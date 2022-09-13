https://sputnikarabic.ae/20220913/تبون-يدعو-محمد-بن-زايد-للمشاركة-في-القمة-العربية-المقبلة-1067693705.html

تبون يدعو محمد بن زايد للمشاركة في القمة العربية المقبلة

تبون يدعو محمد بن زايد للمشاركة في القمة العربية المقبلة

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعو إلى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، للمشاركة في القمة العربية المقبلة، التي تستضيفها بلاده في نوفمبر/ تشرين الثاني... 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T19:10+0000

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وتسلم ابن زايد دعوة تبون خلال استقباله ممثل الرئيس الجزائري محمد عرقاب، في أبوظبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، اليوم الثلاثاء.ودعا تبون نظيره الإماراتي محمد بن زايد إلى المشاركة في أعمال الدورة الـ 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي من المقرر أن تنعقد يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل.ولفتت الوكالة إلى أن محمد بن زايد أكد مشاركته في القمة المقبلة، مؤكدا استعداد بلاده للعمل على إنجاحها حتى تخرج بنتائج تتوافق مع حجم التحديات التي تواجهها الشعوب العربية.

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