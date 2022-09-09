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https://sputnikarabic.ae/20220909/قصر-باكنغهام-إعلان-تشارلز-الثالث-ملكا-رسميا-على-بريطانيا-صباح-السبت-1067520082.html
قصر باكنغهام: إعلان تشارلز الثالث ملكا رسميا على بريطانيا صباح السبت
قصر باكنغهام: إعلان تشارلز الثالث ملكا رسميا على بريطانيا صباح السبت
أعلن قصر باكنغهام، اليوم الجمعة، أنه سيتم إعلان تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا، بشكل رسمي، صباح السبت. 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T12:16+0000
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وحسب وكالة "فرانس برس"، يجتمع مجلس الخلافة في بريطانيا في العاشرة من صباح السبت بتوقيت لندن (9 بتوقيت غرينتش) في قصر سانت جيمس.وسيتم الإعلان رسميا عن ذلك بعد ساعة من الاجتماع (11:00 بتوقيت لندن) من على شرفة القصر ومن ثم في كل مقاطعات المملكة المتحدة في اليوم التالي.وذكرت الوكالة أن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس قد تعهدت اليوم الجمعة بـ "ولاء وتفاني" الأمة للملك تشارلز الثالث.يشار إلى أنه رسميا أصبح ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، ملكا لبريطانيا العظمى وذلك بعد إعلان وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية مساء الخميس عن عمر يناهز 96 عاما ولكن ينتظر فقط الإعلان الرسمي غدا السبت.وحسب شبكة "سكاي نيوز"، فإن الأمير تشارلز هو وريث العرش المباشر وذلك بغض النظر عن شعبية أي فرد آخر في العائلة.وأعلن قصر باكنغهام فترة الحداد 10 أيام بعد وفاة الملكة، حيث تنتهي بمراسم جنازتها في اليوم العاشر، ويسمح للعامة بالنظر إلى جثمان الملكة لمدة 4 أيام قبل الدفن.وخلال فترة النظر إلى الجثمان، يجري الملك الجديد تشارلز جولة في بريطانيا لمدة 4 أيام، يزور خلالها اسكتلندا وشمال أيرلندا وويلز لتحية المواطنين، ويسير في معظم الجولة سيرا على الأقدام.كما سيحصل الأمير تشارلز على لقب "الملك تشارلز الثالث".
https://sputnikarabic.ae/20220908/الأمير-تشارلز-يصبح-ملكا-لبريطانيا-العظمى-1067492621.html
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بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن

قصر باكنغهام: إعلان تشارلز الثالث ملكا رسميا على بريطانيا صباح السبت

12:16 GMT 09.09.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز
ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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أعلن قصر باكنغهام، اليوم الجمعة، أنه سيتم إعلان تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا، بشكل رسمي، صباح السبت.
وحسب وكالة "فرانس برس"، يجتمع مجلس الخلافة في بريطانيا في العاشرة من صباح السبت بتوقيت لندن (9 بتوقيت غرينتش) في قصر سانت جيمس.
وسيتم الإعلان رسميا عن ذلك بعد ساعة من الاجتماع (11:00 بتوقيت لندن) من على شرفة القصر ومن ثم في كل مقاطعات المملكة المتحدة في اليوم التالي.
وذكرت الوكالة أن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس قد تعهدت اليوم الجمعة بـ "ولاء وتفاني" الأمة للملك تشارلز الثالث.
يشار إلى أنه رسميا أصبح ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، ملكا لبريطانيا العظمى وذلك بعد إعلان وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية مساء الخميس عن عمر يناهز 96 عاما ولكن ينتظر فقط الإعلان الرسمي غدا السبت.
وحسب شبكة "سكاي نيوز"، فإن الأمير تشارلز هو وريث العرش المباشر وذلك بغض النظر عن شعبية أي فرد آخر في العائلة.
ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، مع نجله الأمير، وليام - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
"الملك تشارلز الثالث"... الأمير تشارلز يصبح ملكا لبريطانيا العظمى
أمس, 17:58 GMT
وأعلن قصر باكنغهام فترة الحداد 10 أيام بعد وفاة الملكة، حيث تنتهي بمراسم جنازتها في اليوم العاشر، ويسمح للعامة بالنظر إلى جثمان الملكة لمدة 4 أيام قبل الدفن.
وخلال فترة النظر إلى الجثمان، يجري الملك الجديد تشارلز جولة في بريطانيا لمدة 4 أيام، يزور خلالها اسكتلندا وشمال أيرلندا وويلز لتحية المواطنين، ويسير في معظم الجولة سيرا على الأقدام.
كما سيحصل الأمير تشارلز على لقب "الملك تشارلز الثالث".
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