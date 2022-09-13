https://sputnikarabic.ae/20220913/وكالة-توصل-أرمينيا-وأذربيجان-إلى-اتفاق-لوقف-إطلاق-النار--1067662015.html
وكالة: توصل أرمينيا وأذربيجان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
وكالة: توصل أرمينيا وأذربيجان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
أفادت وسائل إعلام أذربيجانية، صباح اليوم الثلاثاء، عن توصل باكو ويريفان إلى صيغة لوقف إطلاق النار، وذلك بعد حصول اشتباكات مسلحة ليلا بين الطرفين. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T06:35+0000
2022-09-13T06:35+0000
2022-09-13T06:41+0000
العالم
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وذكرت وكالة "trend" االأذربيجانية للأنباء نقلا عن مصادر خاصة، أن أذربيجان وأرمينيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في المناطق الحدودية.وأضافت المصادر بالقول: "بعد إجراءات الرد التي اتخذتها القوات المسلحة الأذربيجانية، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار من الساعة 9:15 بتوقيت العاصمة باكو".وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، يوم أمس الثلاثاء، عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قواتها، جراء النزاع المسلح الذي وقع منتصف على الحدود مع أذربيجان.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في أرمينيا أرام توروسيان، في بيان: "على الجانب الأرمني هناك قتلى وجرحى"، مشيرا إلى أن القوات الأذربيجانية قصفت أيضا منشآت البنية التحتية المدنية.وفي سياق متصل، أجرى وزير الدفاع الأرميني، سورين بابيكيان ، محادثة هاتفية مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تبحاث خلاله الطرفان عن الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وكالة: توصل أرمينيا وأذربيجان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
06:35 GMT 13.09.2022 (تم التحديث: 06:41 GMT 13.09.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أذربيجانية، صباح اليوم الثلاثاء، عن توصل باكو ويريفان إلى صيغة لوقف إطلاق النار، وذلك بعد حصول اشتباكات مسلحة ليلا بين الطرفين.
وذكرت وكالة "trend" االأذربيجانية
للأنباء نقلا عن مصادر خاصة، أن أذربيجان وأرمينيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في المناطق الحدودية.
وأضافت المصادر بالقول: "بعد إجراءات الرد التي اتخذتها القوات المسلحة الأذربيجانية، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار من الساعة 9:15 بتوقيت العاصمة باكو".
وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، يوم أمس الثلاثاء، عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قواتها، جراء النزاع المسلح الذي وقع منتصف على الحدود مع أذربيجان.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في أرمينيا أرام توروسيان، في بيان: "على الجانب الأرمني هناك قتلى وجرحى"
، مشيرا إلى أن القوات الأذربيجانية قصفت أيضا منشآت البنية التحتية المدنية
.
وفي سياق متصل، أجرى وزير الدفاع الأرميني
، سورين بابيكيان ، محادثة هاتفية مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تبحاث خلاله الطرفان عن الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية.