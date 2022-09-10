https://sputnikarabic.ae/20220910/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يواصل-انتهاكاته-ضد-الفلسطينيين-1067568445.html
إعلام: الجيش الإسرائيلي يواصل انتهاكاته ضد الفلسطينيين
إعلام: الجيش الإسرائيلي يواصل انتهاكاته ضد الفلسطينيين
ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي يواصل انتهاكاته ضد الفلسطينيين، التي شملت اعتقال 9 مواطنين في القدس وغزة وجنين ونابلس. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T20:50+0000
2022-09-10T20:50+0000
2022-09-10T20:54+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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كما شملت الانتهاكات استهداف الصيادين في جنوب قطاع غزة وقطع أشجار في العديد من المناطق، حسب وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، اليوم السبت.وأفادت الوكالة بأن "قوات خاصة إسرائيلية داهمت محال تجارية واستولت على تسجيلات الكاميرات الخاصة بها، بينما قامت باعتقال أحد الشباب في القدس.ولفتت الوكالة إلى اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين، لكنها أشارت إلى عدم تسجيل إصابات.
https://sputnikarabic.ae/20220809/رئيس-حزب-إسرائيلي-يدعو-إلى-إعادة-احتلال-قطاع-غزة-وتهجير-الفلسطينيين-منه-1066201787.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
إعلام: الجيش الإسرائيلي يواصل انتهاكاته ضد الفلسطينيين
20:50 GMT 10.09.2022 (تم التحديث: 20:54 GMT 10.09.2022) تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي يواصل انتهاكاته ضد الفلسطينيين، التي شملت اعتقال 9 مواطنين في القدس وغزة وجنين ونابلس.
كما شملت الانتهاكات
استهداف الصيادين في جنوب قطاع غزة وقطع أشجار في العديد من المناطق، حسب
وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، اليوم السبت.
وأفادت الوكالة بأن "قوات خاصة إسرائيلية داهمت محال تجارية واستولت على تسجيلات الكاميرات الخاصة بها، بينما قامت باعتقال أحد الشباب في القدس
.
ولفتت الوكالة إلى اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين، لكنها أشارت إلى عدم تسجيل إصابات.