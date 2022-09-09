https://sputnikarabic.ae/20220909/وزير-الخارجية-المجري-يتحدث-عن-نزاع-سياسي-في-اجتماع-وزراء-طاقة-الاتحاد-الأوروبي-1067522383.html
وزير الخارجية المجري يتحدث عن "نزاع سياسي" في اجتماع وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية المجري يتحدث عن "نزاع سياسي" في اجتماع وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي
قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، إن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي لم يتوصلوا في الاجتماع إلى قرار بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز، واكتفوا "بالنزاعات... 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T13:20+0000
2022-09-09T13:20+0000
2022-09-09T13:20+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأوضح سيارتو للصحفيين بعد الاجتماع الاستثنائي لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي: "اليوم، لم يكن هناك قرار، كان هناك نزاع سياسي فقط، والذي كان بمثابة مدار للمفوضية الأوروبية".وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الخميس، إنه من غير المرجح أن تدعم معظم دول الاتحاد فكرة فرض قيود على أسعار الغاز من روسيا.وقال المصدر في تصريحات للصحفيين، اليوم الخميس، "هناك آراء مختلفة. لا أعتقد أن هناك أغلبية من الدول الأعضاء ستدعم الآن هذا الخيار".وأضاف أنه "يجب على الجميع فهم نوع التأثير الذي يمكن أن يكون لمثل هذا الإجراء".
https://sputnikarabic.ae/20220909/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تتراجع-بنسبة-25--1067510996.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية المجري يتحدث عن "نزاع سياسي" في اجتماع وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي
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قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، إن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي لم يتوصلوا في الاجتماع إلى قرار بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز، واكتفوا "بالنزاعات السياسية".
وأوضح سيارتو للصحفيين بعد الاجتماع الاستثنائي لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي: "اليوم، لم يكن هناك قرار، كان هناك نزاع سياسي فقط، والذي كان بمثابة مدار للمفوضية الأوروبية".
"في الوقت الحالي، نتوقع أنه في الأسبوع المقبل أو الأسبوع الذي يليه، لن تقدم الدول الأعضاء فحسب، بل المفوضية الأوروبية أيضًا مقترحات مكتوبة وحقيقية بالفعل".
وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الخميس، إنه من غير المرجح أن تدعم معظم دول الاتحاد فكرة فرض قيود على أسعار الغاز من روسيا.
وقال المصدر
في تصريحات للصحفيين، اليوم الخميس، "هناك آراء مختلفة. لا أعتقد أن هناك أغلبية من الدول الأعضاء ستدعم الآن هذا الخيار".
وأضاف أنه "يجب على الجميع فهم نوع التأثير الذي يمكن أن يكون لمثل هذا الإجراء".