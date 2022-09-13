https://sputnikarabic.ae/20220913/إسرائيل-إيران-استخدمت-منشآت-عسكرية-سورية-لإنتاج-صواريخ-وأسلحة-متطورة-1067680760.html

إسرائيل: إيران استخدمت منشآت عسكرية سورية لإنتاج صواريخ وأسلحة متطورة

إسرائيل: إيران استخدمت منشآت عسكرية سورية لإنتاج صواريخ وأسلحة متطورة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن إيران استخدمت أكثر من عشر منشآت عسكرية في سوريا لإنتاج صواريخ وأسلحة متطورة لتسليح جماعات تعمل لحسابها. 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T14:36+0000

2022-09-13T14:36+0000

2022-09-13T14:36+0000

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13~9 Sputnik World وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن إيران استخدمت منشآت عسكرية في سوريا لإنتاج صواريخ وأسلحة متطورة

وتشن إسرائيل منذ عدة سنوات هجمات على ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا.وفي حديثه أمام مؤتمر في نيويورك، قدم غانتس خريطة لما قال إنها مواقع عسكرية لمركز الدراسات والبحوث العلمية، وهي وكالة حكومية سورية، حولتها إيران إلى منشآت لإنتاج صواريخ وأسلحة متوسطة وبعيدة المدى ودقيقة مقدمة لحزب الله ووكلاء إيران وذلك بحسب غانتس.وأضاف سليمان أنه لا يمكن الحديث عن أن إسرائيل تستهدف فقط المنشآت التابعة لإيران، لكن على أية حال إيران عدوها الرئيسي إسرائيل وتصنع أسلحتها بالطبع، وتتخذ كافة الخطوات لكسر شوكة إسرائيل في المنطقة في ظل التحالفات الموجودة..دلالات الزيارة الأولى للسيسي الى قطريستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يزور العاصمة القطرية الدوحة للمرة الأولى منذ توليه الحكم في عام 2014.وسبق أن زار أمير قطر القاهرة، منذ 3 أشهر، وأشار سفير قطر لدى القاهرة سالم مبارك الى أن الزيارة تعكس مستوى التميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين".وأكد أن الفترة الماضية شهدت "انعقاداً منتظماً للجنة المتابعة بين البلدين، وزيارات متبادلة على المستوى الوزاري وعلى مستوى كبار المسؤولين، مضيفاً أن الزيارات "أسست لتعاون مستقبلي موسع يحقق المصالح المشتركة للبلدين".وأضاف العناني أنه بزيارة الرئيس المصري نستشف أن العلاقات بين القاهرة والدوحة في مرحلة متقدمة وتتخذ منحى إيجابيا بالطبع، خاصة العلاقات الثنائية والملفات الشائكة والأساسية كالملف الفلسطيني والليبي، وبالتالي الجانبان يسعيان إلى تصفير عداد المشاكل لتمهيد الطريق أمام مزيد من التعاون والتقارب.مجلس السيادة السوداني يرحب بمشروع دستور أعدته لجنة المحامينأبدى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، ترحيبه بمشروع الدستور الانتقالي الذي عكفت على إعداده اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين.ووصف البيان مشروع الدستور الجديد بالخطوة الجادة والمشجعة من أجل تكوين حكومة مدنية في "الخرطوم".ووفقًا لبيان صادر عن اللجنة التسييرية، فإن ملامح مشروع الدستور الانتقالي تركز على طبيعة الدولة، وسيادة الدستور، وحكم القانون، ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية، ومهام الفترة الانتقالية، وهياكل السلطة الانتقالية، وتكوينها، واختصاصاتها، والفصل بين السلطات، والمفوضيات المستقلة.وأضاف موسى أنه يرجو ألا يكون الترحيب من قبل مجلس السيادة مجرد مزايدة، أو مدعاة لتسجيل العسكريين وقوى غير ثورية ومفروضة كانت شريكة لنظام البشير لتكون شريكا في الانتقال، ما يعرقل تهيئة الساحة أمام القوى الثورية والمدنية وعملية الانتقال برمتها.

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