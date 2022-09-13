https://sputnikarabic.ae/20220913/مصر-تحذر-من-خطورة-العملات-المشفرة-وتهدد-بالغرامة-والحبس-لكل-من-يروج-لها-1067684418.html

مصر تحذر من خطورة العملات المشفرة وتهدد بالغرامة والحبس كل من يروج لها

مصر تحذر من خطورة العملات المشفرة وتهدد بالغرامة والحبس كل من يروج لها

حذر البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، من التعامل في جميع أنواع العملات المشفرة التي وصفها بأنها "مرتفعة الخطورة"، ومشيرا إلى فرض غرامة ضخمة على كل من يروج... 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T15:40+0000

2022-09-13T15:40+0000

2022-09-13T15:45+0000

اقتصاد

أخبار مصر الآن

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وذكر المركزي، في بيان نقلته وسائل إعلام مصرية، أن تحذيره المتجدد جاء في ضوء مراقبته لظاهرة التعامل في العملات المشفرة عبر المنصات المختلفة على المستوى الإقليمي والدولي.وقال بنك البنوك المصرية إن أخطار التعامل في هذه الأصول عديدة، ومنها تذبذب القيمة الحاد، والاستعانة بها في ارتكاب الجرائم المالية والهجمات السيبرانية، مشيرا إلى عدم خضوعها لتنظيمه ورقابته أو لأي سلطة مركزية رسمية كما أنه تفتقر لوجود غطاء مادي.وكشف عن فرض غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه أو الحبس، لمن يخالف قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي يحظر إصدار هذه الأصول أو المتاجرة فيها أو الترويج لها أو تشغيل المنصات ذات الصلة بها.وأكد ضرورة الاكتفاء بالتعامل بالعملات المعتمدة من قبل البنك المركزي، مناشدا المستثمرين والمتعاملين في السوق المصري بتوخي "الحذر الشديد"، وعدم التطرق إلى الاستثمار بها نظرا للمخاطر المرتفعة المترتبة على ذلك.

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