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https://sputnikarabic.ae/20220912/ارتفاع-عدد-ضحايا-زلزال-الصين-إلى-93-قتيلا-1067634502.html
ارتفاع عدد ضحايا زلزال الصين إلى 93 قتيلا
ارتفاع عدد ضحايا زلزال الصين إلى 93 قتيلا
أعلنت السلطات الصينية ارتفاع عدد ضحايا زلزال قوي ضرب غربي البلاد إلى 93 حالة وفاة في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث عن ناجين. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T12:23+0000
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الصين
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وكان زلزال بقوة 6.8 ريختر ضرب إقليم سيشوان الأسبوع الماضي، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وقال رجال الإنقاذ إنه ما زال هناك 25 شخصا في عداد المفقودين حتى مساء يوم الأحد.وتعقدت عمليات البحث عن ناجين وانتشال الجثث جراء الأمطار الغزيرة ومخاطر الانزلاقات الأرضية التي أجبرت بعض السكان للانتقال على ملاجئ مؤقتة.وأثر الزلزال أيضا على تشنغدو عاصمة الإقليم حيث يخضع السكان لقواعد سياسة "صفر كوفيد" الصارمة الهادفة للقضاء تماما على فيروس كورونا وهو ما يعني أنه لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم.ويعد الزلزال الذي ضرب إقليم سيشوان يوم الاثنين الماضي هو أقوى زلزال تشهده المنطقة منذ عام 2017.ويشيع وقوع هزات في إقليم سيتشوان، الواقع جنوب غرب الصين، لاسيما في المناطق الجبلية غربي الإقليم.
https://sputnikarabic.ae/20220906/الصين-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزال-سيتشوان-إلى-65-قتيلا-1067345141.html
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الصين

ارتفاع عدد ضحايا زلزال الصين إلى 93 قتيلا

12:23 GMT 12.09.2022
© AP Photo / Zeng Lang/Xinhuaزلزال قوي يضرب مدينة إيبين، الصين 18 يونيو/ حزيران 2019
زلزال قوي يضرب مدينة إيبين، الصين 18 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
© AP Photo / Zeng Lang/Xinhua
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أعلنت السلطات الصينية ارتفاع عدد ضحايا زلزال قوي ضرب غربي البلاد إلى 93 حالة وفاة في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث عن ناجين.
وكان زلزال بقوة 6.8 ريختر ضرب إقليم سيشوان الأسبوع الماضي، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
زلزال قوي يضرب مدينة إيبين، الصين 18 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
الصين... ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال سيتشوان إلى 65 قتيلا
6 سبتمبر, 07:34 GMT
وقال رجال الإنقاذ إنه ما زال هناك 25 شخصا في عداد المفقودين حتى مساء يوم الأحد.
وتعقدت عمليات البحث عن ناجين وانتشال الجثث جراء الأمطار الغزيرة ومخاطر الانزلاقات الأرضية التي أجبرت بعض السكان للانتقال على ملاجئ مؤقتة.
وأثر الزلزال أيضا على تشنغدو عاصمة الإقليم حيث يخضع السكان لقواعد سياسة "صفر كوفيد" الصارمة الهادفة للقضاء تماما على فيروس كورونا وهو ما يعني أنه لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم.
ويعد الزلزال الذي ضرب إقليم سيشوان يوم الاثنين الماضي هو أقوى زلزال تشهده المنطقة منذ عام 2017.
ويشيع وقوع هزات في إقليم سيتشوان، الواقع جنوب غرب الصين، لاسيما في المناطق الجبلية غربي الإقليم.
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