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https://sputnikarabic.ae/20220913/إعلام-القانون-يعفي-الملك-تشارلز-الثالث-من-دفع-ضرائب-على-العقارات-الموروثة-من-والدته-الملكة-إليزابيث-1067686158.html
إعلام: القانون يعفي الملك تشارلز الثالث من دفع ضرائب على العقارات الموروثة من والدته الملكة إليزابيث
إعلام: القانون يعفي الملك تشارلز الثالث من دفع ضرائب على العقارات الموروثة من والدته الملكة إليزابيث
قالت تقارير إعلامية إن الملك تشارلز الثالث لن يدفع ضرائب على العقارات التي ورثها عن والدته الملكة إليزابيث الثانية. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T16:33+0000
2022-09-13T16:33+0000
بريطانيا
إليزابيث الثانية
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ووفقا للغارديان البريطانية لن يدفع ملك المملكة المتحدة تشارلز الثالث ضريبة على الميراث من الملكة إليزابيث الثانية، لكنه سيستمر طوعا في دفع ضريبة الدخل مثل والدته.ولفتت الغارديان إلى أنه ووفقًا لتعديل القانون، الذي تم الاتفاق عليه في عام 1993 من قبل رئيس الوزراء البريطاني آنذاك جون ميجور، فإن أي ممتلكات يتم نقلها "من سيادي إلى سيادي" لن تخضع لضريبة 40%، والتي يتم فرضها على الأصول التي تبلغ قيمتها أكثر من 325000 جنيه إسترليني ( 375000 دولار).وبحسب الصحيفة فإن ممتلكات العائلة المالكة تقدر أصولها بنحو 15.2 مليار جنيها استرلينيا، وتضم المحفوظات الملكية ومجموعة من اللوحات.
https://sputnikarabic.ae/20220912/الملك-تشارلز-الثالث-يرث-عرش-بريطانيا-وثروة-شخصية-هائلة-1067650005.html
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بريطانيا, إليزابيث الثانية
بريطانيا, إليزابيث الثانية

إعلام: القانون يعفي الملك تشارلز الثالث من دفع ضرائب على العقارات الموروثة من والدته الملكة إليزابيث

16:33 GMT 13.09.2022
© AP Photo / Ben Stansallالأمير تشارلز يجلس أمام تاج الدولة الإمبراطوري في غرفة مجلس اللوردات، خلال الافتتاح الرسمي للبرلمان، في مجلسي البرلمان، في لند ، إنجلترا 10 مايو 2022.
الأمير تشارلز يجلس أمام تاج الدولة الإمبراطوري في غرفة مجلس اللوردات، خلال الافتتاح الرسمي للبرلمان، في مجلسي البرلمان، في لند ، إنجلترا 10 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Ben Stansall
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قالت تقارير إعلامية إن الملك تشارلز الثالث لن يدفع ضرائب على العقارات التي ورثها عن والدته الملكة إليزابيث الثانية.
ووفقا للغارديان البريطانية لن يدفع ملك المملكة المتحدة تشارلز الثالث ضريبة على الميراث من الملكة إليزابيث الثانية، لكنه سيستمر طوعا في دفع ضريبة الدخل مثل والدته.
الملك تشارلز الثالث وكاميلا والملكة القرينة والأمير ويليام خلال حفل إعلان الملك في قصر سانت جيمس في لندن، إنجلترا 10 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
الملك تشارلز الثالث يرث عرش بريطانيا وثروة شخصية هائلة
أمس, 16:50 GMT
ولفتت الغارديان إلى أنه ووفقًا لتعديل القانون، الذي تم الاتفاق عليه في عام 1993 من قبل رئيس الوزراء البريطاني آنذاك جون ميجور، فإن أي ممتلكات يتم نقلها "من سيادي إلى سيادي" لن تخضع لضريبة 40%، والتي يتم فرضها على الأصول التي تبلغ قيمتها أكثر من 325000 جنيه إسترليني ( 375000 دولار).

وذكرت الصحيفة أن الملكة إليزابيث الثانية أعلنت عام 1992 أنها ستدفع ضريبة الدخل على أساس طوعي اعتبارًا من عام 1993، وهذا ما أعلنه تشارلز الثالث، حين قال إنه سيحذو حذو والدته.

وبحسب الصحيفة فإن ممتلكات العائلة المالكة تقدر أصولها بنحو 15.2 مليار جنيها استرلينيا، وتضم المحفوظات الملكية ومجموعة من اللوحات.
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