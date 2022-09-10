عربي
https://sputnikarabic.ae/20220910/إقامة-جديدة-بالإمارات-تمكن-الأجانب-من-ممارسة-أعمالهم-بالخارج-1067569147.html
إقامة جديدة بالإمارات تمكن الأجانب من ممارسة أعمالهم بالخارج
إقامة جديدة بالإمارات تمكن الأجانب من ممارسة أعمالهم بالخارج
استحدثت الحكومة الإماراتية، إقامة جديدة تمكن الأجانب من ممارسة أعمالهم في الخارج. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T21:34+0000
2022-09-10T21:39+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102454/68/1024546842_0:0:3600:2026_1920x0_80_0_0_53387e70e3a512975c127dd689a4d54f.jpg
وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن هذه الإقامة تمكن الأجنبي من دخول البلاد بكفالته الشخصية والبقاء فيها لمدة عام وممارسة وظيفته الافتراضية وفق الشروط والضوابط الصادرة مع التأشيرة.وتمنح تأشيرة إقامة العمل الافتراضي الحق لأي موظف أجنبي في الإقامة في الإمارات، ومواصلة عمله عن بُعد لدى صاحب عمل في الخارج.واعتبرت الحكومة الرقمية أن هذا النهج سيساعد في استقطاب العقول وأصحاب المواهب وتوظيف الخبرات والموارد البشرية في العمل عن بعد.وأوضحت أن الهدف من ذلك هو رفع مستوى إنتاج الاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية الأخرى.وأشارت إلى أن إصدار تصريح الإقامة الجديدة يمثل خطوة نوعية لدعم مستقبل الأعمال وتسهيل ممارستها وتعزيز تنافسيتها لاسيما للفئات العاملة عن بُعد.
https://sputnikarabic.ae/20220909/الإمارات-تعلن-تنكيس-الأعلام-3-أيام-حدادا-على-ملكة-بريطانيا-1067514357.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102454/68/1024546842_457:0:3600:2357_1920x0_80_0_0_389267865705d16edabe951a4967509c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

إقامة جديدة بالإمارات تمكن الأجانب من ممارسة أعمالهم بالخارج

21:34 GMT 10.09.2022 (تم التحديث: 21:39 GMT 10.09.2022)
© AFP 2022 / MARWAN NAAMANIمطار دبي
مطار دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© AFP 2022 / MARWAN NAAMANI
تابعنا عبرTelegram
استحدثت الحكومة الإماراتية، إقامة جديدة تمكن الأجانب من ممارسة أعمالهم في الخارج.
وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن هذه الإقامة تمكن الأجنبي من دخول البلاد بكفالته الشخصية والبقاء فيها لمدة عام وممارسة وظيفته الافتراضية وفق الشروط والضوابط الصادرة مع التأشيرة.
علم الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
الإمارات تعلن تنكيس الأعلام 3 أيام حدادا على ملكة بريطانيا
أمس, 10:01 GMT
وتمنح تأشيرة إقامة العمل الافتراضي الحق لأي موظف أجنبي في الإقامة في الإمارات، ومواصلة عمله عن بُعد لدى صاحب عمل في الخارج.
واعتبرت الحكومة الرقمية أن هذا النهج سيساعد في استقطاب العقول وأصحاب المواهب وتوظيف الخبرات والموارد البشرية في العمل عن بعد.
وأوضحت أن الهدف من ذلك هو رفع مستوى إنتاج الاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية الأخرى.
وأشارت إلى أن إصدار تصريح الإقامة الجديدة يمثل خطوة نوعية لدعم مستقبل الأعمال وتسهيل ممارستها وتعزيز تنافسيتها لاسيما للفئات العاملة عن بُعد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала