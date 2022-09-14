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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
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https://sputnikarabic.ae/20220914/روسيا-تفرض-عقوبات-على-30-مسؤولا-بريطانيا---1067743824.html
روسيا تفرض عقوبات على 30 من ممثلي العلاقات العامة ولوبي الدفاع في بريطانيا
روسيا تفرض عقوبات على 30 من ممثلي العلاقات العامة ولوبي الدفاع في بريطانيا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إدراج ثلاثين من ممثلي هياكل الترويج المناهض لروسيا، ولوبي الدفاع البريطانيين إلى قائمة "حظر الدخول". 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T15:49+0000
2022-09-14T15:59+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان منشور على موقع الخارجية: "في ضوء استمرار المسار غير الودي من قبل الحكومة البريطانية، حيث تتخذ لندن تدابير تهدف إلى تشويه سمعة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وتقدم باستمرار الدعم العسكري للنظام النازي في كييف، تم اتخاذ قرار بإدراج ثلاثين من ممثلي الهياكل البريطانية المسؤولة عن الترويج المنسق لأجندة المعلومات المناهضة لروسيا، بالإضافة إلى ممثلين عن لوبي الدفاع في بريطانيا إلى قائمة (حظر الدخول)".كما أشار بيان الخارجية الروسية إلى أن موسكو ستواصل توسيع قائمة العقوبات ضد مواطني بريطانيا.
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روسيا

روسيا تفرض عقوبات على 30 من ممثلي العلاقات العامة ولوبي الدفاع في بريطانيا

15:49 GMT 14.09.2022 (تم التحديث: 15:59 GMT 14.09.2022)
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© Sputnik . wasim suliman
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يتبع
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إدراج ثلاثين من ممثلي هياكل الترويج المناهض لروسيا، ولوبي الدفاع البريطانيين إلى قائمة "حظر الدخول".
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان منشور على موقع الخارجية: "في ضوء استمرار المسار غير الودي من قبل الحكومة البريطانية، حيث تتخذ لندن تدابير تهدف إلى تشويه سمعة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وتقدم باستمرار الدعم العسكري للنظام النازي في كييف، تم اتخاذ قرار بإدراج ثلاثين من ممثلي الهياكل البريطانية المسؤولة عن الترويج المنسق لأجندة المعلومات المناهضة لروسيا، بالإضافة إلى ممثلين عن لوبي الدفاع في بريطانيا إلى قائمة (حظر الدخول)".

كما أشار بيان الخارجية الروسية إلى أن موسكو ستواصل توسيع قائمة العقوبات ضد مواطني بريطانيا.
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