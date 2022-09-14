https://sputnikarabic.ae/20220914/بوتين-يذكر-غوتيريش-بجريمة-قتل-داريا-دوغينا-الوحشية-ويشدد-على-عدم-وجود-مبرر-لذلك--1067749008.html
بوتين يذكر غوتيريش بجريمة قتل داريا دوغينا "الوحشية" ويشدد على عدم وجود مبرر لذلك
بوتين يذكر غوتيريش بجريمة قتل داريا دوغينا "الوحشية" ويشدد على عدم وجود مبرر لذلك
بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، مسألة نقل الحبوب الأوكرانية وتصدير... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T17:21+0000
2022-09-14T17:21+0000
2022-09-14T17:33+0000
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. تم التركيز على مسار تنفيذ حزمة اتفاقيات إسطنبول حول نقل الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، وتصدير المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية".وأضاف البيان: "وأطلع غوتيريش (الرئيس الروسي) بالتفصيل على الجهود التي تبذلها الأمانة العامة والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة لإزالة جميع العقبات أمام توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى التزامه الكامل بحل هذه المشكلة. تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين روسيا وهياكل الأمم المتحدة ذات الصلة من أجل ضمان الأمن الغذائي العالمي".أفادت البيان، بأنه "جرى النظر في مسألة تنظيم بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالهجوم الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية في 29 يوليو / تموز على مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في يلينوفكا، حيث كان يُحتجز أسرى حرب أوكرانيين. وأكد أنطونيو غوتيريش أن الاستعدادات جارية للقيام برحلة إلى مكان الحادث من قبل خبراء الأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل وموضوعي".
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روسيا, العالم
بوتين يذكر غوتيريش بجريمة قتل داريا دوغينا "الوحشية" ويشدد على عدم وجود مبرر لذلك
17:21 GMT 14.09.2022 (تم التحديث: 17:33 GMT 14.09.2022) تابعنا عبر
يتبع
بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، مسألة نقل الحبوب الأوكرانية وتصدير المنتجات الغذائية الأسمدة الروسية، وذلك حسبما أعلن المكتب الصحفي للكرملين.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. تم التركيز على مسار تنفيذ حزمة اتفاقيات إسطنبول حول نقل الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، وتصدير المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية".
وأضاف البيان: "وأطلع غوتيريش (الرئيس الروسي) بالتفصيل على الجهود التي تبذلها الأمانة العامة والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة لإزالة جميع العقبات أمام توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى التزامه الكامل بحل هذه المشكلة. تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين روسيا وهياكل الأمم المتحدة ذات الصلة من أجل ضمان الأمن الغذائي العالمي".
أفادت البيان، بأنه "جرى النظر في مسألة تنظيم بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالهجوم الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية في 29 يوليو / تموز على مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في يلينوفكا، حيث كان يُحتجز أسرى حرب أوكرانيين. وأكد أنطونيو غوتيريش أن الاستعدادات جارية للقيام برحلة إلى مكان الحادث من قبل خبراء الأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل وموضوعي".