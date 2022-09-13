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نمو التضخم في أمريكا بأكثر من المتوقع رغم تراجع أسعار الوقود
نمو التضخم في أمريكا بأكثر من المتوقع رغم تراجع أسعار الوقود
نما التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال أغسطس/ آب، حيث عوض ارتفاع تكاليف المأوى والغذاء انخفاض أسعار البنزين، وفقا لبيانات مكتب إحصاءات العمل... 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T14:45+0000
2022-09-13T14:45+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس نطاقا واسعا من السلع والخدمات، بنسبة 0.1% على أساس شهري وبنسبة 8.3% منذ نفس الشهر من العام الماضي. باستبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع المؤشر 0.6% شهريا و6.3% سنويا، بحسب شبكة "سي إن بي سي".توقع الاقتصاديون أن ينخفض ​​التضخم الرئيسي بنسبة 0.1% وأن يرتفع الأساسي بنسبة 0.3%، وفقا لتقديرات "داو جونز". كانت التوقعات السنوية ذات الصلة تشير إلى ارتفاعه بنسبة 8% و6% على التوالي.تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 5% خلال الشهر الماضي، مدفوعة بانخفاض مؤشر البنزين بنسبة 10.6%. ومع ذلك، فقد عوضت هذه الانخفاضات زيادات في أماكن أخرى.ارتفع مؤشر الغذاء بنسبة 0.8% في أغسطس، وقفزت تكاليف المسكن، التي تشكل نحو ثلث حجم مؤشر أسعار المستهلكين، بنسبة 0.7% وارتفعت بنسبة 6.2% عن العام الماضي.كما شهدت خدمات الرعاية الطبية زيادة كبيرة، حيث ارتفعت بنسبة 0.8% خلال الشهر وبنسبة 5.6% عن أغسطس 2021. كما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بنسبة 0.8% على الرغم من انخفاض المركبات المستعملة بنسبة 0.1%.
https://sputnikarabic.ae/20220907/انطلاق-الجلسة-العامة-للمنتدى-الاقتصادي-الشرقي-بمشاركة-الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-1067393022.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية

نمو التضخم في أمريكا بأكثر من المتوقع رغم تراجع أسعار الوقود

14:45 GMT 13.09.2022
© AFP 2022 / SPENCER PLATTبورصة نيويورك
بورصة نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© AFP 2022 / SPENCER PLATT
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نما التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال أغسطس/ آب، حيث عوض ارتفاع تكاليف المأوى والغذاء انخفاض أسعار البنزين، وفقا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة اليوم الثلاثاء.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس نطاقا واسعا من السلع والخدمات، بنسبة 0.1% على أساس شهري وبنسبة 8.3% منذ نفس الشهر من العام الماضي. باستبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع المؤشر 0.6% شهريا و6.3% سنويا، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
توقع الاقتصاديون أن ينخفض ​​التضخم الرئيسي بنسبة 0.1% وأن يرتفع الأساسي بنسبة 0.3%، وفقا لتقديرات "داو جونز". كانت التوقعات السنوية ذات الصلة تشير إلى ارتفاعه بنسبة 8% و6% على التوالي.
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تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 5% خلال الشهر الماضي، مدفوعة بانخفاض مؤشر البنزين بنسبة 10.6%. ومع ذلك، فقد عوضت هذه الانخفاضات زيادات في أماكن أخرى.
ارتفع مؤشر الغذاء بنسبة 0.8% في أغسطس، وقفزت تكاليف المسكن، التي تشكل نحو ثلث حجم مؤشر أسعار المستهلكين، بنسبة 0.7% وارتفعت بنسبة 6.2% عن العام الماضي.
كما شهدت خدمات الرعاية الطبية زيادة كبيرة، حيث ارتفعت بنسبة 0.8% خلال الشهر وبنسبة 5.6% عن أغسطس 2021. كما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بنسبة 0.8% على الرغم من انخفاض المركبات المستعملة بنسبة 0.1%.
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