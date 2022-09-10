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https://sputnikarabic.ae/20220910/سرقة-20-قطعة-سلاح-من-متحف-إسرائيلي-والشرطة-تفتح-تحقيقا-صور-1067558822.html
سرقة 20 قطعة سلاح من متحف إسرائيلي والشرطة تفتح تحقيقا... صور
سرقة 20 قطعة سلاح من متحف إسرائيلي والشرطة تفتح تحقيقا... صور
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بسرقة 20 قطع سلاح تعود لفترة الأربعينيات من القرن الماضي من متحف إسرائيلي. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T15:56+0000
2022-09-10T15:56+0000
إسرائيل
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وذكرت إذاعة الجيش، مساء اليوم السبت، أنه في واقعة نادرة تمت سرقة 20 قطعة سلاح تعود لحقبة الأربعينيات من القرن الماضي من متحف يسمى "مشمار هشارون" وسط إسرائيل.وأكدت الإذاعة أن الشرطة الإسرائيلية قررت فتح تحقيق عاجل في الواقعة، حيث نقلت الإذاعة عن مسؤول في المجلس الإقليمي أن المتحف يعد موقعا تراثيا يضم قطعا تاريخية ذات أهمية كبيرة للمستوطنة نفسها "مشمار هشارون".وأوضحت أن محققي الشرطة الإسرائيلية وصلوا إلى متحف المستوطنة، وقاموا بجمع الأدلة من مكان الحادث في المتحف، الذي أقيم داخل المستوطنة التي دشنت عام 1940.
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إسرائيل, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار العالم الآن

سرقة 20 قطعة سلاح من متحف إسرائيلي والشرطة تفتح تحقيقا... صور

15:56 GMT 10.09.2022
© flickr.com / Izhar Lauferعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© flickr.com / Izhar Laufer
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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بسرقة 20 قطع سلاح تعود لفترة الأربعينيات من القرن الماضي من متحف إسرائيلي.
وذكرت إذاعة الجيش، مساء اليوم السبت، أنه في واقعة نادرة تمت سرقة 20 قطعة سلاح تعود لحقبة الأربعينيات من القرن الماضي من متحف يسمى "مشمار هشارون" وسط إسرائيل.
وأكدت الإذاعة أن الشرطة الإسرائيلية قررت فتح تحقيق عاجل في الواقعة، حيث نقلت الإذاعة عن مسؤول في المجلس الإقليمي أن المتحف يعد موقعا تراثيا يضم قطعا تاريخية ذات أهمية كبيرة للمستوطنة نفسها "مشمار هشارون".
وأوضحت أن محققي الشرطة الإسرائيلية وصلوا إلى متحف المستوطنة، وقاموا بجمع الأدلة من مكان الحادث في المتحف، الذي أقيم داخل المستوطنة التي دشنت عام 1940.
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