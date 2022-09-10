https://sputnikarabic.ae/20220910/إقامة-جديدة-بالإمارات-تمكن-الأجانب-من-ممارسة-أعمالهم-بالخارج-1067569147.html
إقامة جديدة بالإمارات تمكن الأجانب من ممارسة أعمالهم بالخارج
إقامة جديدة بالإمارات تمكن الأجانب من ممارسة أعمالهم بالخارج
استحدثت الحكومة الإماراتية، إقامة جديدة تمكن الأجانب من ممارسة أعمالهم في الخارج. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T21:34+0000
2022-09-10T21:34+0000
2022-09-10T21:39+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن هذه الإقامة تمكن الأجنبي من دخول البلاد بكفالته الشخصية والبقاء فيها لمدة عام وممارسة وظيفته الافتراضية وفق الشروط والضوابط الصادرة مع التأشيرة.وتمنح تأشيرة إقامة العمل الافتراضي الحق لأي موظف أجنبي في الإقامة في الإمارات، ومواصلة عمله عن بُعد لدى صاحب عمل في الخارج.واعتبرت الحكومة الرقمية أن هذا النهج سيساعد في استقطاب العقول وأصحاب المواهب وتوظيف الخبرات والموارد البشرية في العمل عن بعد.وأوضحت أن الهدف من ذلك هو رفع مستوى إنتاج الاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية الأخرى.وأشارت إلى أن إصدار تصريح الإقامة الجديدة يمثل خطوة نوعية لدعم مستقبل الأعمال وتسهيل ممارستها وتعزيز تنافسيتها لاسيما للفئات العاملة عن بُعد.
https://sputnikarabic.ae/20220909/الإمارات-تعلن-تنكيس-الأعلام-3-أيام-حدادا-على-ملكة-بريطانيا-1067514357.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
إقامة جديدة بالإمارات تمكن الأجانب من ممارسة أعمالهم بالخارج
21:34 GMT 10.09.2022 (تم التحديث: 21:39 GMT 10.09.2022) تابعنا عبر
استحدثت الحكومة الإماراتية، إقامة جديدة تمكن الأجانب من ممارسة أعمالهم في الخارج.
وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن هذه الإقامة تمكن الأجنبي من دخول البلاد
بكفالته الشخصية والبقاء فيها لمدة عام وممارسة وظيفته الافتراضية وفق الشروط والضوابط الصادرة مع التأشيرة.
وتمنح تأشيرة إقامة العمل الافتراضي الحق لأي موظف أجنبي في الإقامة في الإمارات، ومواصلة عمله عن بُعد لدى صاحب عمل في الخارج.
واعتبرت الحكومة الرقمية أن هذا النهج سيساعد في استقطاب العقول وأصحاب المواهب وتوظيف الخبرات والموارد البشرية في العمل عن بعد.
وأوضحت أن الهدف من ذلك هو رفع مستوى إنتاج الاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية الأخرى.
وأشارت إلى أن إصدار تصريح الإقامة الجديدة يمثل خطوة نوعية لدعم مستقبل الأعمال وتسهيل ممارستها وتعزيز تنافسيتها لاسيما للفئات العاملة عن بُعد.