https://sputnikarabic.ae/20220913/قائد-الجيش-المغربي-يصل-إسرائيل-في-زيارة-هي-الأولى-من-نوعها-1067661660.html

قائد الجيش المغربي يصل إسرائيل في زيارة هي الأولى من نوعها

قائد الجيش المغربي يصل إسرائيل في زيارة هي الأولى من نوعها

وصل المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية الفاروق بلخير إلى تل أبيب، اليوم الثلاثاء، في زيارة هي الأولى من نوعها. 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T06:23+0000

2022-09-13T06:23+0000

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أخبار المغرب اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، استقبل المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية الفاروق بلخير بتل أبيب"، مشيرة إلى أنه وصل مقر رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي في "الكرياه" بتل أبيب.وأعلن المغرب رسميا مشاركته في المؤتمر الدولي الأول للتجديد والتحديث العسكري، الذي تستضيفه إسرائيل بين 12 و15 سبتمبر/ أيلول الجاري.وقال بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية: "توجه الجنرال بلخير الفاروق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية مع وفد عسكري مهم إلى إسرائيل للمشاركة في المؤتمر الدولي الأول حول التجديد والتحديث العسكري".وأكد البيان أن الوفد توجه إلى إسرائيل بتعليمات ملكية من العاهل المغربي الملك محمد السادس، مضيفا: "ستجري، على هامش المؤتمر، محادثات ولقاءات بين المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقيادة هيئة أركان الجيش الإسرائيلي".وتابع أن المشاركة في هذا المؤتمر الدولي المخصص للعديد من قادة الجيوش ووكالات التجديد في مجال الدفاع "تندرج ضمن إطار متعدد الأطراف لتشجيع تبادل المعارف والخبرات بين الجيوش المشاركة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، مشاركة الجيش المغربي في مؤتمر عسكري دولي سيعقد في إسرائيل الأسبوع المقبل.وكان رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قام بزيرة إلى المغرب في يوليو/ تموز الماضي وصفها بأنها "فريدة من نوعها، وخير دليل على التحول التاريخي في المنطقة".واستأنفت إسرائيل والمغرب علاقاتهما الدبلوماسية أواخر عام 2020، بعد قطيعة دامت لعقدين، عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.

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