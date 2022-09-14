https://sputnikarabic.ae/20220914/عضو-رابطة-المودعين-اقتحامات-المصارف-ستزداد-لأن-اللبنانيين-لا-يملكون-أي-حل-آخر--1067750618.html

عضو رابطة المودعين: اقتحامات المصارف ستزداد لأن اللبنانيين لا يملكون أي حل آخر

عضو رابطة المودعين: اقتحامات المصارف ستزداد لأن اللبنانيين لا يملكون أي حل آخر

تكررت عملية اقتحام المصارف اللبنانية من قبل مودعين، ضاقت بهم ظروف الحياة القاسية، واضطرروا إلى استرداد أموالهم بوسائل الضغط والسلاح. 14.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-14T18:36+0000

2022-09-14T18:36+0000

2022-09-14T18:36+0000

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وتمكنت سالي حافظ من استرداد وديعة تعود لشقيقتها المصابة بمرض السرطان، من بنك لبنان والمهجر، وذلك بعد أن اقتحمته عنوة برفقة عدد من أعضاء جمعية صرخة المودعين، شاهرة سلاحا حربيا تبين لاحقاً أنه لعبة، ومهددة بحرق المصرف في حال لم تستجب إدارة البنك لطلباتها.وتؤكد جمعية رابطة المودعين أن ظاهرة اقتحام المصارف ستتكرر خلال الأيام المقبلة، بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، وعدم تمكن الحكومة من إيجاد الحلول المطلوبة لأزمة المودعين بعد مرور أكثر من عامين على احتجاز المصارف لأموال المودعين.هذا وأوضح عضو رابطة المودعين نزار غانم في حديثه ل"سبوتنيك" أن "اقتحامات المصارف ستزداد لأن اللبنانيين لا يملكون أي حل آخر".كما شدد غانم على أن "الحل موجود ويمكن إقراره خلال شهر ولكن هذا القرار سياسي، وهذه هي المشكلة".ونبه من "استمرار هذا الوضع بهذا الشكل لأنه سيؤدي إلى اهتزاز الأمن الاجتماعي والإنساني في البلد، وكما نرى اليوم الاقتحامات هي مؤشر على أن العديد من اللبنانيين أصبحوا تحت خط الفقر وبالتالي حلول الأزمة على حساب المواطنين الضعفاء هي انفجار اجتماعي"، لافتاً إلى أن "الحل يكمن في سياسة نقدية مالية اقتصادية عادلة".ومنذ بداية الأزمة الاقتصادية في البلاد فرضت المصارف قيوداً على السحوبات بالدولار الأمريكي واحتجزت أموال المودعين.وقدرت الحكومة اللبنانية خسائر القطاع المصرفي بنحو 72 مليار دولار من دون التوصل إلى حل بتوزيع الخسائر بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان المركزي.في حين أن معدلات الفقر في لبنان تزداد بسرعة كبيرة نتيجة انهيار الليرة الوطنية لأدنى مستوياتها أمام الدولار الأمريكي.

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