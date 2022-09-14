https://sputnikarabic.ae/20220914/عضو-رابطة-المودعين-اقتحامات-المصارف-ستزداد-لأن-اللبنانيين-لا-يملكون-أي-حل-آخر--1067750618.html
عضو رابطة المودعين: اقتحامات المصارف ستزداد لأن اللبنانيين لا يملكون أي حل آخر
عضو رابطة المودعين: اقتحامات المصارف ستزداد لأن اللبنانيين لا يملكون أي حل آخر
تكررت عملية اقتحام المصارف اللبنانية من قبل مودعين، ضاقت بهم ظروف الحياة القاسية، واضطرروا إلى استرداد أموالهم بوسائل الضغط والسلاح. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T18:36+0000
2022-09-14T18:36+0000
2022-09-14T18:36+0000
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0e/1067750755_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_1c6523993039599ab7966a7fbf8c1bba.jpg
وتمكنت سالي حافظ من استرداد وديعة تعود لشقيقتها المصابة بمرض السرطان، من بنك لبنان والمهجر، وذلك بعد أن اقتحمته عنوة برفقة عدد من أعضاء جمعية صرخة المودعين، شاهرة سلاحا حربيا تبين لاحقاً أنه لعبة، ومهددة بحرق المصرف في حال لم تستجب إدارة البنك لطلباتها.وتؤكد جمعية رابطة المودعين أن ظاهرة اقتحام المصارف ستتكرر خلال الأيام المقبلة، بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، وعدم تمكن الحكومة من إيجاد الحلول المطلوبة لأزمة المودعين بعد مرور أكثر من عامين على احتجاز المصارف لأموال المودعين.هذا وأوضح عضو رابطة المودعين نزار غانم في حديثه ل"سبوتنيك" أن "اقتحامات المصارف ستزداد لأن اللبنانيين لا يملكون أي حل آخر".كما شدد غانم على أن "الحل موجود ويمكن إقراره خلال شهر ولكن هذا القرار سياسي، وهذه هي المشكلة".ونبه من "استمرار هذا الوضع بهذا الشكل لأنه سيؤدي إلى اهتزاز الأمن الاجتماعي والإنساني في البلد، وكما نرى اليوم الاقتحامات هي مؤشر على أن العديد من اللبنانيين أصبحوا تحت خط الفقر وبالتالي حلول الأزمة على حساب المواطنين الضعفاء هي انفجار اجتماعي"، لافتاً إلى أن "الحل يكمن في سياسة نقدية مالية اقتصادية عادلة".ومنذ بداية الأزمة الاقتصادية في البلاد فرضت المصارف قيوداً على السحوبات بالدولار الأمريكي واحتجزت أموال المودعين.وقدرت الحكومة اللبنانية خسائر القطاع المصرفي بنحو 72 مليار دولار من دون التوصل إلى حل بتوزيع الخسائر بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان المركزي.في حين أن معدلات الفقر في لبنان تزداد بسرعة كبيرة نتيجة انهيار الليرة الوطنية لأدنى مستوياتها أمام الدولار الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20220914/إعلام-محلي-عملية-اقتحام-جديدة-لأحد-البنوك-في-منطقة-عاليه-بجبل-لبنان-1067715879.html
https://sputnikarabic.ae/20220914/ما-تداعيات-رفع-الدعم-عن-البنزين-في-لبنان-على-الاقتصاد-والمواطنين؟-1067748744.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0e/1067750755_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_936c38e33e242aa3f9215eb2000c6e2a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, العالم العربي
عضو رابطة المودعين: اقتحامات المصارف ستزداد لأن اللبنانيين لا يملكون أي حل آخر
تابعنا عبر
تكررت عملية اقتحام المصارف اللبنانية من قبل مودعين، ضاقت بهم ظروف الحياة القاسية، واضطرروا إلى استرداد أموالهم بوسائل الضغط والسلاح.
وتمكنت سالي حافظ من استرداد وديعة تعود لشقيقتها المصابة بمرض السرطان، من بنك لبنان والمهجر، وذلك بعد أن اقتحمته عنوة برفقة عدد من أعضاء جمعية صرخة المودعين، شاهرة سلاحا حربيا تبين لاحقاً أنه لعبة، ومهددة بحرق المصرف في حال لم تستجب إدارة البنك لطلباتها.
وتبع عملية سالي اقتحام مماثل لمودع في منطقة عاليه بجبل لبنان، بعد أن دخل بنك البحر المتوسط، مطالبا بتحرير وديعة له تبلغ قيمتها ثلاثين ألف دولار، قبل أن يعود ويسلم نفسه للقوى الأمنية بحسب وسائل إعلام محلية.
وتؤكد جمعية رابطة المودعين أن ظاهرة اقتحام المصارف ستتكرر خلال الأيام المقبلة، بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، وعدم تمكن الحكومة من إيجاد الحلول المطلوبة لأزمة المودعين بعد مرور أكثر من عامين على احتجاز المصارف لأموال المودعين.
هذا وأوضح عضو رابطة المودعين نزار غانم في حديثه ل"سبوتنيك" أن "اقتحامات المصارف ستزداد لأن اللبنانيين لا يملكون أي حل آخر".
وقال: "إن المشكلة الأساسية اليوم في البلد ليست فقط نقدية بل سياسية، البنك الدولي قال بأن الأزمة في لبنان مفتعلة، بمعنى أنه يمكن الخروج من هذه الأزمة عبر إقرار إصلاحات اقتصادية ومالية، والذهاب نحو خطة مع صندوق النقد الدولي وهذا يعني إفلاس المصارف وإعطاء أملاكها للمودعين وبنفس الوقت الحصول على النقد من الخارج لتعويم الاقتصاد الوطني، وهذا يعني انقلاب الاقتصاد السياسي في لبنان وفعلياً إفلاس النخب الحاكمة"، مشيراً إلى أن "ما يريدونه اليوم هو تحميل أعباء هذه الأزمة للفقراء".
كما شدد غانم على أن "الحل موجود ويمكن إقراره خلال شهر ولكن هذا القرار سياسي، وهذه هي المشكلة".
ونبه من "استمرار هذا الوضع بهذا الشكل لأنه سيؤدي إلى اهتزاز الأمن الاجتماعي والإنساني في البلد، وكما نرى اليوم الاقتحامات هي مؤشر على أن العديد من اللبنانيين أصبحوا تحت خط الفقر وبالتالي حلول الأزمة على حساب المواطنين الضعفاء هي انفجار اجتماعي"، لافتاً إلى أن "الحل يكمن في سياسة نقدية مالية اقتصادية عادلة".
ورأى غانم أن "معظم الطبقة السياسية اليوم مشتركة مع المصارف، وبعض الزعماء يملكون مصارف بكاملها أو لديهم أسهم فيها، وبالتالي هناك تضارب مصالح بين النخب السياسية وآلية الحل لأن الحل سيؤدي إلى إفلاس مصارفهم".
ومنذ بداية الأزمة الاقتصادية في البلاد فرضت المصارف قيوداً على السحوبات بالدولار الأمريكي واحتجزت أموال المودعين.
وقدرت الحكومة اللبنانية خسائر القطاع المصرفي بنحو 72 مليار دولار من دون التوصل إلى حل بتوزيع الخسائر بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان المركزي.
في حين أن معدلات الفقر في لبنان تزداد بسرعة كبيرة نتيجة انهيار الليرة الوطنية لأدنى مستوياتها أمام الدولار الأمريكي.