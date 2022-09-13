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https://sputnikarabic.ae/20220913/مشاهد-حصرية-لـسبوتنيك-تظهر-تدمير-الجيش-الروسي-مقرا-للمرتزقة-الأجانب-في-منطقة-خاركوف-فيديو----1067683976.html
مشاهد حصرية لـ"سبوتنيك" تظهر تدمير الجيش الروسي مقرا للمرتزقة الأجانب في منطقة خاركوف... فيديو
مشاهد حصرية لـ"سبوتنيك" تظهر تدمير الجيش الروسي مقرا للمرتزقة الأجانب في منطقة خاركوف... فيديو
حصلت وكالة "سبوتنيك" على لقطات حصرية لقيام وحدات من القوات الروسية بتدمير مقر للمرتزقة الأجانب في منطقة خاركوف. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T15:24+0000
2022-09-13T15:24+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأفادت مصادر خاصة لوكالة "سبوتنيك"، بأن المسلحين قاموا بتجهيز مستودعات وثكنات عسكرية في منازل المدنيين بإحدى قرى منطقة خاركوف.وبحسب المصدر، استطاعت القوات الروسية تحديد الموقع بدقة باستخدام الطائرات المسيرة من دون طيار، لتقوم بعد ذلك باستهداف هذه المقرات باستخدام قذائف الهاون بعد تحديدها بدقة.وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "إن وجود سيارات الدفع الرباعي والعربات هو أول علامة على أننا كنا نواجه وحدة خاصة"، مبينا أنه من بين المسلحين تم رصد بعض المرتزقة من ذوي البشرة الداكنة.
https://sputnikarabic.ae/20220913/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1067661398.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مشاهد حصرية لـ"سبوتنيك" تظهر تدمير الجيش الروسي مقرا للمرتزقة الأجانب في منطقة خاركوف... فيديو

15:24 GMT 13.09.2022
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورمعدات عسكرية أوكرانية محروقة في مصنع المعادن باسم لينين المحرر في ماريوبول، أوكرانيا 18 أبريل 2022
معدات عسكرية أوكرانية محروقة في مصنع المعادن باسم لينين المحرر في ماريوبول، أوكرانيا 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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حصلت وكالة "سبوتنيك" على لقطات حصرية لقيام وحدات من القوات الروسية بتدمير مقر للمرتزقة الأجانب في منطقة خاركوف.
وأفادت مصادر خاصة لوكالة "سبوتنيك"، بأن المسلحين قاموا بتجهيز مستودعات وثكنات عسكرية في منازل المدنيين بإحدى قرى منطقة خاركوف.
وبحسب المصدر، استطاعت القوات الروسية تحديد الموقع بدقة باستخدام الطائرات المسيرة من دون طيار، لتقوم بعد ذلك باستهداف هذه المقرات باستخدام قذائف الهاون بعد تحديدها بدقة.

وتظهر اللقطات تدمير عدد من المقرات ومواقع المسلحين والمستودعات التي تم تزويدها مسبقا ببعض المواد مثل الوقود والزيوت ومواد التشحيم، حيث تم رصد عميات نقل جرحى المرتزقة عن طريق سيارات الدفع الرباعي.

نقطة الضبط الأمني في مقاطعة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
15:13 GMT
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "إن وجود سيارات الدفع الرباعي والعربات هو أول علامة على أننا كنا نواجه وحدة خاصة"، مبينا أنه من بين المسلحين تم رصد بعض المرتزقة من ذوي البشرة الداكنة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:13 GMT
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