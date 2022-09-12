https://sputnikarabic.ae/20220912/برنياع-أي-اتفاق-نووي-لن-يمنح-الإيرانيين-حصانة-من-الموساد-1067620293.html

برنياع: أي اتفاق نووي لن يمنح الإيرانيين حصانة من الموساد

برنياع: أي اتفاق نووي لن يمنح الإيرانيين حصانة من الموساد

قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، دافيد (دادي) بارنياع، اليوم الاثنين، إن أي اتفاق نووي لن يمنح الإيرانيين "حصانة من الموساد". 12.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-12T08:34+0000

2022-09-12T08:34+0000

2022-09-12T08:34+0000

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جاء ذلك في كلمة له خلال ظهور علني نادر في جامعة "ريخمان" (مركز هرتسيليا المتعدد التخصصات)، على ما نقلت قناة "كان" الرسمية.وتطرق بارنياع إلى المفاوضات بين القوى الكبرى وإيران، قائلا إن "أي اتفاق نووي لن يمنح الإيرانيين حصانة من الموساد، مشيرا إلى أن "المحادثات النووية لا تشكل عامل تقييد بأي شكل من الأشكال، بل على العكس".وأضاف: "النشاط الإرهابي آخذ في التوسع سواء على الأراضي الأمريكية أو في أوروبا، وهذا خلال المفاوضات (الجارية مع إيران) في فيينا. هناك محاولات لإلحاق الأذى بكبار المسؤولين الأمريكيين على الأراضي الأمريكية- (مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون) بولتون و(وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك) بومبيو".وقال برنياع: "في الأسبوع الماضي، استعرضتُ في الولايات المتحدة الآثار المترتبة على توقيع الاتفاق. سيضخ هذا في الخزينة الإيرانية نحو 90 مليار دولار في العام الأول وعشرات الملايين الأخرى كل عام بعد ذلك. لا توجد دولة تقترب من مثل هذه الزيادة الكبيرة في ناتجها القومي".ومضى بقوله: "ما هو الجزء الذي سيخصص للإرهاب؟ ما هو الجزء الذي سيخصص لزيادة النفوذ الإقليمي في لبنان، لفيلق القدس الذي يريد السيطرة على مناطق في سوريا؟ حذرت أصدقاءنا في الولايات المتحدة من أن الاتفاق سيقرب إيران. الاتفاق مفيد فقط على المدى القصير جدا وخطير جدا على المديين المتوسط ​​والبعيد".وشدد برنياع على جهود إسرائيل فيما يتعلق بالاتفاق النووي المتبلور مع إيران، وهدد طهران بقوله: "نحن لا نشارك في لعبة الغميضة هذه، ولا نحول أعيننا عن الحقيقة المثبتة، نحن نعرف الرؤية الإيرانية ونرى التنفيذ الفعلي. حتى إذا ما تم توقيع اتفاق لن يمنح الإيرانيين حصانة من عمليات الموساد".بالإضافة إلى ذلك، نقل برنياع رسالة إلى صناع القرار في إسرائيل مفادها أن "قادة إسرائيل ينظرون دائما إلى التهديدات الإرهابية وإحباطها على أنها اختبار وطني. هذا هو الأمر بالنسبة لنا".وتابع: "الإحباطات التي تحققت خلال الفترة الماضية تمت بفضل استخبارات نوعية. عنصر مهم من عناصر الدفاع هو شن هجوم مركز، لمنع المزيد من الهجمات. من بادر إلى قتلك فعليك قتله. وهذا صحيح في كل ما يتعلق بالإرهاب والنووي. لم ولن يكون هناك مساحة حصانة للنظام الإرهابي لجمهورية إيران الإرهابية"، على حد قوله.وتقول إسرائيل إن إيران قريبة جدا من إنتاج قنبلة نووية، فيما تنفي طهران ذلك وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.وتسعى إسرائيل لإحباط توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق نووي جديد، وصفه رئيس جهاز الموساد بأنه "كارثة استراتيجية لإسرائيل".

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