https://sputnikarabic.ae/20220911/الرئيس-العراقي-يستقبل-سفير-الأردن-لدى-بلاده-1067577708.html
الرئيس العراقي يستقبل سفير الأردن لدى بلاده
الرئيس العراقي يستقبل سفير الأردن لدى بلاده
استقبل الرئيس العراقي، برهم صالح، في مقر الرئاسة العراقية، السفير الأردني لدى بلاده منتصر العقلة. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T09:57+0000
2022-09-11T09:57+0000
2022-09-11T09:57+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار الأردن
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ووفقا لبيان أصدرته الرئاسة العراقية ونشرته وكالة الأنباء الرسمية (واع)، فقد بحث صالح مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية سبل تعزيز التعاون بين البلدين.وتفصيلا، قال البيان إن الجانبين "بحثا خلال اللقاء، العلاقات الأخوية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات ذات الاهتمام المشترك".وركز على أن المحادثات خصت "التعاون الاقتصادي والتجاري والعمل المشترك في تحقيق المصالح المتبادلة وكذلك إرساء الاستقرار والسلام في المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20220830/الكاظمي-يشيد-بمساندة-الأردن-للعراق-خلال-الأحداث-الأخيرة-1067049545.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن
أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن
الرئيس العراقي يستقبل سفير الأردن لدى بلاده
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استقبل الرئيس العراقي، برهم صالح، في مقر الرئاسة العراقية، السفير الأردني لدى بلاده منتصر العقلة.
ووفقا لبيان
أصدرته الرئاسة العراقية ونشرته وكالة الأنباء الرسمية (واع)، فقد بحث صالح مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
وتفصيلا، قال
البيان إن الجانبين "بحثا خلال اللقاء، العلاقات الأخوية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات ذات الاهتمام المشترك".
وركز على أن المحادثات خصت "التعاون الاقتصادي والتجاري والعمل المشترك
في تحقيق المصالح المتبادلة وكذلك إرساء الاستقرار والسلام في المنطقة".