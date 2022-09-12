https://sputnikarabic.ae/20220912/قصف-أذربيجاني-عنيف-على-الحدود-وأرمينيا-تقول-إنه-قامت-بالرد-المناسب-فيديو-1067659228.html
إعلام: قصف أذربيجاني عنيف على الحدود وأرمينيا تقول إنه قامت بالرد المناسب.. فيديو
إعلام: قصف أذربيجاني عنيف على الحدود وأرمينيا تقول إنه قامت بالرد المناسب.. فيديو
نشرت وسائل إعلام أرمينية، ليل الاثنين/الثلاثاء، مقاطع مصورة أظهرت قصفا عنيفا بالمدفعية والصواريخ على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان تقوم به القوات الأذربيجانية. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T22:10+0000
2022-09-12T22:10+0000
2022-09-12T22:23+0000
قره باغ
أرمينيا
أخبار أذربيجان
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كانت وزارة الدفاع الأرمنية، قالت في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، إن القوات المسلحة الأذربيجانية شنت سلسلة من القصف المدفعي على المدن الحدودية لأرمينيا.وأكدت وزارة الدفاع الأرمينية، أن القوات المسلحة الأذربيجانية استخدمت أيضا الطائرات المسيرة في القصف.وأشارت إلى أنها قامت بالرد المناسب على ما وصفته باستفزازات واسعة النطاق من أذربيجان.على الجانب الآخر، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن القوات المسلحة الأرمينية تقوم بتصعيد واسع النطاق، مشيرة إلى وقوع خسائر بين صفوف جيش أذربيجان.جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، الاثنين، حسب "سبوتنيك"، قالت فيه إن الحدود مع أرمينيا شهدت اشتباكات مسلحة أدت إلى وقوع خسائر بين قواتها.وقال البيان إن "وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية بدأت قصفا مكثفا بالمدفعية والأسلحة الصغيرة من العيار الثقيل باتجاه المواقع الأرمينية بالقرب من غوريس وسوتك وجيرموك".وبحسب وسائل الإعلام الأرمينية، فإن قرى فيرين شورزا، الكوت، ميتس ماسريك، سوتك، ونوراباك تتعرض الآن لإطلاق نار في منطقة جيغار كونيك.وذكر شهود عيان أن المدن الحدودية الأرمينية التي تعرضت للقصف الأذربيجاني في أرمينيا هي غوريس، كابان، فاردينيس، جيرموك.
https://sputnikarabic.ae/20220912/الدفاع-الأرمينية-أذربيجان-تقصف-المدن-الأرمينية-بالمدفعية-1067657875.html
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قره باغ, أرمينيا, أخبار أذربيجان
قره باغ, أرمينيا, أخبار أذربيجان
إعلام: قصف أذربيجاني عنيف على الحدود وأرمينيا تقول إنه قامت بالرد المناسب.. فيديو
22:10 GMT 12.09.2022 (تم التحديث: 22:23 GMT 12.09.2022) تابعنا عبر
نشرت وسائل إعلام أرمينية، ليل الاثنين/الثلاثاء، مقاطع مصورة أظهرت قصفا عنيفا بالمدفعية والصواريخ على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان تقوم به القوات الأذربيجانية.
كانت وزارة الدفاع الأرمنية، قالت في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، إن القوات المسلحة الأذربيجانية شنت سلسلة من القصف المدفعي على المدن الحدودية لأرمينيا.
وأكدت وزارة الدفاع الأرمينية
، أن القوات المسلحة الأذربيجانية استخدمت أيضا الطائرات المسيرة في القصف.
وأشارت إلى أنها قامت بالرد المناسب على ما وصفته باستفزازات واسعة النطاق من أذربيجان.
على الجانب الآخر، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية
إن القوات المسلحة الأرمينية تقوم بتصعيد واسع النطاق، مشيرة إلى وقوع خسائر بين صفوف جيش أذربيجان.
جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، الاثنين، حسب "سبوتنيك"، قالت فيه إن الحدود مع أرمينيا شهدت اشتباكات مسلحة أدت إلى وقوع خسائر بين قواتها.
وقال البيان إن "وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية بدأت قصفا مكثفا بالمدفعية والأسلحة الصغيرة من العيار الثقيل باتجاه المواقع الأرمينية بالقرب من غوريس وسوتك وجيرموك".
وبحسب وسائل الإعلام الأرمينية، فإن قرى فيرين شورزا، الكوت، ميتس ماسريك، سوتك، ونوراباك تتعرض الآن لإطلاق نار في منطقة جيغار كونيك.
وذكر شهود عيان أن المدن الحدودية الأرمينية التي تعرضت للقصف الأذربيجاني في أرمينيا هي غوريس، كابان، فاردينيس، جيرموك.