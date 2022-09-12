https://sputnikarabic.ae/20220912/تركيا-تعلن-تحييد-3-مسلحين-شمالي-العراق-1067620457.html

تركيا تعلن تحييد 3 مسلحين شمالي العراق

تركيا تعلن تحييد 3 مسلحين شمالي العراق

كشفت مصادر أمنية، اليوم الاثنين، أن الاستخبارات التركية تمكنت من تحييد 3 مسلحين بينهم قيادي من تنظيم حزب العمال الكردستاني في منطقة أربيل/ هليفان شمالي العراق. 12.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-12T08:36+0000

2022-09-12T08:36+0000

2022-09-12T08:36+0000

أخبار تركيا اليوم

العراق

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ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصادر ذاتها، أن عناصر الاستخبارات حصلت على معلومات بشأن وجود "مجموعة إرهابيين بينهم قيادي ما يسمى فريق الاغتيالات بالتنظيم الإرهابي وداد أكساتش الملقب بشاهان، ووضعتهم تحت المراقبة".وذكرت المصادر أن الاستخبارات نفذت عملية ضدهم أسفرت عن تحييد أكساتش وإرهابيين اثنين آخرين.وكان أكساتش قد فر عام 2015، من تركيا بعد أن كشفت السلطات الأمنية أنشطته غير الشرعية ضمن صفوف البنية الشبابية لحزب العمال الكردستاني، بحسب الوكالة.يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الجيش التركي، أمس الأحد، ارتفاع عدد جنوده الذين قتلوا شمالي العراق، خلال اشتباكات مع عناصر التنظيم إلى 4 قتلى. ووقعت الاشتباكات أثناء عمليات تمشيط في نطاق عملية "المخلب – القفل"، شمالي العراق.وكانت أنقرة قد أطلقت، في نيسان/أبريل الماضي، عملية "المخلب -القفل"، ضد مواقع حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها أنقرة ككيانات إرهابية.وتقدم العراق، في تموز/يوليو الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، في أعقاب اتهام بغداد لتركيا بقصف منتجع سياحي في محافظة دهوك شمالي البلاد، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.وعقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب العراق، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمته، بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية، وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20220907/تركيا-تقبض-على-5-قياديين-من-داعش-خططوا-لشن-هجوم-داخل-أراضيها-1067422222.html

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أخبار تركيا اليوم, العراق