عربي
https://sputnikarabic.ae/20220909/بانون-مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-يداهم-منازل-35-من-مساعدي-ترامب-1067538395.html
بانون: مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهم منازل 35 من مساعدي ترامب
بانون: مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهم منازل 35 من مساعدي ترامب
قال ستيف بانون مستشار دونالد ترامب السابق، اليوم الجمعة، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي داهم أماكن تواجد 35 من كبار مساعدي الرئيس الأمريكي السابق بعد أسابيع فقط... 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T20:50+0000
2022-09-09T20:50+0000
دونالد ترامب
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102571/36/1025713607_0:235:4500:2766_1920x0_80_0_0_2265deedd44a091946f34260fde76d83.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وذكر بانون خلال مقابلة تلفزيونية: "كانت هناك 35 مداهمة من مكتب التحقيقات الفيدرالي بالأمس".وأوضح مستشار ترامب السابق أن هذه المداهمات شملت 35 من كبار أعضاء حملة "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" وجمهوريين وأنصار دونالد ترامب.قارن بانون مكتب التحقيقات الفيدرالي بجستابو - الشرطة السرية النازية - واتهمه بمحاولة ترهيب المعارضين السياسيين مثله.ودافع بانون يوم الخميس بأنه غير مذنب أمام محكمة في نيويورك في تهم غسيل الأموال والاحتيال المرتبطة بتورطه في حملة "نحن نبني الجدار" لجمع التبرعات لأمن الحدود.خرج بانون بكفالة بعد تسليمه جوازات سفره. ومن المقرر استئناف القضية المرفوعة ضده في 4 أكتوبر/ تشرين الأول.وتأتي مداهمات مكتب التحقيقات الفيدرالي في أعقاب مداهمة الشهر الماضي لمنزل ترامب كجزء من تحقيق فيدرالي في سوء التعامل المحتمل معلومات سرية. نفى ترامب الاتهامات وأدان التحقيق باعتباره تسليحا للنظام القضائي الأمريكي ضد أعداء إدارة بايدن.
https://sputnikarabic.ae/20220907/واشنطن-بوست-ضبط-وثيقة-في-منزل-ترامب-تشرح-القدرات-النووية-لدولة-أجنبية-1067424375.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102571/36/1025713607_250:0:4250:3000_1920x0_80_0_0_a152680154705c8be910c3929073b20a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب
دونالد ترامب

بانون: مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهم منازل 35 من مساعدي ترامب

20:50 GMT 09.09.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIستيفن بانون
ستيفن بانون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
تابعنا عبرTelegram
قال ستيف بانون مستشار دونالد ترامب السابق، اليوم الجمعة، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي داهم أماكن تواجد 35 من كبار مساعدي الرئيس الأمريكي السابق بعد أسابيع فقط من مداهمة منزل في مار إيه لاغو من قبل سلطات إنفاذ القانون.
واشنطن - سبوتنيك. وذكر بانون خلال مقابلة تلفزيونية: "كانت هناك 35 مداهمة من مكتب التحقيقات الفيدرالي بالأمس".
وأوضح مستشار ترامب السابق أن هذه المداهمات شملت 35 من كبار أعضاء حملة "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" وجمهوريين وأنصار دونالد ترامب.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
"واشنطن بوست": ضبط وثيقة في منزل ترامب تشرح القدرات النووية لدولة أجنبية
7 سبتمبر, 11:55 GMT
قارن بانون مكتب التحقيقات الفيدرالي بجستابو - الشرطة السرية النازية - واتهمه بمحاولة ترهيب المعارضين السياسيين مثله.
ودافع بانون يوم الخميس بأنه غير مذنب أمام محكمة في نيويورك في تهم غسيل الأموال والاحتيال المرتبطة بتورطه في حملة "نحن نبني الجدار" لجمع التبرعات لأمن الحدود.
خرج بانون بكفالة بعد تسليمه جوازات سفره. ومن المقرر استئناف القضية المرفوعة ضده في 4 أكتوبر/ تشرين الأول.
وتأتي مداهمات مكتب التحقيقات الفيدرالي في أعقاب مداهمة الشهر الماضي لمنزل ترامب كجزء من تحقيق فيدرالي في سوء التعامل المحتمل معلومات سرية. نفى ترامب الاتهامات وأدان التحقيق باعتباره تسليحا للنظام القضائي الأمريكي ضد أعداء إدارة بايدن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала