكة ضخمة من الطرق والسكك الحديدية توفر لجيشها قوة دعم لوجيستي هائلة.وأعلن جيش بيلاروسيا انطلاق مشروع تدريبي يستمر من اليوم الخميس حتى 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، ضمن الخطة التدريبية الخاصة به.ويتضمن التدريب تكتيكات خاصة بتحرير أراض احتلها عدو مفترض بدعم من القوات الجوية حتى يتم استعادة السيطرة على حدود الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20220908/بيلاروسيا-تبدأ-مناورات-عسكرية-1067457987.html
https://sputnikarabic.ae/20201017/يحمي-أكبر-دولة-في-العالم-قدرات-الجيش-الروسي-النووية-والتقليدية-في-2020-1046874340.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

بعد إطلاق تدريب لمواجهة "عدو مفترض"... معلومات عن جيش بيلاروسيا في 2022

09:01 GMT 08.09.2022
© Sputnik . KERELL KALLENEKOV / الانتقال إلى بنك الصورجيش بيلاروسيا - دبابة تي - 72
جيش بيلاروسيا - دبابة تي - 72 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© Sputnik . KERELL KALLENEKOV
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يمتلك جيش بيلاروسيا 445 ألف جندي بينهم 45 ألفا قوات عاملة و290 ألفا قوات احتياطية و110 آلاف قوات شبه عسكرية.
ويصنف جيش بيلاروسيا في المرتبة رقم 52 بين أقوى 142 جيشا في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
ميزانية دفاع جيش بيلاروسيا نحو 723 مليون دولار.
ويمتلك جيش بيلاروسيا قوة جوية تصنف في المرتبة رقم 44 عالميا وتضم 201 طائرة حربية بينها 38 مقاتلة وطائرة اعتراضية و67 طائرة هجومية و4 طائرات نقل عسكري و30 طائرة تدريب و62 مروحية بينها 21 مروحية هجومية.
المشاركون في التدريب الاستراتيجي الروسي البيلاروسي المشترك الغرب - 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
بيلاروسيا تبدأ مناورات عسكرية
07:04 GMT
وتمتلك بيلاروسيا قوات برية تضم 601 دبابة وألفا و510 مدرعات و482 مدفع ذاتي الحركة و228 مدفع ميداني و238 راجمة صواريخ.
وتمتلك بيلاروسيا ميناء واحدا و65 مطارا إضافة إلى شبكة ضخمة من الطرق والسكك الحديدية توفر لجيشها قوة دعم لوجيستي هائلة.
تدريبات الجيش الروسي أحد الحقول العسكرية في ضواحي موسكو، روسيا 8 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2020
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17 أكتوبر 2020, 19:03 GMT
وأعلن جيش بيلاروسيا انطلاق مشروع تدريبي يستمر من اليوم الخميس حتى 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، ضمن الخطة التدريبية الخاصة به.
ويتضمن التدريب تكتيكات خاصة بتحرير أراض احتلها عدو مفترض بدعم من القوات الجوية حتى يتم استعادة السيطرة على حدود الدولة.
معلومات عن جيش بيلاروسيا
معلومات عن جيش بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
معلومات عن جيش بيلاروسيا
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