عربي
https://sputnikarabic.ae/20220913/وكالة-توصل-أرمينيا-وأذربيجان-إلى-اتفاق-لوقف-إطلاق-النار--1067662015.html
وكالة: توصل أرمينيا وأذربيجان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
وكالة: توصل أرمينيا وأذربيجان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
أفادت وسائل إعلام أذربيجانية، صباح اليوم الثلاثاء، عن توصل باكو ويريفان إلى صيغة لوقف إطلاق النار، وذلك بعد حصول اشتباكات مسلحة ليلا بين الطرفين. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T06:35+0000
2022-09-13T06:41+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/13/1047242786_0:197:3291:2048_1920x0_80_0_0_0b4a937a073cce090e1bc9c7900c926b.jpg
وذكرت وكالة "trend" االأذربيجانية للأنباء نقلا عن مصادر خاصة، أن أذربيجان وأرمينيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في المناطق الحدودية.وأضافت المصادر بالقول: "بعد إجراءات الرد التي اتخذتها القوات المسلحة الأذربيجانية، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار من الساعة 9:15 بتوقيت العاصمة باكو".وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، يوم أمس الثلاثاء، عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قواتها، جراء النزاع المسلح الذي وقع منتصف على الحدود مع أذربيجان.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في أرمينيا أرام توروسيان، في بيان: "على الجانب الأرمني هناك قتلى وجرحى"، مشيرا إلى أن القوات الأذربيجانية قصفت أيضا منشآت البنية التحتية المدنية.وفي سياق متصل، أجرى وزير الدفاع الأرميني، سورين بابيكيان ، محادثة هاتفية مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تبحاث خلاله الطرفان عن الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/13/1047242786_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_73a13f5b463ae21c521f7dba236d406c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

وكالة: توصل أرمينيا وأذربيجان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

06:35 GMT 13.09.2022 (تم التحديث: 06:41 GMT 13.09.2022)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصور الأراضي التي خضعت لسيطرة أذربيجان بعد إنهاء الحرب الحرب مع أرمينيا في منطقة قره باغ، 18 نوفمبر 2020
 الأراضي التي خضعت لسيطرة أذربيجان بعد إنهاء الحرب الحرب مع أرمينيا في منطقة قره باغ، 18 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام أذربيجانية، صباح اليوم الثلاثاء، عن توصل باكو ويريفان إلى صيغة لوقف إطلاق النار، وذلك بعد حصول اشتباكات مسلحة ليلا بين الطرفين.
وذكرت وكالة "trend" االأذربيجانية للأنباء نقلا عن مصادر خاصة، أن أذربيجان وأرمينيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في المناطق الحدودية.
وأضافت المصادر بالقول: "بعد إجراءات الرد التي اتخذتها القوات المسلحة الأذربيجانية، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار من الساعة 9:15 بتوقيت العاصمة باكو".
وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، يوم أمس الثلاثاء، عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قواتها، جراء النزاع المسلح الذي وقع منتصف على الحدود مع أذربيجان.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في أرمينيا أرام توروسيان، في بيان: "على الجانب الأرمني هناك قتلى وجرحى"، مشيرا إلى أن القوات الأذربيجانية قصفت أيضا منشآت البنية التحتية المدنية.
وفي سياق متصل، أجرى وزير الدفاع الأرميني، سورين بابيكيان ، محادثة هاتفية مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تبحاث خلاله الطرفان عن الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала