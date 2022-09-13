https://sputnikarabic.ae/20220913/تبون-يدعو-محمد-بن-زايد-للمشاركة-في-القمة-العربية-المقبلة-1067693705.html
تبون يدعو محمد بن زايد للمشاركة في القمة العربية المقبلة
تبون يدعو محمد بن زايد للمشاركة في القمة العربية المقبلة
وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعو إلى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، للمشاركة في القمة العربية المقبلة، التي تستضيفها بلاده في نوفمبر/ تشرين الثاني... 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T19:10+0000
2022-09-13T19:10+0000
2022-09-13T19:10+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الجزائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/1050397221_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_74f31b57da345c1d9b484d2154342b1b.jpg
وتسلم ابن زايد دعوة تبون خلال استقباله ممثل الرئيس الجزائري محمد عرقاب، في أبوظبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، اليوم الثلاثاء.ودعا تبون نظيره الإماراتي محمد بن زايد إلى المشاركة في أعمال الدورة الـ 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي من المقرر أن تنعقد يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل.ولفتت الوكالة إلى أن محمد بن زايد أكد مشاركته في القمة المقبلة، مؤكدا استعداد بلاده للعمل على إنجاحها حتى تخرج بنتائج تتوافق مع حجم التحديات التي تواجهها الشعوب العربية.
https://sputnikarabic.ae/20220913/خبراء-زيارة-السيسي-إلى-قطر-تأتي-تأكيدا-على-المصالحة-وتكتسب-أهمية-قبل-القمة-العربية-1067670453.html
https://sputnikarabic.ae/20220913/هل-تعيد-مشاركة-ملك-المغرب-في-القمة-العربية-بالجزائر-العلاقات-بين-البلدين؟-1067676340.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/1050397221_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_edc74362dfebddbf9b1c6bd91644f3e5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الجزائر
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الجزائر
تبون يدعو محمد بن زايد للمشاركة في القمة العربية المقبلة
تابعنا عبر
وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعو إلى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، للمشاركة في القمة العربية المقبلة، التي تستضيفها بلاده في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.