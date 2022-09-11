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إغلاق آخر وحدة طاقة عاملة في محطة زابوروجيه النووية
https://sputnikarabic.ae/20220911/إغلاق-آخر-وحدة-طاقة-عاملة-في-محطة-زابوروجيه-النووية-1067573874.html
إغلاق آخر وحدة طاقة عاملة في محطة زابوروجيه النووية
إغلاق آخر وحدة طاقة عاملة في محطة زابوروجيه النووية
أغلقت إدارة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، اليوم الأحد، وحدة الطاقة السادسة والأخيرة التي كانت تعمل في المحطة. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T07:10+0000
2022-09-11T07:18+0000
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وقال عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف إن سبب إيقاف وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية يرتبط بإمكانية حدوث "حالة طوارئ" بسبب الحمل المتغير باستمرار وأنماط تشغيل التوربينات والمفاعلات بسبب قصف خطوط الجهد العالي والبنية التحتية للطاقة.وأضاف: "يعود إيقاف تشغيل وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية إلى حقيقة أن طريقة تشغيل المفاعلات والتوربينات الخاصة بوحدات الطاقة مضطرة للتغيير باستمرار".وأضاف أنه "في الوقت الحالي، انقطعت خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي من جانب الأراضي المحررة بقصف مستهدف من قبل القوات الأوكرانية".كما صرح رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في زابوروجيه، يفغيني باليتسكي أن السلطات لا تستبعد خيار التوقف التام عن تشغيل محطة الطاقة النووية في زابوروجيه في مواجهة القصف المنتظم لها من الأراضي من الأوكرانية.
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أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك

إغلاق آخر وحدة طاقة عاملة في محطة زابوروجيه النووية

07:10 GMT 11.09.2022 (تم التحديث: 07:18 GMT 11.09.2022)
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمحطة زابوروجيه الكهرونووية
محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© Sputnik . РИА Новости
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أغلقت إدارة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، اليوم الأحد، وحدة الطاقة السادسة والأخيرة التي كانت تعمل في المحطة.
وقال عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف إن سبب إيقاف وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية يرتبط بإمكانية حدوث "حالة طوارئ" بسبب الحمل المتغير باستمرار وأنماط تشغيل التوربينات والمفاعلات بسبب قصف خطوط الجهد العالي والبنية التحتية للطاقة.
وأضاف: "يعود إيقاف تشغيل وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية إلى حقيقة أن طريقة تشغيل المفاعلات والتوربينات الخاصة بوحدات الطاقة مضطرة للتغيير باستمرار".
"قصف المحطة وخطوط نقل الطاقة الموكلة بتوصيل الطاقة إلى المصنع أدى إلى تلفها، وبناء على ذلك، من الضروري تغيير طريقة تشغيل وحدات الطاقة باستمرار وهذا ضار للغاية بالنسبة لهم".
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وأضاف أنه "في الوقت الحالي، انقطعت خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي من جانب الأراضي المحررة بقصف مستهدف من قبل القوات الأوكرانية".
وقال روغوف: "إن نقل الكهرباء إلى الأراضي التي تسيطر عليها كييف توقف بمبادرة من السلطات الأوكرانية"
وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية.أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
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كما صرح رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في زابوروجيه، يفغيني باليتسكي أن السلطات لا تستبعد خيار التوقف التام عن تشغيل محطة الطاقة النووية في زابوروجيه في مواجهة القصف المنتظم لها من الأراضي من الأوكرانية.
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