https://sputnikarabic.ae/20220910/سرقة-20-قطعة-سلاح-من-متحف-إسرائيلي-والشرطة-تفتح-تحقيقا-صور-1067558822.html
سرقة 20 قطعة سلاح من متحف إسرائيلي والشرطة تفتح تحقيقا... صور
سرقة 20 قطعة سلاح من متحف إسرائيلي والشرطة تفتح تحقيقا... صور
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بسرقة 20 قطع سلاح تعود لفترة الأربعينيات من القرن الماضي من متحف إسرائيلي. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T15:56+0000
2022-09-10T15:56+0000
2022-09-10T15:56+0000
إسرائيل
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101424/62/1014246237_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_42930604ee43817ba8d0f0a640e4eca5.jpg
وذكرت إذاعة الجيش، مساء اليوم السبت، أنه في واقعة نادرة تمت سرقة 20 قطعة سلاح تعود لحقبة الأربعينيات من القرن الماضي من متحف يسمى "مشمار هشارون" وسط إسرائيل.وأكدت الإذاعة أن الشرطة الإسرائيلية قررت فتح تحقيق عاجل في الواقعة، حيث نقلت الإذاعة عن مسؤول في المجلس الإقليمي أن المتحف يعد موقعا تراثيا يضم قطعا تاريخية ذات أهمية كبيرة للمستوطنة نفسها "مشمار هشارون".وأوضحت أن محققي الشرطة الإسرائيلية وصلوا إلى متحف المستوطنة، وقاموا بجمع الأدلة من مكان الحادث في المتحف، الذي أقيم داخل المستوطنة التي دشنت عام 1940.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101424/62/1014246237_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_ba4a1f251e23755f9c95a6c84b0e0576.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار العالم الآن
سرقة 20 قطعة سلاح من متحف إسرائيلي والشرطة تفتح تحقيقا... صور
تابعنا عبر
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بسرقة 20 قطع سلاح تعود لفترة الأربعينيات من القرن الماضي من متحف إسرائيلي.
وذكرت إذاعة الجيش، مساء اليوم السبت، أنه في واقعة نادرة تمت سرقة 20 قطعة سلاح تعود لحقبة الأربعينيات
من القرن الماضي من متحف يسمى "مشمار هشارون" وسط إسرائيل.
وأكدت الإذاعة أن الشرطة الإسرائيلية
قررت فتح تحقيق عاجل في الواقعة، حيث نقلت الإذاعة عن مسؤول في المجلس الإقليمي أن المتحف يعد موقعا تراثيا يضم قطعا تاريخية ذات أهمية كبيرة للمستوطنة نفسها "مشمار هشارون".
وأوضحت أن محققي الشرطة الإسرائيلية وصلوا إلى متحف المستوطنة، وقاموا بجمع الأدلة من مكان الحادث في المتحف، الذي أقيم داخل المستوطنة التي دشنت عام 1940.