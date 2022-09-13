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https://sputnikarabic.ae/20220913/تركيا-تدعو-أرمينيا-إلى-التوقف-عن-استفزازاتها-ضد-أذربيجان-والتركيز-على-مفاوضات-السلام-1067665687.html
تركيا تدعو أرمينيا إلى التوقف عن "استفزازاتها ضد أذربيجان" والتركيز على مفاوضات السلام
تركيا تدعو أرمينيا إلى التوقف عن "استفزازاتها ضد أذربيجان" والتركيز على مفاوضات السلام
دعا وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، "أرمينيا إلى التوقف عن استفزازاتها ضد أذربيجان"، بعد استئناف المعارك العنيفة على الحدود بين... 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T09:22+0000
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وقال تشاووش أوغلو، في تصريح نشرته وكالة "الأناضول" التركية: "على أرمينيا أن تتوقف عن الاستفزاز والتركيز على مفاوضات السلام والتعاون في إطار المصالحة التي توصلت إليها مع أذربيجان".ووقعت اشتباكات عنيفة، ليل الاثنين الثلاثاء، على طول الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وقالت يريفان إن ما حدث هي استفزازات واسعة النطاق من أذربيجان، بينما وصفته باكو بأنه تصعيد غير مسبوق من أرمينيا.وأعلنت وزارتا الدفاع في أرمينيا وأذربيجان عن ووقع قتلى وجرحى في كلا الطرفين، وخسائر مادية على كلا الجانبين.يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
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تركيا تدعو أرمينيا إلى التوقف عن "استفزازاتها ضد أذربيجان" والتركيز على مفاوضات السلام

09:22 GMT 13.09.2022
© Petros Giannakourisوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© Petros Giannakouris
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دعا وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، "أرمينيا إلى التوقف عن استفزازاتها ضد أذربيجان"، بعد استئناف المعارك العنيفة على الحدود بين البلدين.
وقال تشاووش أوغلو، في تصريح نشرته وكالة "الأناضول" التركية: "على أرمينيا أن تتوقف عن الاستفزاز والتركيز على مفاوضات السلام والتعاون في إطار المصالحة التي توصلت إليها مع أذربيجان".
ووقعت اشتباكات عنيفة، ليل الاثنين الثلاثاء، على طول الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وقالت يريفان إن ما حدث هي استفزازات واسعة النطاق من أذربيجان، بينما وصفته باكو بأنه تصعيد غير مسبوق من أرمينيا.
وأعلنت وزارتا الدفاع في أرمينيا وأذربيجان عن ووقع قتلى وجرحى في كلا الطرفين، وخسائر مادية على كلا الجانبين.
يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
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