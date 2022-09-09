https://sputnikarabic.ae/20220909/رئيس-البرلمان-اللبناني-عازمون-على-استثمار-ثرواتنا-في-كامل-منطقتنا-الاقتصادية-1067523998.html

رئيس البرلمان اللبناني: عازمون على استثمار ثرواتنا في كامل منطقتنا الاقتصادية

رئيس البرلمان اللبناني: عازمون على استثمار ثرواتنا في كامل منطقتنا الاقتصادية

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الجمعة، عزم بلاده على استثمار ثرواته في كامل منطقته الاقتصادية. 09.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-09T13:41+0000

2022-09-09T13:41+0000

2022-09-09T13:41+0000

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ونقلت قناة "الميادين"، مساء اليوم الجمعة، عن نبيه بري تمسك لبنان باتّفاق الإطار، وعزم بلاده على استثمار ثرواتها في كامل منطقتها الاقتصادية، وبأن الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، يرى أن المفاوضات حققت تقدما مهما.وشدد بري خلال لقائه الوسيط الأمريكي على "ضرورة العودة إلى الناقورة للتفاوض غير المباشر حتى الوصول إلى النتائج المرجوة".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكدت تقارير إعلامية أن عاموس هوكشتاين التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي.ونقل موقع "النشرة" أن هوكشتاين وصل إلى السراي الحكومي اللبناني، لعقد اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​.ولفت إلى أن اللقاء يحضره كل من "نائب رئيس مجلس النّواب إلياس بو صعب​، والمدير العام للأمن العام اللّواء ​عباس ابراهيم​ والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير".وكان الوسيط الأمريكي قد قال عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا: "هناك تقدّمًا ملحوظًا في المفاوضات، وأنا متفائل في الوصول إلى اتّفاق، وسأكمل الجولة على المسؤولين".يشار إلى أن هوكشتاين زار إسرائيل، أمس الخميس، وعقد محادثات حول تقسيم حقول الغاز بين إسرائيل ولبنان، وضرورة العمل على التوصل لاتفاق نهائي بين الجانبين في أقرب وقت ممكن.ونقل موقع "واللا" العبري عن مصادر سياسية إسرائيلية أن الوسيط الأمريكي يفترض أن ينجز مهمته في أقرب وقت ممكن حتى لا تنفجر الأوضاع بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي.

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