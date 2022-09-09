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https://sputnikarabic.ae/20220909/غوتيريش-يعرب-عن-قلقه-الشديد-من-سياسة-كوريا-الشمالية-الجديدة-بشأن-القوات-النووية-1067536487.html
غوتيريش يعرب عن قلقه الشديد من سياسة كوريا الشمالية الجديدة بشأن القوات ‏النووية
غوتيريش يعرب عن قلقه الشديد من سياسة كوريا الشمالية الجديدة بشأن القوات ‏النووية
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة، إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو ‏غوتيريش، يشعر "بقلق عميق" إزاء سياسة كوريا الشمالية التي... 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T19:22+0000
2022-09-09T19:22+0000
أنطونيو غوتيريش
منظمة الأمم المتحدة
كوريا الشمالية
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وتبنى مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية، أمس الخميس، مرسوما بشأن سياسة الأسلحة النووية يضفي الشرعية على امتلاك زعيم البلاد، كيم جونغ أون، للأسلحة النووية، الذي له وحده الحق في اتخاذ أي قرار بشأن استخدام الترسانة النووية.وخلال الجلسة، قال كيم جونغ أون إن "أي عقوبات لن تجعل بيونغ يانغ تتخلى عن أسلحتها النووية".وقال دوجاريك: "لقد رأينا هذه التقارير بالتأكيد"، في إشارة إلى معلومات حول تبني كوريا الشمالية لمرسوم سياسة الأسلحة النووية.وتابع: "إن الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بقلق عميق إزاء اعتماد القانون الخاص بسياسة كوريا الشمالية بشأن القوات النووية".وقال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أونغ، أمس الخميس، إنه في ظل القانون الجديد أصبح وضع بلاده كدولة تمتلك أسلحة نووية لا رجعة فيه.وقال كيم خلال الإعلان عن توقيع قانون يجعل بلاده دولة نووية: "لن نقبل نزع سلاحنا النووي أبدا"، مضيفا أن: "السلاح النووي هو الخيار الأخير لو تعرضنا لغزو أو لتهديد وشيك"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.ولفت الزعيم الكوري الشمالي خلال خطابه في اجتماع مجلس الشعب الأعلى، إلى أنه "لن تكون هناك أي مفاوضات من أجل نزع السلاح النووي في بلادنا".وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، تم اعتماد مرسوم بعنوان "سياسة الأسلحة النووية" من قبل مجلس الشعب الأعلى الكوري الشمالي في 7 سبتمبر/ أيلول.وبحسب المرسوم، أعلنت كوريا الشمالية نفسها على المستوى التشريعي دولة نووية، وأعطت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أونغ الحق بالتصرف بالسلاح النووي.
https://sputnikarabic.ae/20220909/بوتين-يهنئ-زعيم-كوريا-الشمالية-1067502752.html
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أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, كوريا الشمالية, العالم
أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, كوريا الشمالية, العالم

غوتيريش يعرب عن قلقه الشديد من سياسة كوريا الشمالية الجديدة بشأن القوات ‏النووية

19:22 GMT 09.09.2022
© AP Photo / Khalil Senosiالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
© AP Photo / Khalil Senosi
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قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة، إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو ‏غوتيريش، يشعر "بقلق عميق" إزاء سياسة كوريا الشمالية التي تم تبنيها مؤخرا بشأن القوات النووية.‏
موسكو - سبوتنيك. وتبنى مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية، أمس الخميس، مرسوما بشأن سياسة الأسلحة النووية يضفي الشرعية على امتلاك زعيم البلاد، كيم جونغ أون، للأسلحة النووية، الذي له وحده الحق في اتخاذ أي قرار بشأن استخدام الترسانة النووية.
وخلال الجلسة، قال كيم جونغ أون إن "أي عقوبات لن تجعل بيونغ يانغ تتخلى عن أسلحتها النووية".
وقال دوجاريك: "لقد رأينا هذه التقارير بالتأكيد"، في إشارة إلى معلومات حول تبني كوريا الشمالية لمرسوم سياسة الأسلحة النووية.
وتابع: "إن الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بقلق عميق إزاء اعتماد القانون الخاص بسياسة كوريا الشمالية بشأن القوات النووية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
بوتين يهنئ زعيم كوريا الشمالية
07:13 GMT
وقال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أونغ، أمس الخميس، إنه في ظل القانون الجديد أصبح وضع بلاده كدولة تمتلك أسلحة نووية لا رجعة فيه.
وقال كيم خلال الإعلان عن توقيع قانون يجعل بلاده دولة نووية: "لن نقبل نزع سلاحنا النووي أبدا"، مضيفا أن: "السلاح النووي هو الخيار الأخير لو تعرضنا لغزو أو لتهديد وشيك"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.
ولفت الزعيم الكوري الشمالي خلال خطابه في اجتماع مجلس الشعب الأعلى، إلى أنه "لن تكون هناك أي مفاوضات من أجل نزع السلاح النووي في بلادنا".
وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، تم اعتماد مرسوم بعنوان "سياسة الأسلحة النووية" من قبل مجلس الشعب الأعلى الكوري الشمالي في 7 سبتمبر/ أيلول.
وبحسب المرسوم، أعلنت كوريا الشمالية نفسها على المستوى التشريعي دولة نووية، وأعطت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أونغ الحق بالتصرف بالسلاح النووي.
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