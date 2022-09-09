https://sputnikarabic.ae/20220909/الرئيس-الأمريكي-عن-إليزابيث-وهو-يقدم-العزاء-أكثر-من-مجرد-ملكة-فيديو-1067501105.html
الرئيس الأمريكي عن إليزابيث وهو يقدم العزاء: أكثر من مجرد ملكة.. فيديو
الرئيس الأمريكي عن إليزابيث وهو يقدم العزاء: أكثر من مجرد ملكة.. فيديو
زار الرئيس الأمريكي جو بايدن السفارة البريطانية في واشنطن، اليوم، حيث وقع كتاب التعازي بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T06:37+0000
2022-09-09T06:37+0000
2022-09-09T06:37+0000
جو بايدن
إليزابيث
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ووفقا للإندبندنت البريطانية، وقع جو بايدن كتاب تعزية للملكة إليزابيث في سفارة المملكة المتحدة في واشنطن العاصمة حيث أطلق على الملكة الراحلة لقب "سيدة عظيمة"، مؤكدا أنها "أكثر من مجرد ملكة".وكان في استقبال بايدن خلال زيارته وزوجته لمقر السفارة، السفيرة البريطانية السيدة كارين بيرس، حيث سأل بايدن السفيرة عما إذا كان بإمكانه أن يكتب في كتاب التعزية، فقالت له: "إذا كنت ترغب في ذلك يا سيدي".وحسب بيان للعائلة المالكة فإن "إليزابيث الثانية توفيت بسلام في قلعة بالمورال عن عمر يناهز 96 عامًا، وذلك بعد أن تم وضع صاحبة أطول فترة حكم في المملكة المتحدة تحت الإشراف الطبي في وقت سابق أمس الخميس عقب تدهور حالتها الصحية".يشار إلى أن الملكة إليزابيث الثانية كانت اعتلت العرش في العام 1952 أثناء إدارة ترومان في أعقاب نهاية الحرب العالمية الثانية، وخلال فترة حكمها التي استمرت 70 عامًا، التقت بجميع رؤساء الولايات المتحدة باستثناء الرئيس ليندون جونسون.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, إليزابيث
الرئيس الأمريكي عن إليزابيث وهو يقدم العزاء: أكثر من مجرد ملكة.. فيديو
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زار الرئيس الأمريكي جو بايدن السفارة البريطانية في واشنطن، اليوم، حيث وقع كتاب التعازي بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
ووفقا
للإندبندنت البريطانية، وقع جو بايدن كتاب تعزية للملكة إليزابيث في سفارة المملكة المتحدة في واشنطن العاصمة حيث أطلق على الملكة الراحلة لقب "سيدة عظيمة"، مؤكدا أنها "أكثر من مجرد ملكة".
وكان في استقبال
بايدن خلال زيارته وزوجته لمقر السفارة، السفيرة البريطانية السيدة كارين بيرس، حيث سأل بايدن السفيرة عما إذا كان بإمكانه أن يكتب في كتاب التعزية، فقالت له: "إذا كنت ترغب في ذلك يا سيدي".
ثم جلس الرئيس على طاولة إلى جانب صورة للملكة وباقة من الزهور، وبعدها أمضى عدة دقائق في الكتابة، ووقفت السيدة الأولى جيل بايدن بجانبه، وبعدها جلست على الكرسي وأضافت توقيعها على رسالة الرئيس.
وحسب بيان للعائلة المالكة فإن "إليزابيث الثانية توفيت بسلام في قلعة بالمورال عن عمر يناهز 96 عامًا، وذلك بعد أن تم وضع صاحبة أطول فترة حكم في المملكة المتحدة تحت الإشراف الطبي في وقت سابق أمس الخميس عقب تدهور حالتها الصحية".
يشار إلى أن الملكة إليزابيث الثانية كانت اعتلت العرش
في العام 1952 أثناء إدارة ترومان في أعقاب نهاية الحرب العالمية الثانية، وخلال فترة حكمها التي استمرت 70 عامًا، التقت بجميع رؤساء الولايات المتحدة باستثناء الرئيس ليندون جونسون.