https://sputnikarabic.ae/20220908/مفوضة-الاتحاد-الأوروبي-للشؤون-الداخلية-يجب-أن-نمنع-الروس-من-الاستمتاع-بالسياحة-في-أوروبا-1067484414.html
مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية: يجب أن نمنع الروس من الاستمتاع بالسياحة في أوروبا
مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية: يجب أن نمنع الروس من الاستمتاع بالسياحة في أوروبا
اعتبرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، أن المواطنين الروس "لا ينبغي أن يكون لديهم سهولة الوصول" إلى الاتحاد الأوروبي 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T14:15+0000
2022-09-08T14:15+0000
2022-09-08T14:15+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار روسيا اليوم
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.ووفقا لما نشرته يوهانسون، اليوم الخميس عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد شددت على وجوب منع المواطنين الروس من الاستمتاع بالسياحة والترفيه في أوروبا.وقالت: "لا ينبغي أن يتمتع مواطنو دولة مسؤولة عن الحرب بوصول سهل إلى السياحة والترفيه في الاتحاد الأوروبي".تصريحات يوهانسون، جاءت خلال زيارة تقوم بها حاليًا إلى لاتفيا لمناقشة سياسة أوروبية جديدة بشأن تأشيرات دخول المواطنين الروس.في الوقت نفسه، لا ينص الاقتراح على فرض حظر كامل على إصدار التأشيرات لمواطني البلاد، كما طلبت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.قد يدخل نظام التأشيرات الجديد حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن في 12 سبتمبر. كما أوضحت بروكسل أنه سيتم استعادة الاتفاقية بمجرد توقف الظروف التي أدت إلى وقف التعليق.وكان السفر بين روسيا والاتحاد الأوروبي، قد أصبح أسهل بكثير في عام 2007 عندما دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ، فبموجبها تم تخفيض رسوم التأشيرة، وتبسيط قواعد الحصول على تأشيرة متعددة الجنسيات، وخفض قائمة الوثائق الضرورية وإلغاء تأشيرات الدبلوماسيين.وقالت موسكو إنها تعتبر الاقتراح مظهرًا من مظاهر الشوفينية مؤكدة أن مثل هذا القرار سوف يستدعي إجراءات انتقامية.
https://sputnikarabic.ae/20220904/بيسكوف-روسيا-سترد-100-على-فرض-الاتحاد-الأوروبي-لقيود-على-التأشيرات-1067259654.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار روسيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار روسيا اليوم
مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية: يجب أن نمنع الروس من الاستمتاع بالسياحة في أوروبا
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اعتبرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، أن المواطنين الروس "لا ينبغي أن يكون لديهم سهولة الوصول" إلى الاتحاد الأوروبي
.ووفقا لما نشرته يوهانسون، اليوم الخميس عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد شددت على وجوب
منع المواطنين الروس من الاستمتاع بالسياحة والترفيه في أوروبا.
وقالت: "لا ينبغي أن يتمتع مواطنو دولة مسؤولة عن الحرب بوصول سهل إلى السياحة والترفيه في الاتحاد الأوروبي".
تصريحات يوهانسون، جاءت خلال زيارة تقوم بها حاليًا إلى لاتفيا لمناقشة سياسة أوروبية جديدة بشأن تأشيرات دخول المواطنين الروس.
ويوم الثلاثاء الماضي، تبنت المفوضية الأوروبية اقتراحًا بالتعليق الكامل لاتفاقية تسهيل التأشيرات مع موسكو، والذي من شأنه أن يعقد عملية طلب التأشيرة للمواطنين الروس ويفرض المزيد من القيود على تأشيرات الدخول المتعددة.
في الوقت نفسه، لا ينص الاقتراح على فرض حظر كامل على إصدار التأشيرات لمواطني البلاد، كما طلبت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
قد يدخل نظام التأشيرات الجديد حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن في 12 سبتمبر. كما أوضحت بروكسل أنه سيتم استعادة الاتفاقية بمجرد توقف الظروف التي أدت إلى وقف التعليق.
وكان السفر بين روسيا والاتحاد الأوروبي، قد أصبح أسهل بكثير في عام 2007 عندما دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ، فبموجبها تم تخفيض رسوم التأشيرة، وتبسيط قواعد الحصول على تأشيرة متعددة الجنسيات، وخفض قائمة الوثائق الضرورية وإلغاء تأشيرات الدبلوماسيين.
وفي أواخر فبراير، بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، علق الاتحاد الأوروبي الاتفاقية جزئيًا، وألغى تفضيلات الدبلوماسيين الروس والمسؤولين الآخرين، فضلاً عن ممثلي مجتمع الأعمال الروسي.
وقالت موسكو إنها تعتبر الاقتراح مظهرًا من مظاهر الشوفينية مؤكدة أن مثل هذا القرار سوف يستدعي إجراءات انتقامية.