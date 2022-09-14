https://sputnikarabic.ae/20220914/صحيفة-أمريكية-تقدم-3-أسباب-لفشل-وضع-حد-لسعر-النفط-الروسي-معركة-الطاقة-قد-بدأت-للتو-1067725310.html

صحيفة أمريكية تقدم 3 أسباب لفشل وضع حد لسعر النفط الروسي.. "معركة الطاقة قد بدأت للتو"

صحيفة أمريكية تقدم 3 أسباب لفشل وضع حد لسعر النفط الروسي.. "معركة الطاقة قد بدأت للتو"

كشفت مصادر إعلامية أمريكية عن 3 أسباب تؤكد عدم إمكانية تنفيذ أو نجاح خطة الاتحاد الأوروبي وأمريكا بفرض حد على سعر النفط والمنتجات النفطية الروسية. 14.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-14T12:56+0000

2022-09-14T12:56+0000

2022-09-14T12:56+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

خط نفط

اقتصاد

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ونشر الكاتب الأمريكي بليسي مالي، مقالا في مجلة "The National Interest"، أشار إلى وجود ثلاثة أسباب على الأقل لعدم إمكانية وضع سقف على سعر الغاز الروسي.وبحسب كاتب المقال، والذي حمل عنوان (المعركة على النفط قد بدأت للتو) فإن محاولات تحديد "سقف سعري" لن تؤدي إلا إلى ارتفاع أسعار جميع أنواع مشتقات الطاقة في السوق العالمية.السبب الأول مرتبط بالمنطق و"خدعة" قد تقوم بها روسياالسبب الأول والأكثر وضوحا لذلك هو رفض روسيا المنطقي تزويد أوروبا بمصادر الطاقة في ظل الظروف الغربية.وأوضح مالي: "إذا لم تلتزم روسيا بسقف الأسعار، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب "حرب استنزاف" بين موسكو والغرب. إذا قررت روسيا وقف الصادرات إلى الدول التي تفرض قيودا (أو سقف سعر) حتى ديسمبر/كانون الأول، فإن أسعار النفط سترتفع مرة أخرى" عالميا.واستشهد الكاتب بمقال سابق نشر في صحيفة "كارينغي بوليتيكا" لمحلل الطاقة المستقل والرئيس السابق لقسم الاستراتيجية والابتكارات في شركة "غازبروم نفت"، سيرغي فاكولينكو، والذي قال:السبب الثاني: "أوبك" تعتبرها مخاطرة و"تهديد مباشر"العامل الثاني المهم الذي لم يأخذه السياسيون الغربيون في الحسبان، بحسب المصدر، هو رأي دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي "ستعتبر سياسة وضع سقف سعر للنفط بمثابة مخاطرة قد تسبب تلاعب المشترين الناشئين بسوق النفط بالكامل وبأسعاره".السبب الثالث مرتبط بـ"عمالقة الاقتصاد"أما السبب الثالث الذي أشار إليه الكاتب، والذي ساهم في إفشال مبادرة مجموعة السبع المستقبلية للحد من أسعار النفط هو الاختلاف مع مثل هذه السياسة من جانب كبار المستهلكين الآخرين.حتى الآن، لم يقدم كلا البلدين أي التزامات بشأن كيفية استجابتهما لفرض حد أقصى لسعر الغاز الروسي، حيث قال وزير النفط الهندي شري هارديب سينغ بوري، إنه "سينظر في الاقتراح"، لكن في النهاية، وبحسب الكاتب "ليس لديه أي تعارض أخلاقي مع التعامل مع روسيا".أما بالنسبة للصين، فقد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بكين تأمل في أن "تبذل الدول المعنية (مجموعة السبع) جهودا بناءة للتخفيف من حدة الموقف من خلال الحوار والمشاورات وليس العكس".مصادر تتحدث عن تراجع الاتحاد الأوروبيوكانت صحيفة "الغارديان" قد كشفت عن وثيقة مسربة من الاتحاد الأوربي مفادها أن "مسودة (خطة الاتحاد الأوربي) لا تحتوي لائحة لـ "أداة طوارئ للكهرباء"، ولا تتضمن وضع حد أقصى لسعر الغاز الروسي ولا على الغاز المستورد أيضا، "بعد أن عجزت الدول الأعضاء عن الاتفاق على القيود الأسبوع الماضي".وتابعت الصحيفة موضحة: "على الرغم من أنه لا يزال من الممكن تغيير النص النهائي للوثيقة، لكن مسودتها تكشف وجود شكوك لدى المفوضية في الحصول على دعم كاف من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لخيارها المفضل بوضع حد أقصى للغاز الروسي".يذكر أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، كان قد قال سابقا، إن "فكرة الحد من أسعار النفط هي فكرة سخيفة تماما، وأن روسيا لن تزود بالنفط والمنتجات النفطية تلك الدول التي تدعمها".وأضاف أن فرض قيود على أسعار النفط الروسي سيدمر السوق، كما أن المنتجين الآخرين لن يستجيبوا بشكل إيجابي لمثل هذه المبادرة.

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العالم, خط نفط, اقتصاد