https://sputnikarabic.ae/20220914/سوريا-تعلن-عن-7-حالات-وفاة-و53-إصابة-مؤكدة-بالكوليرا-1067702427.html
سوريا تعلن عن 7 حالات وفاة و53 إصابة مؤكدة بالكوليرا
سوريا تعلن عن 7 حالات وفاة و53 إصابة مؤكدة بالكوليرا
أعلنت وزارة الصحة السورية، عن تسجيل 7 حالات وفاة و53 إصابة مؤكدة بالكوليرا في البلاد، لافتة إلى أنها ستقوم بإصدار تحديث عن الوضع الوبائي كل 48 ساعة. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T07:35+0000
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وحسب وكالة الأنباء السورية، قالت وزارة الصحة في بيان أمس الثلاثاء، إن العدد الإجمالي للإصابات المثبتة بمرض الكوليرا في البلاد بلغ (53) إصابة توزعت في حلب (22) والحسكة (13) ودير الزور (10) واللاذقية (6) ودمشق (2).بينما بلغ العدد الإجمالي للوفيات بمرض الكوليرا (7)، توزعت في حلب (4) ودير الزور (2) والحسكة (1).وأضافت الوزارة أنها تقوم على مدار الساعة بالترصد الوبائي للمرض واتخاذ الإجراءات المناسبة لتطويقه بالتعاون مع الجهات المعنية.ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة اتباع إجراءات وسلوكيات الصحة العامة مثل غسل اليدين وشرب المياه من مصدر آمن وغسل الفواكه والخضار بشكل جيد وطهي الطعام وحفظه بدرجة الحرارة المناسبة وعدم شرب أو تناول أي شيء مجهول المصدر أو يشك بسلامته، إضافة إلى أهمية طلب المشورة الطبية المبكرة في حال الاشتباه بالإصابة.وأشارت الوزارة أنها ستقوم بإصدار تحديث عن الوضع الوبائي يتم نشره عبر منصاتها الرسمية حول مرض الكوليرا كل 48 ساعة لتسهيل الحصول على المعلومة من مصدرها المؤكد والحصري.
https://sputnikarabic.ae/20220910/تفشي-الكوليرا-في-مناطق-نفوذ-الجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1067561342.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
سوريا تعلن عن 7 حالات وفاة و53 إصابة مؤكدة بالكوليرا
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أعلنت وزارة الصحة السورية، عن تسجيل 7 حالات وفاة و53 إصابة مؤكدة بالكوليرا في البلاد، لافتة إلى أنها ستقوم بإصدار تحديث عن الوضع الوبائي كل 48 ساعة.
وحسب وكالة الأنباء السورية، قالت
وزارة الصحة في بيان أمس الثلاثاء، إن العدد الإجمالي للإصابات المثبتة بمرض الكوليرا في البلاد بلغ (53) إصابة توزعت في حلب (22) والحسكة (13) ودير الزور (10) واللاذقية (6) ودمشق (2).
بينما بلغ العدد الإجمالي للوفيات بمرض الكوليرا (7)، توزعت في حلب (4) ودير الزور (2) والحسكة (1).
وأضافت الوزارة أنها تقوم على مدار الساعة بالترصد الوبائي للمرض واتخاذ الإجراءات المناسبة لتطويقه بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأكدت على توافر العلاج بكل أشكاله، حيث تم تعزيز وتزويد المشافي بمخزون إضافي من العلاج تحسباً لأي زيادة في أعداد الحالات المحدودة حتى الآن.
ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة اتباع إجراءات وسلوكيات الصحة العامة مثل غسل اليدين وشرب المياه من مصدر آمن وغسل الفواكه والخضار بشكل جيد وطهي الطعام وحفظه بدرجة الحرارة المناسبة وعدم شرب أو تناول أي شيء مجهول المصدر أو يشك بسلامته، إضافة إلى أهمية طلب المشورة الطبية المبكرة في حال الاشتباه بالإصابة.
وأشارت الوزارة أنها ستقوم بإصدار تحديث عن الوضع الوبائي يتم نشره عبر منصاتها الرسمية حول مرض الكوليرا
كل 48 ساعة لتسهيل الحصول على المعلومة من مصدرها المؤكد والحصري.