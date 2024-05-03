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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240503/الكرملين-فرنسا-تتحدث-باستمرار-عن-إمكانية-التورط-المباشر-في-الصراع-الأوكراني--1088491373.html
الكرملين: حديث فرنسا عن إمكانية التورط المباشر في الصراع الأوكراني توجه خطير
الكرملين: حديث فرنسا عن إمكانية التورط المباشر في الصراع الأوكراني توجه خطير
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن فرنسا تواصل الحديث باستمرار عن إمكانية تورطها المباشر على الأرض في الصراع حول... 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T09:38+0000
2024-05-03T10:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف: "فرنسا، ممثلةً برئيس الدولة الفرنسية، تواصل الحديث باستمرار عن إمكانية تورطها المباشر على الأرض في الصراع حول أوكرانيا".وبدوره، صرح نائب مجلس الدوما عن سيفاستوبول وعضو لجنة الشؤون الدولية، دميتري بيليك، في وقت سابق من اليوم، بأن بلاده لديها القوة للدفاع عن نفسها ضد الصواريخ البريطانية، ولهذا الغرض يتم تعزيز أنظمة الدفاع الجوي باستمرار.وجاء تعليق بيليك ردا على تصريحات وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، بشأن حق أوكرانيا في ضرب الأراضي الروسية بالأسلحة البريطانيةوأعرب بيليك عن تأكيده أن القوات المسلحة الروسية وأسلحتها ستكون قادرة على مواجهة المخاطر وصد الهجمات المضادة، بما فيها الصواريخ والطائرات المسيرة".وبحسب بيليك، تصريحات وزير الخارجية البريطاني كاميرون تشير إلى انفعال كبير ولم يستطع ضبط نفسه وأطلق لسانه، معتبرًا أن مسألة استهداف الأسلحة الغربية للمناطق الروسية قد حسمت منذ زمن طويل، لكنهم لم يرغبوا في التعبير عنها علناً، وكان كاميرون في عجلة من أمره، لكنه خوفاً على لسانه الطويل، طلب حذفها من الأخبار.وخلص النائب بالقول: "لقد اتصلت بالقيّمين عليه في واشنطن على ما يبدو، هناك، بعد التفكير قليلاً، أعطوا الإذن وعادت الأخبار مرة أخرى".وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددًا على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240503/شويغو-أوكرانيا-خسرت-111-ألف-عسكري-و21-ألف-قطعة-سلاح-منذ-بداية-العام--1088494379.html
https://sputnikarabic.ae/20240503/شويغو-القوات-الروسية-سيطرت-على-547-كيلومترا-مربعا-من-أراضي-المناطق-الجديدة--1088494142.html
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روسيا
روسيا

الكرملين: حديث فرنسا عن إمكانية التورط المباشر في الصراع الأوكراني توجه خطير

09:38 GMT 03.05.2024 (تم التحديث: 10:07 GMT 03.05.2024)
© AFP 2023 / JOSEPH EID الجيش الفرنسي
الجيش الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
© AFP 2023 / JOSEPH EID
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن فرنسا تواصل الحديث باستمرار عن إمكانية تورطها المباشر على الأرض في الصراع حول أوكرانيا.
وقال بيسكوف: "فرنسا، ممثلةً برئيس الدولة الفرنسية، تواصل الحديث باستمرار عن إمكانية تورطها المباشر على الأرض في الصراع حول أوكرانيا".

وشدد بيسكوف على أن هذه التصريحات تمثل "توجهًا خطيرًا جدًا"، وأن روسيا "تراقبها عن كثب".

وبدوره، صرح نائب مجلس الدوما عن سيفاستوبول وعضو لجنة الشؤون الدولية، دميتري بيليك، في وقت سابق من اليوم، بأن بلاده لديها القوة للدفاع عن نفسها ضد الصواريخ البريطانية، ولهذا الغرض يتم تعزيز أنظمة الدفاع الجوي باستمرار.
وجاء تعليق بيليك ردا على تصريحات وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، بشأن حق أوكرانيا في ضرب الأراضي الروسية بالأسلحة البريطانية
ضربة صاروخية روسية تدمر قطارا عسكريا محملا بالذخيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو: أوكرانيا خسرت 111 ألف عسكري و21 ألف قطعة سلاح منذ بداية العام
09:58 GMT

وقال بيليك بهذا الصدد: "لقد قرر الغرب الجماعي منذ فترة طويلة استخدام الصواريخ البعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية، وقد أعرب كاميرون عن ذلك علناً، حيث كانت روسيا مستعدة ولم تشك في مثل هذه الخطوة، وتعمل القوات المسلحة الروسية باستمرار على تعزيز النظام الدفاع الجوي، وتنتج المزيد منه".

وأعرب بيليك عن تأكيده أن القوات المسلحة الروسية وأسلحتها ستكون قادرة على مواجهة المخاطر وصد الهجمات المضادة، بما فيها الصواريخ والطائرات المسيرة".
وبحسب بيليك، تصريحات وزير الخارجية البريطاني كاميرون تشير إلى انفعال كبير ولم يستطع ضبط نفسه وأطلق لسانه، معتبرًا أن مسألة استهداف الأسلحة الغربية للمناطق الروسية قد حسمت منذ زمن طويل، لكنهم لم يرغبوا في التعبير عنها علناً، وكان كاميرون في عجلة من أمره، لكنه خوفاً على لسانه الطويل، طلب حذفها من الأخبار.
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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09:52 GMT
وخلص النائب بالقول: "لقد اتصلت بالقيّمين عليه في واشنطن على ما يبدو، هناك، بعد التفكير قليلاً، أعطوا الإذن وعادت الأخبار مرة أخرى".

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمال والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب، لن يساعد القوات الأوكرانية وسيؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع.

وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددًا على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.
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