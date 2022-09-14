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https://sputnikarabic.ae/20220914/تشاووش-أوغلو-يمثل-أنقرة-في-جنازة-ملكة-بريطانيا-1067753104.html
تشاووش أوغلو يمثل أنقرة في جنازة ملكة بريطانيا
تشاووش أوغلو يمثل أنقرة في جنازة ملكة بريطانيا
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أنه سيمثل أنقرة خلال مراسم جنازة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T19:42+0000
2022-09-14T19:42+0000
أخبار تركيا اليوم
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن وزير الخارجية اليوم الأربعاء، أنه سوف يزور العاصمة البريطانية لندن، يوم الاثنين المقبل.وأضاف تشاووش أوغلو: "سوف أشارك (في مراسم جنازة الملكة) ممثلا عن تركيا".وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية في الثامن من سبتمبر/ أيلول الجاري، في قلعة بالمورال عن عمر ناهز 96 عاما، بعد 70 عاما من توليها العرش عام 1952.تقام مراسم الوداع العام للملكة إليزابيث الثانية في وستمنستر آبي يومي 14 و19 سبتمبر/ أيلول، وتبدأ الجنازة الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت غرينتش) يوم 19 سبتمبر. يحضر المراسم ما يقرب من 500 مسؤول من دول مختلفة.أصبح ابنها الأكبر، تشارلز، ملكا على المملكة المتحدة فور وفاتها، لكن التنصيب الرسمي أقيم في 10 سبتمبر/ أيلول.ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن روسيا وبيلاروسيا وميانمار لم تتم دعوتها لحضور الجنازة الرسمية.
https://sputnikarabic.ae/20220913/تركيا-تدعو-أرمينيا-إلى-التوقف-عن-استفزازاتها-ضد-أذربيجان-والتركيز-على-مفاوضات-السلام-1067665687.html
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أخبار تركيا اليوم
أخبار تركيا اليوم

تشاووش أوغلو يمثل أنقرة في جنازة ملكة بريطانيا

19:42 GMT 14.09.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© Sputnik . POOL
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أنه سيمثل أنقرة خلال مراسم جنازة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن وزير الخارجية اليوم الأربعاء، أنه سوف يزور العاصمة البريطانية لندن، يوم الاثنين المقبل.
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
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أمس, 09:22 GMT
وأضاف تشاووش أوغلو: "سوف أشارك (في مراسم جنازة الملكة) ممثلا عن تركيا".
وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية في الثامن من سبتمبر/ أيلول الجاري، في قلعة بالمورال عن عمر ناهز 96 عاما، بعد 70 عاما من توليها العرش عام 1952.
تقام مراسم الوداع العام للملكة إليزابيث الثانية في وستمنستر آبي يومي 14 و19 سبتمبر/ أيلول، وتبدأ الجنازة الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت غرينتش) يوم 19 سبتمبر. يحضر المراسم ما يقرب من 500 مسؤول من دول مختلفة.
أصبح ابنها الأكبر، تشارلز، ملكا على المملكة المتحدة فور وفاتها، لكن التنصيب الرسمي أقيم في 10 سبتمبر/ أيلول.
ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن روسيا وبيلاروسيا وميانمار لم تتم دعوتها لحضور الجنازة الرسمية.
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