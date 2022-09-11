https://sputnikarabic.ae/20220911/بعد-حصول-الجيش-الروسي-على-دفعة-جديدة-من-النسخة-المطورة-معلومات-عن-الدبابة-الروسية-تي---90-1067593448.html
بعد حصول الجيش الروسي على دفعة جديدة من النسخة المطورة... معلومات عن الدبابة الروسية "تي - 90"
بعد حصول الجيش الروسي على دفعة جديدة من النسخة المطورة... معلومات عن الدبابة الروسية "تي - 90"
تمتلك روسيا أضخم قوة دبابات في العالم تضم أكثر من 12 ألف دبابة من طرازات متنوعة، ومنها دبابة القتال الرئيسية "تي – 90" بنسخها المطورة. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T14:08+0000
2022-09-11T14:08+0000
2022-09-11T14:08+0000
رصد عسكري
روسيا
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تمتلك الدبابة "تي – 90 إم إس" مجموعة من المميزات التي تؤهلها للعمل على الخطوط الأمامية للقتال، وأبرزها التسليح وأنظمة إطلاق النار الآلية والحماية خاصة التدريع، إضافة إلى محرك قوي يزيد قدرتها على المناورة والعمل في تضاريس في غاية الصعوبة. الدبابة مزودة بمدفع أملس عيار 125 ملم يمكنها من الاشتباك مع الأهداف المعادية من مسافات كبيرة بدقة عالية تجعل دبابات العدو غير قادرة على استهدافها بصورة مباشرة، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وأورد الموقع أبرز المواصفات الفنية للدبابة تشمل:وتمتلك النسخة المطورة من الدبابة نظام خاص بإطلاق النار من المدافع الرشاشة أو من المدفع الرئيس يمكنها من إصابة الأهداف بدقة عالية أثناء الثبات والحركة على السواء.كما تمتلك الدبابة نظام آلي لتعقب الأهداف يمكنها من البحث عن الأهداف المعادية وتتبعها على مدار الساعة أيا كانت الظروف الجوية المحيطة".وتتميز "تي – 90" الروسية عن نظيراتها من الدبابات الغربية بعدة خصائص أبرزها خفة الوزن والمدى الكبير والقدرة العالية على تخطي الموانع المائية.وذكرت الخدمة الصحفية للمؤسسة الحكومية "روستيخ" أن الجيش الروسي سيحصل على دفعة جديدة من الدبابات تشمل نسخة مطورة من الدبابة "تي – 90".ولفتت إلى أن أهم ما يميز استخدام المدفع الأملس عيار 125 ملم في النسخة المطورة من الدبابة "تي - 90" هو إمكان استخدامه في إطلاق صواريخ وقذائف خارقة للدروع من مسافات تصل إلى 4 كيلومترات.
https://sputnikarabic.ae/20220911/الجيش-الروسي-يحصل-على-دفعة-جديدة-من-دبابات-تي-90إم-1067575713.html
https://sputnikarabic.ae/20220808/إضافة-وسائل-حماية-لدبابة-تي-90-إم-إس-المشاركة-في-العملية-العسكرية-الخاصة-1066172035.html
https://sputnikarabic.ae/20220621/مقارنة-بين-دبابة-تي--90-الروسية-و4-دبابات-غربية-1063939284.html
https://sputnikarabic.ae/20200906/تي---90-الروسية-الدبابة-الأكثر-انتشارا-في-الشرق-الأوسط-1046466044.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
بعد حصول الجيش الروسي على دفعة جديدة من النسخة المطورة... معلومات عن الدبابة الروسية "تي - 90"
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تمتلك روسيا أضخم قوة دبابات في العالم تضم أكثر من 12 ألف دبابة من طرازات متنوعة، ومنها دبابة القتال الرئيسية "تي – 90" بنسخها المطورة.
تمتلك الدبابة "تي – 90 إم إس" مجموعة من المميزات التي تؤهلها للعمل على الخطوط الأمامية للقتال
، وأبرزها التسليح وأنظمة إطلاق النار الآلية والحماية خاصة التدريع، إضافة إلى محرك قوي يزيد قدرتها على المناورة والعمل في تضاريس في غاية الصعوبة.
الدبابة مزودة بمدفع أملس عيار 125 ملم يمكنها من الاشتباك مع الأهداف المعادية من مسافات كبيرة بدقة عالية تجعل دبابات العدو غير قادرة على استهدافها بصورة مباشرة، حسبما يقول
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
وأورد الموقع أبرز المواصفات الفنية للدبابة تشمل:
وتمتلك النسخة المطورة من الدبابة نظام خاص بإطلاق النار من المدافع الرشاشة أو من المدفع الرئيس يمكنها من إصابة الأهداف بدقة عالية أثناء الثبات والحركة على السواء.
كما تمتلك الدبابة نظام آلي لتعقب الأهداف
يمكنها من البحث عن الأهداف المعادية وتتبعها على مدار الساعة أيا كانت الظروف الجوية المحيطة".
وتتميز "تي – 90" الروسية عن نظيراتها من الدبابات الغربية بعدة خصائص أبرزها خفة الوزن والمدى الكبير والقدرة العالية على تخطي الموانع المائية.
وذكرت الخدمة الصحفية للمؤسسة الحكومية "روستيخ" أن الجيش الروسي سيحصل على دفعة جديدة من الدبابات
تشمل نسخة مطورة من الدبابة "تي – 90".
ولفتت إلى أن أهم ما يميز استخدام المدفع الأملس عيار 125 ملم في النسخة المطورة
من الدبابة "تي - 90" هو إمكان استخدامه في إطلاق صواريخ وقذائف خارقة للدروع من مسافات تصل إلى 4 كيلومترات.