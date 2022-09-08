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بوتين معزيا في وفاة الملكة إليزابيث: كانت محبوبة من أمتها ويكن لها العالم كل الاحترام
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بوتين معزيا في وفاة الملكة إليزابيث: كانت محبوبة من أمتها ويكن لها العالم كل الاحترام
بوتين معزيا في وفاة الملكة إليزابيث: كانت محبوبة من أمتها ويكن لها العالم كل الاحترام
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن تعازيه الحارة لملك بريطانيا تشارلز الثالث في وفاة الملكة إليزابيث الثانية. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T19:52+0000
2022-09-08T19:58+0000
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وجاء في البرقية التي أرسلها الرئيس الروسي إلى ملك بريطانيا تشارلز الثالث والتي نشرتها قناة الكرملين الرسمية على تلغرام: "إن أهم الأحداث في التاريخ الحديث للمملكة المتحدة ترتبط ارتباطا وثيقا باسم صاحبة الجلالة. لعقود عديدة، تمتعت إليزابيث الثانية بحق بحب واحترام رعاياها، فضلا عن السلطة على المسرح العالمي".
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روسيا, العالم

بوتين معزيا في وفاة الملكة إليزابيث: كانت محبوبة من أمتها ويكن لها العالم كل الاحترام

19:52 GMT 08.09.2022 (تم التحديث: 19:58 GMT 08.09.2022)
© Sputnik . Aleksey Danichev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن تعازيه الحارة لملك بريطانيا تشارلز الثالث في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
وجاء في البرقية التي أرسلها الرئيس الروسي إلى ملك بريطانيا تشارلز الثالث والتي نشرتها قناة الكرملين الرسمية على تلغرام: "إن أهم الأحداث في التاريخ الحديث للمملكة المتحدة ترتبط ارتباطا وثيقا باسم صاحبة الجلالة. لعقود عديدة، تمتعت إليزابيث الثانية بحق بحب واحترام رعاياها، فضلا عن السلطة على المسرح العالمي".

"أتمنى لكم الشجاعة والمثابرة في مواجهة هذه الخسارة الفادحة التي لا يمكن تعويضها. أرجو منكم نقل تعاطفي الصادق ودعمي لأفراد العائلة المالكة وكل شعب بريطانيا العظمى".

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