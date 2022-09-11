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https://sputnikarabic.ae/20220911/5-ملفات-على-طاولة-مباحثات-عراقية-إيرانية-1067581372.html
5 ملفات على طاولة مباحثات عراقية إيرانية
5 ملفات على طاولة مباحثات عراقية إيرانية
أجرى مدير عام الهيئة العامة للجمارك العراقية شاكر محمود الزبيدي، اليوم الأحد، مباحثات مع السفير الإيراني محمد كاظم آل صادق. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T11:21+0000
2022-09-11T11:21+0000
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وقال بيان للهيئة إن الزبيدي بحث مع السفير الإيراني في مقر الهيئة 5 ملفات، منها النظام الإلكتروني الشامل بين الجانبين ودخول السيارات السياحية، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وأوضح البيان أن المناقشات شملت عدة ملفات على رأسها موضوع الترانزيت البري وكذلك التعرفة الجمركية والضوابط الاستيرادية عبر الإقليم وعبر المراكز الجمركية الاتحادية.كما تناولت المباحثات قضايا المنع والتقييد للبضائع، وكذلك دخول السيارات السياحية بين البلدين.واشار الزبيدي إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية القوية التي تربط البلدين، خاصة في مجال التعاون المشترك في العمل الجمركي.في المقابل، أشاد السفير الإيراني بإجراءات الهيئة لتسهيل وتنظيم حركة الزوار الإيرانيين خلال دخولهم من المراكز الجمركية بين الجانبين.
https://sputnikarabic.ae/20220831/إيران-تعلن-فتح-جميع-حدودها-مع-العراق-1067084154.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار إيران
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران

5 ملفات على طاولة مباحثات عراقية إيرانية

11:21 GMT 11.09.2022
© AFP 2022 / -الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في طهران 26 يوينو/ حزيران 2022
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في طهران 26 يوينو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© AFP 2022 / -
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أجرى مدير عام الهيئة العامة للجمارك العراقية شاكر محمود الزبيدي، اليوم الأحد، مباحثات مع السفير الإيراني محمد كاظم آل صادق.
وقال بيان للهيئة إن الزبيدي بحث مع السفير الإيراني في مقر الهيئة 5 ملفات، منها النظام الإلكتروني الشامل بين الجانبين ودخول السيارات السياحية، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
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وأوضح البيان أن المناقشات شملت عدة ملفات على رأسها موضوع الترانزيت البري وكذلك التعرفة الجمركية والضوابط الاستيرادية عبر الإقليم وعبر المراكز الجمركية الاتحادية.
كما تناولت المباحثات قضايا المنع والتقييد للبضائع، وكذلك دخول السيارات السياحية بين البلدين.
واشار الزبيدي إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية القوية التي تربط البلدين، خاصة في مجال التعاون المشترك في العمل الجمركي.
في المقابل، أشاد السفير الإيراني بإجراءات الهيئة لتسهيل وتنظيم حركة الزوار الإيرانيين خلال دخولهم من المراكز الجمركية بين الجانبين.
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