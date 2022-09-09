https://sputnikarabic.ae/20220909/دراسة-تحذر-من-تعاطي-المضادات-الحيوية-للأطفال-1067532305.html

دراسة تحذر من تعاطي المضادات الحيوية للأطفال

دراسة تحذر من تعاطي المضادات الحيوية للأطفال

حدد علماء الفيزولوجيا من جامعة "ملبورن" الضرر الناجم عن المضادات الحيوية الموصوفة في مرحلة الطفولة على الصحة في المستقبل. 09.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-09T16:49+0000

2022-09-09T16:49+0000

2022-09-09T16:49+0000

علوم

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وغالبًا ما يتم وصف المضادات الحيوية للرضع المولودين قبل الأوان أو بوزن منخفض عند الولادة للوقاية من الالتهابات المختلفة وعلاجها، وهو أمر غير مبرر دائمًا.وأثناء الدراسة التي نشرها موقع "ذا جورنال أوف فيزيولوجي"، اليوم الجمعة، تم إعطاء فئران التجارب، التي يكون نظامها الهضمي معقدًا تمامًا، مثل الإنسان، مضاد الفانكومايسين عن طريق الفم يوميًا خلال الأيام العشرة الأولى بعد الولادة، وبعد النضج، تم فحص أنسجة الأمعاء.ونظرًا لأن الدراسة أجريت على الفئران وليس البشر، فإن العلماء يريدون إجراء ملاحظات إضافية لتحديد الآليات التي تؤثر بها المضادات الحيوية على الأمعاء وكذلك وظائف المخ.

https://sputnikarabic.ae/20220829/خبيرة-تكشف-عن-ثمار-تشكل-خطرا-على-الصحة-في-حال-تجميدها-1066984104.html

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