إسرائيل: إيران استخدمت منشآت عسكرية سورية لإنتاج صواريخ وأسلحة متطورة
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن إيران استخدمت أكثر من عشر منشآت عسكرية في سوريا لإنتاج صواريخ وأسلحة متطورة لتسليح جماعات تعمل لحسابها.
وتشن إسرائيل منذ عدة سنوات هجمات على ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا.
ولم تعلق إيران أو سوريا على حديث غانتس بعد، لكن سبق أن أحجمت دمشق عن التعليق على مثل هذه الاتهامات بينما نفت طهران تأسيسها لقدرات إنتاجية للأسلحة في مناطق بالشرق الأوسط.
وفي حديثه أمام مؤتمر في نيويورك، قدم غانتس خريطة لما قال إنها مواقع عسكرية لمركز الدراسات والبحوث العلمية، وهي وكالة حكومية سورية، حولتها إيران إلى منشآت لإنتاج صواريخ وأسلحة متوسطة وبعيدة المدى ودقيقة مقدمة لحزب الله ووكلاء إيران وذلك بحسب غانتس.
في حديثه لعالم سبوتنيك، قال اللواء يحيى سليمان الخبير العسكري والاستراتيجي السوري إنه يعتقد أن الآلية الإسرائيلية ستستمر في انتقاء الأهداف، لتأكيد ملاحقتهم للإيرانيين أعدائهم الأساسيين، بينما كانت معظم الصواريخ تسقط بواسطة منظومة الدفاع الجوي.
وأضاف سليمان أنه لا يمكن الحديث عن أن إسرائيل تستهدف فقط المنشآت التابعة لإيران، لكن على أية حال إيران عدوها الرئيسي إسرائيل وتصنع أسلحتها بالطبع، وتتخذ كافة الخطوات لكسر شوكة إسرائيل في المنطقة في ظل التحالفات الموجودة..
دلالات الزيارة الأولى للسيسي الى قطر
يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يزور العاصمة القطرية الدوحة للمرة الأولى منذ توليه الحكم في عام 2014.
ويبحث الجانبان خلال الزيارة المرتقبة "العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات ومناقشة أبرز القضايا التي تهم البلدين"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وسبق أن زار أمير قطر القاهرة، منذ 3 أشهر، وأشار سفير قطر لدى القاهرة سالم مبارك الى أن الزيارة تعكس مستوى التميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين".
وأكد أن الفترة الماضية شهدت "انعقاداً منتظماً للجنة المتابعة بين البلدين، وزيارات متبادلة على المستوى الوزاري وعلى مستوى كبار المسؤولين، مضيفاً أن الزيارات "أسست لتعاون مستقبلي موسع يحقق المصالح المشتركة للبلدين".
وفي حديثه لعالم سبوتنيك قال أحمد العناني عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية إن: "الخطوة تأتي ضمن تنفيذ مخرجات قمة العلا، والحديث عن علاقات سياسية واقتصادية ودبلوماسية وفي ظل تأثيرات الأزمات العالمية، وكذلك متابعة لزيارة أمير قطر لمصر. فزيارة السيسي لقطر الآن بالطبع دليل على التوافق والشراكة في العديد من الملفات فضلا عن الاستثمارات القطرية في مصر".
وأضاف العناني أنه بزيارة الرئيس المصري نستشف أن العلاقات بين القاهرة والدوحة في مرحلة متقدمة وتتخذ منحى إيجابيا بالطبع، خاصة العلاقات الثنائية والملفات الشائكة والأساسية كالملف الفلسطيني والليبي، وبالتالي الجانبان يسعيان إلى تصفير عداد المشاكل لتمهيد الطريق أمام مزيد من التعاون والتقارب.
مجلس السيادة السوداني يرحب بمشروع دستور أعدته لجنة المحامين
أبدى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، ترحيبه بمشروع الدستور الانتقالي الذي عكفت على إعداده اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين.
وأصدرت 9 دول "فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة"، بيانًا مشتركًا بشأن مشروع الدستور الانتقالي في السودان.
ووصف البيان مشروع الدستور الجديد بالخطوة الجادة والمشجعة من أجل تكوين حكومة مدنية في "الخرطوم".
ووفقًا لبيان صادر عن اللجنة التسييرية، فإن ملامح مشروع الدستور الانتقالي تركز على طبيعة الدولة، وسيادة الدستور، وحكم القانون، ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية، ومهام الفترة الانتقالية، وهياكل السلطة الانتقالية، وتكوينها، واختصاصاتها، والفصل بين السلطات، والمفوضيات المستقلة.
في حديثه لعالم سبوتنيك قال عبدالوهاب موسى المحلل السياسي السوداني، إن مسودة الدستور جيدة في نظر الكثيرين، رغم مهاجمة القائمين على إعداده أحيانا من قبل قوى غير ثورية، لكن الآن القوى الثورية بالكامل تتفق عليها كفرصة للانتقال الديمقراطي المدني وللحاق بمسعى إنقاذ السودان.
وأضاف موسى أنه يرجو ألا يكون الترحيب من قبل مجلس السيادة مجرد مزايدة، أو مدعاة لتسجيل العسكريين وقوى غير ثورية ومفروضة كانت شريكة لنظام البشير لتكون شريكا في الانتقال، ما يعرقل تهيئة الساحة أمام القوى الثورية والمدنية وعملية الانتقال برمتها.