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https://sputnikarabic.ae/20220913/تبون-يدعو-محمد-بن-زايد-للمشاركة-في-القمة-العربية-المقبلة-1067693705.html
تبون يدعو محمد بن زايد للمشاركة في القمة العربية المقبلة
تبون يدعو محمد بن زايد للمشاركة في القمة العربية المقبلة
وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعو إلى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، للمشاركة في القمة العربية المقبلة، التي تستضيفها بلاده في نوفمبر/ تشرين الثاني... 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T19:10+0000
2022-09-13T19:10+0000
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وتسلم ابن زايد دعوة تبون خلال استقباله ممثل الرئيس الجزائري محمد عرقاب، في أبوظبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، اليوم الثلاثاء.ودعا تبون نظيره الإماراتي محمد بن زايد إلى المشاركة في أعمال الدورة الـ 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي من المقرر أن تنعقد يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل.ولفتت الوكالة إلى أن محمد بن زايد أكد مشاركته في القمة المقبلة، مؤكدا استعداد بلاده للعمل على إنجاحها حتى تخرج بنتائج تتوافق مع حجم التحديات التي تواجهها الشعوب العربية.
https://sputnikarabic.ae/20220913/خبراء-زيارة-السيسي-إلى-قطر-تأتي-تأكيدا-على-المصالحة-وتكتسب-أهمية-قبل-القمة-العربية-1067670453.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الجزائر
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الجزائر

تبون يدعو محمد بن زايد للمشاركة في القمة العربية المقبلة

19:10 GMT 13.09.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDI
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وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعو إلى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، للمشاركة في القمة العربية المقبلة، التي تستضيفها بلاده في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وتسلم ابن زايد دعوة تبون خلال استقباله ممثل الرئيس الجزائري محمد عرقاب، في أبوظبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، اليوم الثلاثاء.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر الاتحادية في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
خبراء: زيارة السيسي إلى قطر تأتي تأكيدا على المصالحة وتكتسب أهمية قبل القمة العربية
10:35 GMT
ودعا تبون نظيره الإماراتي محمد بن زايد إلى المشاركة في أعمال الدورة الـ 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي من المقرر أن تنعقد يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل.
ملك المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
هل تعيد مشاركة ملك المغرب في القمة العربية بالجزائر العلاقات بين البلدين؟
12:38 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن محمد بن زايد أكد مشاركته في القمة المقبلة، مؤكدا استعداد بلاده للعمل على إنجاحها حتى تخرج بنتائج تتوافق مع حجم التحديات التي تواجهها الشعوب العربية.
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