https://sputnikarabic.ae/20240503/الكرملين-فرنسا-تتحدث-باستمرار-عن-إمكانية-التورط-المباشر-في-الصراع-الأوكراني--1088491373.html

الكرملين: حديث فرنسا عن إمكانية التورط المباشر في الصراع الأوكراني توجه خطير

الكرملين: حديث فرنسا عن إمكانية التورط المباشر في الصراع الأوكراني توجه خطير

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن فرنسا تواصل الحديث باستمرار عن إمكانية تورطها المباشر على الأرض في الصراع حول... 03.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-03T09:38+0000

2024-05-03T09:38+0000

2024-05-03T10:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بيسكوف: "فرنسا، ممثلةً برئيس الدولة الفرنسية، تواصل الحديث باستمرار عن إمكانية تورطها المباشر على الأرض في الصراع حول أوكرانيا".وبدوره، صرح نائب مجلس الدوما عن سيفاستوبول وعضو لجنة الشؤون الدولية، دميتري بيليك، في وقت سابق من اليوم، بأن بلاده لديها القوة للدفاع عن نفسها ضد الصواريخ البريطانية، ولهذا الغرض يتم تعزيز أنظمة الدفاع الجوي باستمرار.وجاء تعليق بيليك ردا على تصريحات وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، بشأن حق أوكرانيا في ضرب الأراضي الروسية بالأسلحة البريطانيةوأعرب بيليك عن تأكيده أن القوات المسلحة الروسية وأسلحتها ستكون قادرة على مواجهة المخاطر وصد الهجمات المضادة، بما فيها الصواريخ والطائرات المسيرة".وبحسب بيليك، تصريحات وزير الخارجية البريطاني كاميرون تشير إلى انفعال كبير ولم يستطع ضبط نفسه وأطلق لسانه، معتبرًا أن مسألة استهداف الأسلحة الغربية للمناطق الروسية قد حسمت منذ زمن طويل، لكنهم لم يرغبوا في التعبير عنها علناً، وكان كاميرون في عجلة من أمره، لكنه خوفاً على لسانه الطويل، طلب حذفها من الأخبار.وخلص النائب بالقول: "لقد اتصلت بالقيّمين عليه في واشنطن على ما يبدو، هناك، بعد التفكير قليلاً، أعطوا الإذن وعادت الأخبار مرة أخرى".وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددًا على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240503/شويغو-أوكرانيا-خسرت-111-ألف-عسكري-و21-ألف-قطعة-سلاح-منذ-بداية-العام--1088494379.html

https://sputnikarabic.ae/20240503/شويغو-القوات-الروسية-سيطرت-على-547-كيلومترا-مربعا-من-أراضي-المناطق-الجديدة--1088494142.html

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